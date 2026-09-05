Nicole Kidman új kapcsolatáról pletykált egy bennfentes – Lesifotók a párról

Ahogy megírtuk, Nicole Kidmanről már a nyár elején azt beszélték, továbblépett Keith Urbanen és új kapcsolata van. A titokzatos férfi pedig nem más, mint Michael Reinstein üzletember, akivel augusztusban le is fotózták az olasz Riviérán. Most egy bennfentes erősítette meg a románcot.

Nicole Kidman újra boldog.

Forrás: AFF

Nicole Kidman kapcsolata kötöttségektől mentes

Nicole Kidman életében újra beköszöntött a szerelem. Az 58 éves színésznő a válása után ismét boldog, a Us Weeklynek nyilatkozó forrás szerint Michael Reinstein üzletemberrel randizik. A kapcsolatuk egyelőre minden kötöttségtől mentes, Kidman pedig állítólag kifejezetten élvezi az új helyzetet. „Nicole újra randizik, miután elvált Keith-től. Michael Reinstein üzletemberrel jár” – mondta a bennfentes a lapnak. „Közös barátok hozták össze őket” – nyilatkozta.

Nicole Kidman Michael Reinstein üzletemberrel randizik.

Forrás: Northfoto

Barátai sokat segítettek a színésznőnek a válás után

Kidman számára különösen fontos támaszt jelentettek közeli barátai, köztük Reese Witherspoon és Sandra Bullock. A forrás szerint mindketten mellette álltak a nehéz időszakban. „Nagyon jót tett Nicole-nak, hogy Sandrával forgathatták az Átkozott boszorkák 2. részét. Ez otthonosságot adott neki egy időszakban, amikor oly sok minden változott az életében” – folytatta a bennfentes. Kidman a filmben ismét Gillian Owens szerepét alakítja, míg Bullock a testvérét, Sally Owent játssza.

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