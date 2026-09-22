Szeptember 23-án egyensúlyba kerül a jin és a jang: így használd az őszi nap-éj egyenlőség erejét a bőség bevonzására!

2026-ban szeptember 23-án, magyar idő szerint hajnali 2 óra 5 perckor következik be az őszi nap-éj egyenlőség, ezzel csillagászati értelemben is beköszönt az ősz. Innentől érezhetően rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az éjszakák, a természet is lassan visszavonul – mi pedig végre egy kicsit energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatunk. Nem véletlen, hogy ehhez az időszakhoz régóta a betakarítás, a hála, az egyensúly és a bőség fogalmai kapcsolódnak.
Őszi nap-éj egyenlőség
- Mabon, a hála és a bőség ünnepe
- A jin és jang egyensúlya
- Rituálék
Őszi nap-éj egyenlőség: Mabon, a hála és a bőség ünnepe
A napfordulók és nap-éj egyenlőségek már az ősi kultúrák számára is fontos fordulópontokat jelentettek. Az európai pogány hagyományokban az ősz összekapcsolódott az aratással, a termésért érzett hálával és a télre való felkészüléssel.
A modern pogány és wicca évkörben az őszi nap-éj egyenlőség ünnepe a Mabon. Bár gyakran ősi kelta ünnepként emlegetik, maga a Mabon elnevezés újkori, és csak a 20. században kapcsolódott a nap-éj egyenlőséghez. A mögötte rejlő üzenet azonban időtlen, és napjainkban is aktuális: „Nézd meg, mit adott neked az élet, adj érte hálát, majd engedd el azt, aminek már nincs helye az életedben.”
Mabon fő szimbólumai között megjelenik az alma, a szőlő, a gabona, a dió és más őszi termések. A wicca hagyományokban hangulatos bőségasztalokat készítenek, és a tűz tisztító ereje is örök jelkép – a gyertyagyújtás nélkülözhetetlen eleme az ünnepnek. Csakúgy, mint a hálaadás: mielőtt újabb kívánságlistát nyújtanánk be az univerzumnak, előtte mi is nézzünk jól körül – lehet, hogy néhány korábbi kérésünket már meg is hallgatták az égiek.
A jin és jang egyensúlya
A kínai filozófiában a jin és a jang két egymást kiegészítő minőség. A jang az aktív, cselekvő, kifelé irányuló, férfias oldal, a jin pedig a női, intuitív, befelé forduló és befogadó energia.
Az őszi nap-éj egyenlőség pillanatában ez a két minőség abszolút egyensúlyban van, de ezt követően megkezdődik a jin térhódítása. Nekünk, nőknek itt válik különösen izgalmassá a történet – kicsit úgy érezhetjük, eljön a mi időnk!
A mindennapokban az állandó megfelelési kényszer folyamatosan hajt bennünket. Igyekszünk még jobban teljesíteni, még több feladatot megoldani. Pedig a manifesztációhoz szükségünk van a másik, jin energiájú oldalunkra is: nemcsak megszereznünk kell valamit aktív cselekvéssel, hanem be is kell azt fogadnunk.
Szeretnél több pénzt, de vajon tényleg tudsz neki örülni bűntudat nélkül? Szerelemre vágysz – de valóban beengeded a másikat a szívedbe? Sikerre áhítozol, és amikor az végre megérkezik, igazából elhiszed, hogy megérdemled?
A jang aktívan elindítja a teremtési folyamatot – a jin pedig befogadóan kitárja előtte az ajtót.
Készen állsz egy kis őszi boszorkánykodásra?
Az őszi nap-éj egyenlőség tetőpontja szeptember 23-án hajnali 2:05- kor van, de emiatt azért nem muszáj beállítanod az ébresztőt: a következő rituálét az előtte lévő vagy azt követő estén is elvégezheted.
- Készíts elő egy piros almát, egy kis maroknyi rizst, három pénzérmét, egy szép színű, lehullott falevelet, két lila vagy fehér színű gyertyát és két kis tálkát.
- Az egyik tál legyen a jang, a cselekvő oldalad. Tedd bele a rizsszemeket és az érméket, majd gondolj három dologra, amelyet szeretnél megteremteni az életedben.
- A másik tálka jelképezze a jint, a nőies, befogadó oldaladat. Tedd bele a falevelet, és most fordíts egyet a kérdésen: ne arra fókuszálj, mit szeretnél még megszerezni, hanem azt kérdezd meg magadtól: minek a befogadására állsz valóban készen szívvel, lélekkel? Egy szerelmi kapcsolatnak, az anyagi sikernek, esetleg egy új szakmai kihívásnak? Vagy egyszerűen egy nyugodtabb életre lennél inkább nyitott?
- Gyújtsd meg a két gyertyát, és tedd közéjük az almát, Mabon egyik legismertebb bőségszimbólumát. Hunyd le a szemedet, és mondd ki halkan:
„Hálával fogadom mindazt, amit tiszta szívvel megteremtek. Elengedem, aminek lejárt az ideje. Cselekszem azért, amire vágyom, és készen állok befogadni azt, ami felém érkezik, és ami valóban hozzám tartozik. Adok és kapok, teremtek és befogadok. Egyensúlyban vagyok.”
- Végül az egyik érmét tedd a pénztárcádba, a másodikat add tovább vagy fordítsd valaki más örömére, a harmadikat pedig hagyd a tálkában ősz végéig.
Most nem az a dolgod, hogy még gyorsabban fuss a vágyaid után. Egyszerűen állj meg, és engedd be azokat a dolgokat és eseményeket, amelyekben a jin és jang energiáid egyensúlyban vannak.
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