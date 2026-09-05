Nicole Kidman új kapcsolatáról pletykált egy bennfentes – Lesifotók a párról

Ahogy megírtuk, Nicole Kidmanről már a nyár elején azt beszélték, továbblépett Keith Urbanen és új kapcsolata van. A titokzatos férfi pedig nem más, mint Michael Reinstein üzletember, akivel augusztusban le is fotózták az olasz Riviérán. Most egy bennfentes erősítette meg a románcot.
Nicole Kidman kapcsolata kötöttségektől mentes
Nicole Kidman életében újra beköszöntött a szerelem. Az 58 éves színésznő a válása után ismét boldog, a Us Weeklynek nyilatkozó forrás szerint Michael Reinstein üzletemberrel randizik. A kapcsolatuk egyelőre minden kötöttségtől mentes, Kidman pedig állítólag kifejezetten élvezi az új helyzetet. „Nicole újra randizik, miután elvált Keith-től. Michael Reinstein üzletemberrel jár” – mondta a bennfentes a lapnak. „Közös barátok hozták össze őket” – nyilatkozta.
Barátai sokat segítettek a színésznőnek a válás után
Kidman számára különösen fontos támaszt jelentettek közeli barátai, köztük Reese Witherspoon és Sandra Bullock. A forrás szerint mindketten mellette álltak a nehéz időszakban. „Nagyon jót tett Nicole-nak, hogy Sandrával forgathatták az Átkozott boszorkák 2. részét. Ez otthonosságot adott neki egy időszakban, amikor oly sok minden változott az életében” – folytatta a bennfentes. Kidman a filmben ismét Gillian Owens szerepét alakítja, míg Bullock a testvérét, Sally Owent játssza.
Ha kíváncsi vagy rá, mennyit változtak az Átkozott boszorkák szereplői, kattints az alábbi galériánkra.
Nicole Kidman meztelenruhája tarolt Los Angelesben
Ahogy megírtuk, az Átkozott boszorkák 2. Los Angeles-i premierjén Nicole Kidman fekete mélyen dekoltált csipkeruhát viselt, magasan felsliccelt szoknyarésszel amely kiemelte tónusos lábait. Kiegészítőként fekete csipkés Manolo Blahnik cipőt és hozzá illő chokert választott megjelenését Parure Atelier fülbevalóval dobta fel. Kidman az európai bemutatón is mindenkit levett a lábáról, ahol az 1998-as Átkozott boszorkák első része után csaknem 30 évvel ismét együtt tündökölt a vörös szőnyegen Sandra Bullockkal.
A színésznő és Keith Urban 2025 szeptemberében, közel két évtizednyi házasság után szakítottak. Kidman még ugyanabban a hónapban beadta a válókeresetet, amelyben a hivatalos indoklás szerint házassági nehézségekre és kibékíthetetlen ellentétekre hivatkoztak. A válást 2026 januárjában véglegesítették. A kapcsolatuk felbomlásának pontos személyes okait egyikük sem részletezte nyilvánosan Kidmannek és Urbanmek két közös lánya van, a 18 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret.
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