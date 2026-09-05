Őszi álmok: ez az 5 különösen beszédes üzenetet küldhet a lelked mélyéről

Nyáron szinte ösztönösen kifelé fordulunk: több a fény és a program, gyakorlatilag állandó mozgásban vagyunk. Az őszi álmok már egy csendesebb időszakban érkeznek: szeptembertől egyre többet időzhetünk saját gondolatainkkal, emlékeinkkel, és talán azzal is, mire vágyunk valójában. Ennek pedig nem csupán lelki oka lehet.

Őszi álmok: a tested is érzi, hogy véget ért a nyár

Forrás: 123rf

Őszi álmok: a tested is érzi, hogy véget ért a nyár

A nappalok rövidülésével csökken a természetes fény mennyisége – a fény és a sötétség váltakozása pedig szervezetünk egyik legfontosabb időjelzője: kapcsolatban áll a cirkadián ritmusunkkal, valamint az alvás-ébrenlét szabályozásában fontos melatonin termelésével. A szezonális fényviszonyok a szerotoninszintünkre is hatással lehetnek, ezért az évszakváltást hangulatunk és az energia-háztartásunk is megérezheti.

Érdekes, hogy még az is változhat az év során, mennyire emlékszünk vissza az álmainkra. Egy 2025-ben publikált olasz kutatásban az IMT School for Advanced Studies Lucca szakemberei – a Padovai Egyetem és a Camerinói Egyetem kutatóinak közreműködésével – 217 egészséges, 18–70 év közötti felnőttet vontak be a vizsgálatba. A résztvevők 15 napon keresztül minden reggel rögzítették álomélményeiket, miközben alvási szokásaikat is vizsgálták. Az eredmények szerint az álomfelidézés abszolút szezonális ingadozást mutatott: télen az alanyok ritkábban emlékeztek az álmaikra, mint tavasszal és ősszel.

Spirituális szemmel az ősz az elengedés, az összegzés és a befelé fordulás időszaka. Amikor a külvilág lassan elcsendesedik körülöttünk, eljön az ideje, hogy jobban meghalljuk lelkünk üzeneteit is.

Mit üzenhetnek az őszi álmaid?

Jöjjön néhány gyakori álomtípus.

Mit üzenhetnek az őszi álmok?

Forrás: 123rf

Visszatér valaki a múltadból

Egy régi szerelemről, barátról vagy olyasvalakiről álmodsz, akit már régen elengedettnek hittél? Spirituálisan ez egy még lezáratlan energetikai szálra utalhat. Nem biztos, hogy az illetőnek feltétlenül vissza kell térnie az életedbe – lehet, hogy éppen az elengedés utolsó fázisa zajlik benned. Figyeld meg, mit érzel iránta az álmodban: talán nem a személy a lényeges, hanem egy régi dinamika vagy szokás, viselkedésminta- valamilyen megoldatlan lecke kér még figyelmet tőled.