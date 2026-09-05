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Megdöbbentő, milyen jövő várhat a kutyákra − Az ember legjobb barátja új elvárások elé néz

szerep kutya legjobb barát
Simon Péter
2026.09.05.
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Gondoltál már arra, hogy a kedvenced talán sokkal jobban alkalmazkodott a mai világhoz, mint hinnéd? A kutyák ma már leginkább családtagnak számítanak, ami a tudósok szerint olyan változás, amely nemcsak a viselkedésükre, hanem hosszabb távon a biológiájukra is hatással lehet.

A kutatók szerint a kutyák egy újabb, úgynevezett harmadik háziasítási hullámon mennek keresztül. A folyamat lényege, hogy míg régen elsősorban vadászatra, terelésre vagy őrzésre tenyésztették őket, ma sokkal fontosabb szempont, hogy jól érezzék magukat az emberek mellett, nyugodtak, barátságosak és a városi élethez is alkalmazkodóképesek legyenek.

kutyák
A kutyák a jövő előhírnökei?
Forrás: 123rf

Milyen jövő vár a kutyákra?

  • A kutya ma már nem elsősorban munkára van tartva
  • A modern embernek a kutya a társa
  • Milyen hatással van az ölelés a kutyák fejlődésére?
  • Mi a helyzet a szolgálati kutyákkal?

A kutyák ma már társak, nem munkatársak

A kutyák szerepe óriásit változott az elmúlt évszázadokban. Egykor a túlélésben segítették az embert: vadásztak, őrizték a házat vagy terelték az állatokat. Ma azonban a kutya tényleg az ember legjobb barátja: sok eb az egész életét lakásban vagy házban, a gazdája közvetlen közelében tölti. Ez pedig új elvárásokat támaszt velük szemben. A modern gazdik általában olyan kutyát szeretnének, amelyik jól kijön másokkal, könnyen kezelhető, nem túl félős vagy agresszív, és képes alkalmazkodni a sűrűn lakott környezethez. 

Az „ölelés hormonja” is szerepet játszhat

A kutatók figyelme az oxitocinra is kiterjedt. Ez a hormon fontos szerepet játszik a társas kötődésben, és a kutyák emberhez való kapcsolódásában is jelentős lehet.

Egy korábbi svéd kutatásban 60 golden retrievert vizsgáltak. A kutyáknak egy olyan jutalomfalatos üveget kellett volna kinyitniuk, amelyet valójában nem lehetett felnyitni. A kutatók azt figyelték, mikor fordulnak segítségért a gazdájukhoz, miközben DNS-mintát is vettek tőlük. Az eredmények szerint bizonyos genetikai eltérések befolyásolhatták, mennyire reagáltak az állatok az oxitocinra, és mennyire keresték az ember segítségét.

A szolgálati kutyák mutathatják az utat

Brian Hare és Vanessa Woods kutyaszakértők szerint a szolgálati kutyák különösen érdekesek ebből a szempontból. Ezeket az állatokat arra képzik, hogy nyugodtak legyenek, idegenekkel is könnyen kapcsolatot teremtsenek és szorosan együttműködjenek az emberrel.

A szakértők szerint éppen ezek azok a tulajdonságok, amelyek a 21. századi életben egyre értékesebbé válhatnak. Vagyis elképzelhető, hogy az ember akaratlanul is olyan kutyák felé tereli a tenyésztést, amelyek minden korábbinál jobban alkalmazkodnak a társállati szerephez.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra új kutyafaj jelenik meg. A kutatók inkább egy hosszú távú változás lehetőségére hívják fel a figyelmet: ahogy mi megváltoztatjuk a kutyák szerepét az életünkben, úgy ők is változhatnak velünk együtt.

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