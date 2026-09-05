Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 5., szombat Lőrinc, Viktor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
los angeles

Nicole Kidman új kapcsolatáról pletykált egy bennfentes – Lesifotók a párról

los angeles sandra bullock nicole kidman átkozott boszorkák michael reinstein
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Már nem szomorkodik a válása miatt a színésznő. Nicole Kidman új kapcsolata már nem titok.

Ahogy megírtuk, Nicole Kidmanről már a nyár elején azt beszélték, továbblépett Keith Urbanen és új kapcsolata van. A titokzatos férfi pedig nem más, mint Michael Reinstein üzletember, akivel augusztusban le is fotózták az olasz Riviérán. Most egy bennfentes erősítette meg a románcot. 

Nicole Kidman újra boldog.
Nicole Kidman újra boldog.
Forrás: AFF

Nicole Kidman kapcsolata kötöttségektől mentes

Nicole Kidman életében újra beköszöntött a szerelem. Az 58 éves színésznő a válása után ismét boldog, a Us Weeklynek nyilatkozó forrás szerint Michael Reinstein üzletemberrel randizik. A kapcsolatuk egyelőre minden kötöttségtől mentes, Kidman pedig állítólag kifejezetten élvezi az új helyzetet. „Nicole újra randizik, miután elvált Keith-től. Michael Reinstein üzletemberrel jár” – mondta a bennfentes a lapnak. „Közös barátok hozták össze őket” – nyilatkozta. 

Nicole Kidman Michael Reinstein üzletemberrel randizik.
Nicole Kidman Michael Reinstein üzletemberrel randizik.
Forrás: Northfoto

Barátai sokat segítettek a színésznőnek a válás után

Kidman számára különösen fontos támaszt jelentettek közeli barátai, köztük Reese Witherspoon és Sandra Bullock. A forrás szerint mindketten mellette álltak a nehéz időszakban. „Nagyon jót tett Nicole-nak, hogy Sandrával forgathatták az Átkozott boszorkák 2. részét. Ez otthonosságot adott neki egy időszakban, amikor oly sok minden változott az életében” – folytatta a bennfentes. Kidman a filmben ismét Gillian Owens szerepét alakítja, míg Bullock a testvérét, Sally Owent játssza.

Ha kíváncsi vagy rá, mennyit változtak az Átkozott boszorkák szereplői, kattints az alábbi galériánkra.

Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Átkozott boszorkák: Stockard Channing és Dianne Wiest
Átkozott boszorkák: Aidan Quinn
Átkozott boszorkák: Sandra Bullock
Átkozott boszorkák: Nicole Kidman
1 / 5
Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Warnerbros.com/movies/practical-magic#gallery

Nicole Kidman meztelenruhája tarolt Los Angelesben

Ahogy megírtuk, az Átkozott boszorkák 2. Los Angeles-i premierjén Nicole Kidman fekete mélyen dekoltált csipkeruhát viselt, magasan felsliccelt szoknyarésszel amely kiemelte tónusos lábait. Kiegészítőként fekete csipkés Manolo Blahnik cipőt és hozzá illő chokert választott megjelenését Parure Atelier fülbevalóval dobta fel.  Kidman az európai bemutatón is mindenkit levett a lábáról, ahol az 1998-as Átkozott boszorkák első része után csaknem 30 évvel ismét együtt tündökölt a vörös szőnyegen Sandra Bullockkal.

A színésznő és Keith Urban 2025 szeptemberében, közel két évtizednyi házasság után szakítottak. Kidman még ugyanabban a hónapban beadta a válókeresetet, amelyben a hivatalos indoklás szerint házassági nehézségekre és kibékíthetetlen ellentétekre hivatkoztak. A válást 2026 januárjában véglegesítették. A kapcsolatuk felbomlásának pontos személyes okait egyikük sem részletezte nyilvánosan Kidmannek és Urbanmek két közös lánya van, a 18 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Premier plánban tolta a kamerába szinte pucér fenekét a TV2 bombázó sztárja: Videón a villantás

Drámázásnak lehettek tanúi a nézők a TV2 műsorában. A Házasság első látásra vőlegénye legalábbis így minősítette újdonsült felesége viselkedését.

Amal Clooney babát vár? Hófehér, testhezálló ruhája indította be a találgatásokat – FOTÓ

Az egész internet erről pletykál.

Nyári Dia tündéri fotókon mutatta meg gyerekeit: így öleli Zétény a kis Emmát

A közösségi médiában posztolt gyerekeiről a színésznő. Nyári Dia követői odavannak a testvérekért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu