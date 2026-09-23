Ez a világ legegyszerűbb sütije: így készül a nyolcperces torta

A nyolcperces torta onnan akapta a nevét, hogy a tojást és a cukrot pontosan nyolc percen keresztül kell habosítani. Ettől lesz könnyű és levegős a tészta, amelyet sütés után tejszínhabbal és szezonális gyümölcsökkel tölthetünk meg. A sütemény nagyjából egy óra alatt elkészül.

A nyolcperces torta valószínűleg a világ legegyszerűbben elkészíthető tortája

Forrás: Life.hu /AI

Nyolcperces torta tejszínhabbal és gyümölökkel:

Hozzávalók:

4 tojás

150 g cukor

100 g liszt

500 ml habtejszín

jégcukor a tetejére

őrölt mandula a tetejére

ízlés szerint gyümölcs

Elkészítés:

1. Melegítsük elő a sütőt 150 fokra, alsó-felső sütésen.

2. Tegyük egy tálba a tojásokat és a cukrot, majd kézi mixerrel 8 percig verjük. Akkor jó, ha a massza világosabbá, krémessé és jóval nagyobb térfogatúvá válik.

3. A lisztet óvatosan forgassuk bele, hogy a tészta minél több levegőt megtartson.

4. Öntsük a masszát egy kivajazott, körülbelül 26 centiméter átmérőjű kapcsos tortaformába, simítsuk el a tetejét, majd szórjuk meg jégcukorral és őrölt mandulával.

5. Tegyük az előmelegített sütőbe, és süssük 50–60 percig. Akkor készült el, ha a teteje aranybarna, és a beleszúrt fogpiszkáló tisztán jön ki.

6. Hagyjuk teljesen kihűlni, majd vegyük ki a formából, és vízszintesen vágjuk ketté.

7. A habtejszínt verjük kemény habbá. Ízlés szerint keverhetünk hozzá feldarabolt friss gyümölcsöt is.

8. A tejszínes tölteléket kenjük az alsó tortalapra, helyezzük rá a felső lapot, és már tálalhatjuk is.

Még több recept a Life.hu-n: