Szeptember 23-án egyensúlyba kerül a jin és a jang: így használd az őszi nap-éj egyenlőség erejét a bőség bevonzására!

2026-ban szeptember 23-án, magyar idő szerint hajnali 2 óra 5 perckor következik be az őszi nap-éj egyenlőség, ezzel csillagászati értelemben is beköszönt az ősz. Innentől érezhetően rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az éjszakák, a természet is lassan visszavonul – mi pedig végre egy kicsit energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatunk. Nem véletlen, hogy ehhez az időszakhoz régóta a betakarítás, a hála, az egyensúly és a bőség fogalmai kapcsolódnak.

Őszi nap-éj egyenlőség: Mabon, a hála és a bőség ünnepe

Forrás: 123rf

Őszi nap-éj egyenlőség Mabon, a hála és a bőség ünnepe

A jin és jang egyensúlya

Rituálék

Őszi nap-éj egyenlőség: Mabon, a hála és a bőség ünnepe

A napfordulók és nap-éj egyenlőségek már az ősi kultúrák számára is fontos fordulópontokat jelentettek. Az európai pogány hagyományokban az ősz összekapcsolódott az aratással, a termésért érzett hálával és a télre való felkészüléssel.

A modern pogány és wicca évkörben az őszi nap-éj egyenlőség ünnepe a Mabon. Bár gyakran ősi kelta ünnepként emlegetik, maga a Mabon elnevezés újkori, és csak a 20. században kapcsolódott a nap-éj egyenlőséghez. A mögötte rejlő üzenet azonban időtlen, és napjainkban is aktuális: „Nézd meg, mit adott neked az élet, adj érte hálát, majd engedd el azt, aminek már nincs helye az életedben.”

Őszi nap-éj egyenlőség: Mabon, a hála és a bőség ünnepe

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Mabon fő szimbólumai között megjelenik az alma, a szőlő, a gabona, a dió és más őszi termések. A wicca hagyományokban hangulatos bőségasztalokat készítenek, és a tűz tisztító ereje is örök jelkép – a gyertyagyújtás nélkülözhetetlen eleme az ünnepnek. Csakúgy, mint a hálaadás: mielőtt újabb kívánságlistát nyújtanánk be az univerzumnak, előtte mi is nézzünk jól körül – lehet, hogy néhány korábbi kérésünket már meg is hallgatták az égiek.

A jin és jang egyensúlya

A kínai filozófiában a jin és a jang két egymást kiegészítő minőség. A jang az aktív, cselekvő, kifelé irányuló, férfias oldal, a jin pedig a női, intuitív, befelé forduló és befogadó energia.

Az őszi nap-éj egyenlőség pillanatában ez a két minőség abszolút egyensúlyban van, de ezt követően megkezdődik a jin térhódítása. Nekünk, nőknek itt válik különösen izgalmassá a történet – kicsit úgy érezhetjük, eljön a mi időnk!