Grace Kelly unokája 64 év után vette fel legendás nagyanyja ruháját: fotókon a csodás Alexandra hercegnő

Grace Kelly korának egyik legnagyobb stílusikonja volt. A monacói hercegné, aki 1982-ben, 52 évesen autóbalesetben halt meg, olyan elegáns ruhatárat hagyott maga után, amely évtizedekkel később is inspirációt jelent. Most unokája, Alexandra hercegnő bizonyította be, hogy nagyanyja ruhái még mindig időtállóak. Instagram-oldalán mutatta meg magát a különleges, aranyszínű Givenchy-estélyiben.

Grace Kelly unokája, Alexandra hercegnő legendás nagymamaája ruhájában

Forrás: Instagram



Grace Kelly 1962-ben viselte a Givenchy-ruhát

Az ujjatlan selyemruha kerek nyakkivágással és karcsú szabásvonallal készült, az alja pedig hosszú uszályban végződik. Az egész ruhát aranyszínű gyöngyhímzés borítja, amely a fényben minden mozdulatnál megcsillan. A tervező, Hubert de Givenchy és Grace Kelly szoros barátságban álltak, a ruha különlegességéhez valószínűleg ez a bennsőséges kapcsolat is hozzájárult.

Grace Kelly 1962. május 14-én, Athénban viselte az estélyit János Károly spanyol herceg és Zsófia görög hercegnő esküvőjén. A pár később Spanyolország királya és királynéja lett. A legendás színésznő annak idején sokkal ünnepélyesebb kiegészítőkkel jelent meg a nagyszabású királyi esküvőn, mint most az unokája: vállszalagot, könyék fölé érő szaténkesztyűt és több gyémántékszert viselt, szőke haját pedig kontyba tűzték.

Alexandra hercegnő hamarosan férhez megy, nemrég eljegyezték. Egyelőre nem tudni, hogy az esküvői ruhájához is nagymamája legendás stílusából merít-e majd ihletet.

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