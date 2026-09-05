A legcsokisabb csokitorta összetört szívre, ha nagyon fáj az élet – Mennyei íz cukorsokk nélkül

Egy csokitorta életeket is menthet. Amikor menstruáció előtt állsz, amikor összetörték a szíved, amikor kirúgtak a munkahelyedről – egy szóval, amikor fáj az élet, akkor mindig megnyugvással tölt el, ha benyúlhatunk a hűtőbe egy kis csokitortáért. De mi van akkor, ha épp diétázunk?

Ez a diétás csokitorta minden sebet begyógyít.

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Diétás csokitorta: az egészséges gyógyír összetört szívre

Ha egy érzéketlen férfi összetörte a szíved , akkor gyógyítsd be magadnak a fájó sebeket. Elég volt abból, hogy a szőke hercegre vársz, aki majd megment téged a nehéz helyzetekben! Mentsd meg magad!

Minden nehéz helyzetből fel lehet állni. Egy kis self-care csodákra képes! Kezdj el odafigyelni a testedre, és a lelked vele együtt fog gyógyulni! Az öngondoskodás ugyanis nem önzés , és minden embernek kijár! Kezdj el diétázni (hiszen a mondás szerint „az vagy, amit megeszel”), végezz rendszeres testmozgást otthon, és járj ki a természetbe! Utána természetesen jönnek a léleképítő lépések is, hogy légy együtt a barátaiddal, foglalkozz a mentális egészségeddel, és még folytathatnánk a sort. De az első, kihagyhatatlan lépés, ami elvezet ezekhez, az nem más mint a csokitorta! Persze csakis az egészséges csokitorta, hogy ne cukrozd túl a tested!

A legszívmelengetőbb diétás desszert: az édesburgonyás csokitorta

Hozzávalók

kb. 600 g főtt édesburgonya

180 g őrölt mandula

70 g holland kakaópor

8 ek. tahini, mandulavaj vagy mogyoróvaj

8 ek. juharszirup

4 ek. megolvasztott kókuszolaj

1 tk. sütőpor

1 tk. vaníliaaroma

só

100 g megolvasztott étcsokoládé

Hozzávalók az opcionális díszítéshez

még egy kis olvasztott étcsoki (adj hozzá egy kis kókuszolajat, hogy extrán fényes legyen)

valamilyen bogyós gyümölcs

valamilyen dióféle

Elkészítés

Miután jó alaposan megmostad, szurkáld meg az édesburgonyákat, majd tedd be a 180 °C-ra előmelegített sütőbe kb. 40-50 percre, amíg meg nem puhulnak. Ha ezzel megvagy, és ki is hűltek az édesburgonyák, hámozás után pürésítsd simára egy robotgép segítségével. Olvaszd meg az étcsokit gőz fölött. Ehhez egy fazékban forralj fel vizet, a csokit pedig helyezd egy tálba és rakd a gőzölgő és forrásban lévő fazék tetejére. Keverd össze a pürésített édesburgonyát a többi hozzávalóval (az olvasztott csokival együtt), amíg homogén tésztát nem kapsz. Ezt öntsd egy kivajazott (vagy sütőpapírral kibélelt) tortaformába, és süsd ugyanúgy 180 °C-ra előmelegített sütőben 30-35 percig. Hagyd teljesen kihűlni, mielőtt kiveszed a formából. A díszítéshez öntsd le a tortát olvasztott csokoládéval, a tetejére pedig bármit helyezhetsz, amit csak szeretnél – a bogyós gyümölcsök és a diófélék például igazán remek kombót alkotnak!

Édesburgonyás csokitorta, ami összeforrasztja a sebzett szíved Ki mondta, hogy a diétás ételek nem lehetnek finomak? Sőt, hogy nem szolgálhatnak igazi gyógyírként minden bajra? Az extrán csokis csokitorta minden gödörből kihúzza a lelked, miközben egészségesen tartja a tested.

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