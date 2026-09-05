Hatalmas csavar a Házasság első látásra műsorában: "Ő minden, amit én nem akarok" – Mégis lehet folytatás?

Ahogy megírtuk, hiába készült lelkesen az esküvőjére, az oltár előtt mégis kikosarazta a Házasság első látásra menyasszonya, Juci a vőlegényt. Nem azért mondott nemet, mert nem volt neki szimpatikus Ján, hanem a férfi viselkedése bizonytalanította el. Ennek ellenére a bulit megtartották, ahol kiderült, hogy van, vagyis lehetne közöttük összhang. Hosszasan beszélgettek, sőt, még táncoltak is egymással, amit Juci családja nem nézett jó szemmel. A történetük azonban most új fordulatot vett: úgy tűnik, mégis adnak egymásnak esélyt.

Házasság első látásra: Juci úgy döntött, ad esélyt Jánnak.

Forrás: TV2

Házasság első látásra: Ján megbánta a viselkedését

Nem ért véget a kimondott nemmel Juci és Ján Házasság első látásra-beli szereplése. Miután a férfi felhívta a buli után az egyik barátnőjével nászút helyett pihenni induló Jucit, az úgy döntött, ad esélyt Jánnak. „Ránézek a gyűrűsujjamra, és hiányérzetem van...” – mondta a szakértők által kiválasztott menyasszonynak a férfi, aki többször is hangot adott annak, azért rontotta el a nagy napot, mert egy hozzátartozója sem kísérte el az esküvőre. „Elnézést kérek, hogy ilyen helyzet alakult ki. Valamilyen szinten nagyon makacs vagyok, és ez megint így végződött. De azért megkérdezem: nem szeretnél eljönni velem egy vacsorára?” − kérdezte. „Nagyon meglepett, hogy Ján elhívott vacsorázni, arra sem számítottam, hogy egyáltalán keresni fog” − kommentálta Juci, aki bár nem mondott nemet, hangot adott csalódottságának. „Az a helyzet, hogy ő már bármit csinálhat, nekem nem férfias. Ő minden, amit én nem akarok. (...) Nagyon rossz helyzetbe hozott engem a családom, a barátaim és az ország-világ előtt. Nekem ez fáj...” − mondta.

Juci megadta Jánnak a második esélyt

„Az egyetlen dolog, amiért azt gondolom, hogy kaphat egy esélyt egy vacsorára, az az, hogy megmutassa: tud férfi lenni és nőként kezelni engem. Ha ezt is elcseszi, ráborítom az asztalt! Nem kerek a történet, nem tudok mindent róla, és mivel mindenkinek adok egy második esélyt, ez alól ő sem kivétel. Elmegyek vele vacsorázni” – jelentette ki Juci.