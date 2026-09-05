Jelek, amik előbb jönnek, mint a pozitív teszt: ha ezeket észrevetted magadon, babát vársz

A terhesség korai jeleiként általában a mellfeszülést, a reggeli rosszullétet vagy az illatokra való érzékenységet szokták emlegetni, pedig vannak, amik jóval hamarabb jönnek, mint ezek. Azt gondolhatod, hogy csak akkor derül ki a várandósságod, amikor pozitív tesztet produkálsz, ezek a jelek azonban már jóval előtte arra utalhatnak, hogy babát vársz.

Nem kell várni a mensi elmaradásáig, hogy megtudd: ezek a terhesség korai jelei.

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A terhesség korai jelei, amikről senki nem beszél, pedig elsőként jeleznek

A babatervezés szépsége és egyben nehézsége is a várakozás. Mielőtt azonban még teszttel bizonyítani lehetne a várandósságot, a test produkál tüneteket, amiből már a kismama sejtheti, úton van a baba. Általában a hányingert, az illatokra való érzékenységet vagy a mellfeszülést szokták emlegetni, vannak azonban olyan korai tünetek, amik alig észrevehetőek, pedig már a pár napos terhesség jelei. Most összegyűjtöttük őket, hogy tudd, nem képzelődsz, ezek tényleg utalhatnak arra, hogy hamarosan pozitívat tesztelsz.

Fontos leszögezni, hogy ezeket a jeleket nem minden nő teste produkálja.

1. Puffadás

A hormonváltozások lelassítják a belek működését, így a terhesség emésztési nehézségeket is okozhat. Körülbelül a második héttől így már puffadást tapasztalhatsz.

2. Méhnyaknyák változása

A pár napos terhesség egyik első tünete lehet a hüvelyváladék mennyiségének növekedése is. Ez egyébként az átlagosnál savasabb váladékot jelent.

3. Pecsételő vérzés

Az egyik olyan tünet, amiről a legtöbb nő beszámol, az a pecsételő vérzés . Ez a jel az egyik legkorábbi, ugyanis a beágyazódás már a ciklusod 20–24. napján megtörténik, azaz kb. 10 nappal az ovulálás és így a lehetséges megtermékenyítés után. Ami fontos, hogy a pecsételő vérzés minden esetben enyhébb és világosabb, mint a menstruáció.

4. Alhasi görcsölés

Szintén a beágyazódás környékén több anyuka is érzett enyhébb alhasi görcsöket. Ezek könnyen összekeverhetőek a menstruáció előtti görcsökkel, így nem is lehet egyértelműen következtetni belőle. Ha azonban már pár nap múlva menstruálnál és elkezd görcsölni a hasad, akkor ne feledd: lehet, hogy kisbabád lesz és nem a mensi miatt fáj.