Premier plánban tolta a kamerába szinte pucér fenekét a TV2 bombázó sztárja: Videón a villantás

Bár a Házasság első látásra fiatal párja, Moritz Anastasia és Varga Máté között a kémia megvolt, a lagzi mégsem telt feszültség nélkül. A fiatal ara szerint influenszer férje nem veszi elég komolyan a házasságot.

A Házasság első látásra fiatal felesége, Moritz Anastasia

Forrás: TV2

Házasság első látásra: kémia volt, összhang kevésbé

Bár igent mondott egymásnak Máté és Anastasia, a lakodalomban máris konfliktusba keveredtek egymással. A lány úgy vélte, férje kalandként tekint a házasságára, ő pedig komolyan szeretné megtalálni az igazit.

„Azt hittem, rajtad is látni fogok egy olyan érdeklődést a téma iránt, hogy te tényleg azért jöttél ide, mert szeretnél találni egy társat. Én erre teli erőből készültem, egy csomó aprósággal, de olyan szinten elment a lelkesedésem ettől az egésztől, hogy nem tudom, megérdemled-e, vagy tudnád-e értékelni. Úgy vagy vele, hogy ez egy műsor, egy sztori, de én ezt nem így adom: teljes lelki beleadással csinálom, és úgy veszem, hogy ez az én nagy napom” −idézi a Blikk Anastasiát.

Még a gyűrűt is majdnem levette

Az sem javított a helyzeten, hogy amikor Ansatasia kijelentette, hogy le is veheti a gyűrűt, Máté csak nevetett, és drámázásnak titulálta felesége viselkedését. „Anastasia valószínűleg az előző kapcsolataiban is próbálta nevelni a másik oldalt, és igazi drama queen módjára viselkedett. Ez engem nem zavar, elég sokszor találkoztam már ezzel a típussal, helyén tudom kezelni rövid és hosszú távon is” – kommentálta kamerák előtt.

A fenékvillantás hozta meg a békét

Később Anastasia rámenős tánca már Máténak is bejött, így a csók is elcsattant közöttük.

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