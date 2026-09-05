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Premier plánban tolta a kamerába szinte pucér fenekét a TV2 bombázó sztárja: Videón a villantás

tv2 varga máté Moritz Anastasia Házasság első látásra
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Drámázásnak lehettek tanúi a nézők a TV2 műsorában. A Házasság első látásra vőlegénye legalábbis így minősítette újdonsült felesége viselkedését.

Bár a Házasság első látásra fiatal párja, Moritz Anastasia és Varga Máté között a kémia megvolt, a lagzi mégsem telt feszültség nélkül. A fiatal ara szerint influenszer férje nem veszi elég komolyan a házasságot. 

A Házasság első látásra fiatal felesége, Moritz Anastasia
A Házasság első látásra fiatal felesége, Moritz Anastasia
Forrás: TV2

Házasság első látásra: kémia volt, összhang kevésbé

Bár igent mondott egymásnak Máté és Anastasia, a lakodalomban máris konfliktusba keveredtek egymással. A lány úgy vélte, férje kalandként tekint a házasságára, ő pedig komolyan szeretné megtalálni az igazit.

„Azt hittem, rajtad is látni fogok egy olyan érdeklődést a téma iránt, hogy te tényleg azért jöttél ide, mert szeretnél találni egy társat. Én erre teli erőből készültem, egy csomó aprósággal, de olyan szinten elment a lelkesedésem ettől az egésztől, hogy nem tudom, megérdemled-e, vagy tudnád-e értékelni. Úgy vagy vele, hogy ez egy műsor, egy sztori, de én ezt nem így adom: teljes lelki beleadással csinálom, és úgy veszem, hogy ez az én nagy napom” −idézi a Blikk Anastasiát. 

Még a gyűrűt is majdnem levette 

Az sem javított a helyzeten, hogy amikor Ansatasia kijelentette, hogy le is veheti a gyűrűt, Máté csak nevetett, és drámázásnak titulálta felesége viselkedését. „Anastasia valószínűleg az előző kapcsolataiban is próbálta nevelni a másik oldalt, és igazi drama queen módjára viselkedett. Ez engem nem zavar, elég sokszor találkoztam már ezzel a típussal, helyén tudom kezelni rövid és hosszú távon is” – kommentálta kamerák előtt. 

A fenékvillantás hozta meg a békét

Később Anastasia rámenős tánca már Máténak is bejött, így a csók is elcsattant közöttük. 

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