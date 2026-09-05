A legcsokisabb csokitorta összetört szívre, ha nagyon fáj az élet – Mennyei íz cukorsokk nélkül

Egy csokitorta életeket is menthet. Amikor menstruáció előtt állsz, amikor összetörték a szíved, amikor kirúgtak a munkahelyedről – egy szóval, amikor fáj az élet, akkor mindig megnyugvással tölt el, ha benyúlhatunk a hűtőbe egy kis csokitortáért. De mi van akkor, ha épp diétázunk?
Diétás csokitorta: az egészséges gyógyír összetört szívre
Ha egy érzéketlen férfi összetörte a szíved , akkor gyógyítsd be magadnak a fájó sebeket. Elég volt abból, hogy a szőke hercegre vársz, aki majd megment téged a nehéz helyzetekben! Mentsd meg magad!
Minden nehéz helyzetből fel lehet állni. Egy kis self-care csodákra képes! Kezdj el odafigyelni a testedre, és a lelked vele együtt fog gyógyulni! Az öngondoskodás ugyanis nem önzés , és minden embernek kijár! Kezdj el diétázni (hiszen a mondás szerint „az vagy, amit megeszel”), végezz rendszeres testmozgást otthon, és járj ki a természetbe! Utána természetesen jönnek a léleképítő lépések is, hogy légy együtt a barátaiddal, foglalkozz a mentális egészségeddel, és még folytathatnánk a sort. De az első, kihagyhatatlan lépés, ami elvezet ezekhez, az nem más mint a csokitorta! Persze csakis az egészséges csokitorta, hogy ne cukrozd túl a tested!
A legszívmelengetőbb diétás desszert: az édesburgonyás csokitorta
Hozzávalók
- kb. 600 g főtt édesburgonya
- 180 g őrölt mandula
- 70 g holland kakaópor
- 8 ek. tahini, mandulavaj vagy mogyoróvaj
- 8 ek. juharszirup
- 4 ek. megolvasztott kókuszolaj
- 1 tk. sütőpor
- 1 tk. vaníliaaroma
- só
- 100 g megolvasztott étcsokoládé
Hozzávalók az opcionális díszítéshez
- még egy kis olvasztott étcsoki (adj hozzá egy kis kókuszolajat, hogy extrán fényes legyen)
- valamilyen bogyós gyümölcs
- valamilyen dióféle
Elkészítés
- Miután jó alaposan megmostad, szurkáld meg az édesburgonyákat, majd tedd be a 180 °C-ra előmelegített sütőbe kb. 40-50 percre, amíg meg nem puhulnak. Ha ezzel megvagy, és ki is hűltek az édesburgonyák, hámozás után pürésítsd simára egy robotgép segítségével.
- Olvaszd meg az étcsokit gőz fölött. Ehhez egy fazékban forralj fel vizet, a csokit pedig helyezd egy tálba és rakd a gőzölgő és forrásban lévő fazék tetejére.
- Keverd össze a pürésített édesburgonyát a többi hozzávalóval (az olvasztott csokival együtt), amíg homogén tésztát nem kapsz. Ezt öntsd egy kivajazott (vagy sütőpapírral kibélelt) tortaformába, és süsd ugyanúgy 180 °C-ra előmelegített sütőben 30-35 percig.
- Hagyd teljesen kihűlni, mielőtt kiveszed a formából. A díszítéshez öntsd le a tortát olvasztott csokoládéval, a tetejére pedig bármit helyezhetsz, amit csak szeretnél – a bogyós gyümölcsök és a diófélék például igazán remek kombót alkotnak!
Édesburgonyás csokitorta, ami összeforrasztja a sebzett szíved
Ki mondta, hogy a diétás ételek nem lehetnek finomak? Sőt, hogy nem szolgálhatnak igazi gyógyírként minden bajra? Az extrán csokis csokitorta minden gödörből kihúzza a lelked, miközben egészségesen tartja a tested.
Ha még több diétás receptre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!