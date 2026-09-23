Katalin hercegné egyetlen gesztussal mutatta meg, milyen valójában: kamera rögzítette a ritka pillanatot

Vilmos herceg és Katalin hercegné kedden, szeptember 22-én Tom Cruise legújabb filmje, a Digger jótékonysági premierjén vett részt a londoni Leicester Square-en. A hercegi párt több száz érdeklődő várta, érkezésüket hangos éljenzés fogadta. Katalin hercegné csodás lila estélyit viselt, ám most nem erre figyelt az internet népe.
A Kings Guard Tours a közösségi médiában osztotta meg azt a felvételt, amelyen Tom Cruise és Katalin találkozása látható. A videóhoz ezt írták: „Az úriember Tom Cruise megfogja a ragyogó Katalin hercegné kezét a Digger Leicester Square-i premierjén.”
Tom Cruise kezet nyújtott Katalin hercegnének
Katalin hercegnének egy lépcsőn kellett lemennie, Tom Cruise pedig felé nyújtja a kezét, hogy segítsen. A brit királyi család tagjait a protokoll szerint általában nem illik megérinteni, amíg ők maguk nem kezdeményeznek testi kontaktust vagy nem nyújtanak először kezet. Katalint azonban egyáltalán nem zavarta a gesztus. Gyorsan átvette a táskáját a másik kezébe, majd elfogadta a színész segítségét. Ezután mosolyogva folytatta útját, és a rendezvény vendégeivel is felszabadultan beszélgetett.
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Az internet népe imádta Katalin hercené rekacióját, sokak szerint ez közvetlen személyiségéről árulkodott. Nem csinált ügyet abból, hogy a színész nem a hivatalos etikett szerint közeledett hozzá.
„Katalin hercegné napról napra bizonyítja, hogy megvannak benne azok a tulajdonságok, erények és az a viselkedés, amelyek rendkívüli királynévá teszik majd” - írta egy kommentelő.
Többen Tom Cruise-t méltatták: „Igazi hős és valódi úriember! A lovagiasság Tom Cruise-zal tovább él. A walesi herceg és hercegné életre keltik a meséket.”
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