Néha még a legvadabbnak tűnő történetekről is kiderül, hogy igazak. Az európai királyi család évtizedeken át őrzött titka került napvilágra: egy herceg hivatalosan is elismerte házasságon kívül született fiát. Bár a fiatal férfit immár hercegi cím illeti meg, ez korántsem jelenti azt, hogy mostantól paloták, koronák és hivatalos uralkodói feladatok várnak rá.

A királyi családot nagy botrány rengette meg: tényleg van egy eltitkolt fia a hercegnek.

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A királyi család évtizedekig próbálta titokban tartani, hogy házasságon kívüli gyereke született a hercegnek.

Egy popsztárral szűrte össze a levet a királyi család tagja.

A gyerek sokáig nem tudott semmit apja kilétéről.

Egy DNS-teszt egyértelművé tette az igazságot.

A királyi család hercege hivatalosan is elismerte eltitkolt fiát

A történet főszereplője Clément Vandenkerckhove, akinek édesapja nem más, mint Laurent belga herceg, Fülöp belga király öccse. Az apaságot évtizedeken keresztül nem hozták nyilvánosságra, körülbelül hat hónappal ezelőtt azonban Laurent egy visszafogott városházi ceremónia keretében jogilag is elismerte fiát.

Laurent belga herceg elismerte eltitkolt fiát.

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A királyi család eltitkolt gyereke ezzel hercegi címet kapott, ám a rang nem jár együtt azokkal a kiváltságokkal, amelyekre elsőre gondolhatnánk. Clément nem kap királyi apanázst, nem lát el hivatalos feladatokat, és a trónra sem formálhat jogot.

Apja magánvagyonának öröklésekor viszont ugyanolyan jogok illetik meg, mint Laurent herceg másik három gyermekét.

Clément 2000-ben született, de egészen 16 éves koráig nem tudta, ki az édesapja. Ekkor mondta el neki édesanyja, a belga énekesnő és társasági személyiség, Wendy Van Wanten – polgári nevén Iris Vandenkerckhove – az igazságot.

Az édesanya, Wendy Van Wanten.

Forrás: LIEVEN VAN ASSCHE / BELGA MAG / Belga via AFP

Egy párizsi találkozással kezdődött a titkos történet

Clément édesanyja az 1990-es években került közel Laurent herceghez. Egy párizsi divatbemutatón találkoztak véletlenül, majd kapcsolat alakult ki közöttük. A románc azonban nem bizonyult tartósnak, miközben olyan találgatások is napvilágot láttak, amelyek szerint Laurent édesapja, az akkori király nem nézte jó szemmel a kapcsolatot.

Laurent herceg később, 2003-ban feleségül vette Claire Coombst, akivel három közös gyermekük született.

Clément négy évvel azután, hogy megtudta az igazságot származásáról, felvette a kapcsolatot az apjával. Végül DNS-vizsgálatra is sor került, amely 95,5 százalékos egyezést mutatott. A fiatal férfi tavaly szeptemberben egy belga televíziós dokumentumfilmben beszélt nyilvánosan a történetéről, és megerősítette, hogy Laurent belga herceg a biológiai apja. „Együtt mentünk el a kórházba, és emlékszem, azt mondta: »Én megyek először, hogy nyugodtabb legyél«” – idézte fel Clément. Laurent herceg később maga is megerősítette, hogy Clément a biológiai fia. Mint elmondta, az elmúlt években négyszemközt „nyílt és őszinte beszélgetéseket” folytattak egymással.