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Ez a világ legegyszerűbb sütije: így készül a nyolcperces torta

recept torta idénygyümölcs
Life.hu
2026.09.23.
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Ehhez az egyszerű tortához mindössze néhány alapvető hozzávaló kell. A tészta pillanatok alatt összeállítható, tejszínhabbal és friss gyümölccsel megtöltve pedig mutatós desszert lesz belőle.

A nyolcperces torta onnan akapta a nevét, hogy a tojást és a cukrot pontosan nyolc percen keresztül kell habosítani. Ettől lesz könnyű és levegős a tészta, amelyet sütés után tejszínhabbal és szezonális gyümölcsökkel tölthetünk meg. A sütemény nagyjából egy óra alatt elkészül.

A nyolcperces torta valószínűleg a világ legegyszerűbben elkészíthető tortája
A nyolcperces torta valószínűleg a világ legegyszerűbben elkészíthető tortája
Forrás: Life.hu /AI

Nyolcperces torta tejszínhabbal és gyümölökkel:

Hozzávalók:

Elkészítés:

1. Melegítsük elő a sütőt 150 fokra, alsó-felső sütésen.

2. Tegyük egy tálba a tojásokat és a cukrot, majd kézi mixerrel 8 percig verjük. Akkor jó, ha a massza világosabbá, krémessé és jóval nagyobb térfogatúvá válik.

3. A lisztet óvatosan forgassuk bele, hogy a tészta minél több levegőt megtartson.

4. Öntsük a masszát egy kivajazott, körülbelül 26 centiméter átmérőjű kapcsos tortaformába, simítsuk el a tetejét, majd szórjuk meg jégcukorral és őrölt mandulával.

5. Tegyük az előmelegített sütőbe, és süssük 50–60 percig. Akkor készült el, ha a teteje aranybarna, és a beleszúrt fogpiszkáló tisztán jön ki.

6. Hagyjuk teljesen kihűlni, majd vegyük ki a formából, és vízszintesen vágjuk ketté.

7. A habtejszínt verjük kemény habbá. Ízlés szerint keverhetünk hozzá feldarabolt friss gyümölcsöt is.

8. A tejszínes tölteléket kenjük az alsó tortalapra, helyezzük rá a felső lapot, és már tálalhatjuk is.

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