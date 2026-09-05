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Jelek, amik előbb jönnek, mint a pozitív teszt: ha ezeket észrevetted magadon, babát vársz

Shutterstock - Antonio Guillem
várandósság terhesség jelek
Life.hu
2026.09.05.
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A babatervezés mindig egy csodálatos és izgalmas időszak, ahogy az a várakozás is, amikor már úgy sejtjük, sikerülhetett a megtermékenyítés, de még nem tudjuk biztosan. Vannak azonban olyan tünetek, amikről senki nem beszél, pedig már a terhesség korai jelei.

A terhesség korai jeleiként általában a mellfeszülést, a reggeli rosszullétet vagy az illatokra való érzékenységet szokták emlegetni, pedig vannak, amik jóval hamarabb jönnek, mint ezek. Azt gondolhatod, hogy csak akkor derül ki a várandósságod, amikor pozitív tesztet produkálsz, ezek a jelek azonban már jóval előtte arra utalhatnak, hogy babát vársz. 

a terhesség korai jeleit tapasztaló nő, pozitív teszttel a kezében
Nem kell várni a mensi elmaradásáig, hogy megtudd: ezek a terhesség korai jelei. 
Forrás: Shutterstock

A terhesség korai jelei, amikről senki nem beszél, pedig elsőként jeleznek

A babatervezés szépsége és egyben nehézsége is a várakozás. Mielőtt azonban még teszttel bizonyítani lehetne a várandósságot, a test produkál tüneteket, amiből már a kismama sejtheti, úton van a baba. Általában a hányingert, az illatokra való érzékenységet vagy a mellfeszülést szokták emlegetni, vannak azonban olyan korai tünetek, amik alig észrevehetőek, pedig már a pár napos terhesség jelei. Most összegyűjtöttük őket, hogy tudd, nem képzelődsz, ezek tényleg utalhatnak arra, hogy hamarosan pozitívat tesztelsz.

Fontos leszögezni, hogy ezeket a jeleket nem minden nő teste produkálja.

1. Puffadás

A hormonváltozások lelassítják a belek működését, így a terhesség emésztési nehézségeket is okozhat. Körülbelül a második héttől így már puffadást tapasztalhatsz. 

2. Méhnyaknyák változása

A pár napos terhesség egyik első tünete lehet a hüvelyváladék mennyiségének növekedése is. Ez egyébként az átlagosnál savasabb váladékot jelent.

3. Pecsételő vérzés

Az egyik olyan tünet, amiről a legtöbb nő beszámol, az a pecsételő vérzés . Ez a jel az egyik legkorábbi, ugyanis a beágyazódás már a ciklusod 20–24. napján megtörténik, azaz kb. 10 nappal az ovulálás és így a lehetséges megtermékenyítés után. Ami fontos, hogy a pecsételő vérzés minden esetben enyhébb és világosabb, mint a menstruáció.

4. Alhasi görcsölés

Szintén a beágyazódás környékén több anyuka is érzett enyhébb alhasi görcsöket. Ezek könnyen összekeverhetőek a menstruáció előtti görcsökkel, így nem is lehet egyértelműen következtetni belőle. Ha azonban már pár nap múlva menstruálnál és elkezd görcsölni a hasad, akkor ne feledd: lehet, hogy kisbabád lesz és nem a mensi miatt fáj. 

a terhesség korai jeleitől szenvedő nő
Sokan menstruációs görcsnek hiszik, pedig a terhesség korai jele is lehet az alhasi fájdalom.
Forrás: Shutterstock

5. Gyakori vizelési inger

Mivel a test a magzat fejlődésére készül azzal, hogy több vért áramoltat – amely a vesék segítségével tisztul – ezért a gyakori vizelési inger már az első hetekben előfordulhat. 

Ha tehát a teszt elvégzése még korai, de szeretnéd megtudni, hogy úton van-e a baba, akkor ezekre a tünetekre érdemes figyelned. Azt azonban ismét szeretnénk leszögezni, hogy nem minden nő teste produkálja ezeket a jeleket. Van akinél teljesen más a terhesség első jelei és van, akinél semmilyen jel nem utal a várandósságra az elmaradó menstruációig. Így minden esetben érdemes megvárni azt az időszakot, mire kimutatja a terhességi teszt az eredményt és elvégezni egyet. 

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