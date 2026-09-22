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házasságon kívüli gyermek királyi család herceg
Nagy Anna
2026.09.22.
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Évtizedes titokról hullt le a lepel. A királyi család egyik hercege ugyanis elismerte eltitkolt fiát, akinek élete ezzel alaposan megváltozott. A korábban autókereskedőként dolgozó 26 éves férfi immár hercegnek mondhatja magát.

Néha még a legvadabbnak tűnő történetekről is kiderül, hogy igazak. Az európai királyi család évtizedeken át őrzött titka került napvilágra: egy herceg hivatalosan is elismerte házasságon kívül született fiát. Bár a fiatal férfit immár hercegi cím illeti meg, ez korántsem jelenti azt, hogy mostantól paloták, koronák és hivatalos uralkodói feladatok várnak rá.

A királyi családot nagy botrány rengette meg: tényleg van egy eltitkolt fia a hercegnek.
A királyi családot nagy botrány rengette meg: tényleg van egy eltitkolt fia a hercegnek.
Forrás: 123rf.com
  • A királyi család évtizedekig próbálta titokban tartani, hogy házasságon kívüli gyereke született a hercegnek.
  • Egy popsztárral szűrte össze a levet a királyi család tagja.
  • A gyerek sokáig nem tudott semmit apja kilétéről.
  • Egy DNS-teszt egyértelművé tette az igazságot.

A királyi család hercege hivatalosan is elismerte eltitkolt fiát

A történet főszereplője Clément Vandenkerckhove, akinek édesapja nem más, mint Laurent belga herceg, Fülöp belga király öccse. Az apaságot évtizedeken keresztül nem hozták nyilvánosságra, körülbelül hat hónappal ezelőtt azonban Laurent egy visszafogott városházi ceremónia keretében jogilag is elismerte fiát.

Laurent belga herceg elismerte eltitkolt fiát.
Laurent belga herceg elismerte eltitkolt fiát.
Forrás: JASPER JACOBS / Belga / AFP

A királyi család eltitkolt gyereke ezzel hercegi címet kapott, ám a rang nem jár együtt azokkal a kiváltságokkal, amelyekre elsőre gondolhatnánk. Clément nem kap királyi apanázst, nem lát el hivatalos feladatokat, és a trónra sem formálhat jogot. 

Apja magánvagyonának öröklésekor viszont ugyanolyan jogok illetik meg, mint Laurent herceg másik három gyermekét.

Clément 2000-ben született, de egészen 16 éves koráig nem tudta, ki az édesapja. Ekkor mondta el neki édesanyja, a belga énekesnő és társasági személyiség, Wendy Van Wanten – polgári nevén Iris Vandenkerckhove – az igazságot.

20060818, BRUGGE, BELGIUM : Wendy van Wanten (Iris Vandenkerckhove) attends the funeral of Guido Depraetere, co-founder of VTM Flemish private television, in Sint-Michielskerk in Brugge, Friday 18 August 2006. Guido Depraetere died last 12 August at 59 from a long cancer . BELGA PHOTO LIEVEN VAN ASSCHE (Photo by LIEVEN VAN ASSCHE / BELGA MAG / Belga via AFP)
Az édesanya, Wendy Van Wanten.
Forrás: LIEVEN VAN ASSCHE / BELGA MAG / Belga via AFP

Egy párizsi találkozással kezdődött a titkos történet

Clément édesanyja az 1990-es években került közel Laurent herceghez. Egy párizsi divatbemutatón találkoztak véletlenül, majd kapcsolat alakult ki közöttük. A románc azonban nem bizonyult tartósnak, miközben olyan találgatások is napvilágot láttak, amelyek szerint Laurent édesapja, az akkori király nem nézte jó szemmel a kapcsolatot.

Laurent herceg később, 2003-ban feleségül vette Claire Coombst, akivel három közös gyermekük született.

Clément négy évvel azután, hogy megtudta az igazságot származásáról, felvette a kapcsolatot az apjával. Végül DNS-vizsgálatra is sor került, amely 95,5 százalékos egyezést mutatott. A fiatal férfi tavaly szeptemberben egy belga televíziós dokumentumfilmben beszélt nyilvánosan a történetéről, és megerősítette, hogy Laurent belga herceg a biológiai apja. „Együtt mentünk el a kórházba, és emlékszem, azt mondta: »Én megyek először, hogy nyugodtabb legyél«” – idézte fel Clément. Laurent herceg később maga is megerősítette, hogy Clément a biológiai fia. Mint elmondta, az elmúlt években négyszemközt „nyílt és őszinte beszélgetéseket” folytattak egymással.

September 9, 2025, Antwerp, Belgium: Files picture dated from Saturday 30 March 2013 in Antwerp shows Clement and Wendy Van Wanten (Iris Vandenkerckhove) at a presentation of the 'Studio 100 Kinderboot'. Today, Prince Laurent announced to Belga he acknowledges Clement, son of Iris Vandenkerckhove (Wendy Van Wanten), as his son. (Credit Image: © Nicolas Maeterlinck/Belga via ZUMA Press)
Clément Vandenkerckhove és édesanyja, Wendy Van Wanten 2013-ban.
Forrás: Nicolas Maeterlinck/Belga via ZUMA Press

Az eltitkolt fiú a királyi család nevét is felveheti

Clémentnek arra is lehetősége van, hogy felvegye apja Saxe-Cobourg családnevét, ám egyelőre nem döntötte el, él-e vele. Saját vezetéknevéhez ugyanis erősen kötődik. „Lehet, hogy szeretném ezt, de büszke vagyok a Vandenkerckhove névre. Ha feláldoznám ezt a családnevet, azzal elárulnék mindent, amit az édesanyám értem tett”mondta.

A most nyilvánosságra került történet ráadásul nem az első hasonló eset a belga uralkodóházban. Laurent herceg édesapja, a 92 éves II. Albert volt király – aki 2013-ban mondott le a trónról – éveken át tartó apasági jogvitába keveredett. Végül 2020-ban ismerte el, hogy ő Delphine Boel édesapja. A ma 58 éves nő sikerrel járt a jogi eljárásban, megkapta a hercegnői címet, és ma Delphine de Saxe-Cobourg néven ismert.

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