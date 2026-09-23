Nem kell, hogy az ősz a depresszióról szóljon – 7 apró szokás, ami segíthet lendületben maradni

Jó hír, hogy nem kell beletörődnöd – néhány apró változtatással sokat tehetsz azért, hogy elkerüld az őszi depressziót.

Néhány apróság bevezetésével megelőzheted az őszi depressziót.

Forrás: 123rf

7 egyszerű szokás, ami segít, hogy ne gyűrjön maga alá az őszi depresszió

1. Ne akarj egyszerre mindent megváltoztatni

Ősszel sokan új lendületet vennének, de a túl nagy elvárások gyakran csalódáshoz vezetnek. Ne akarj mindent egyszerre megváltoztatni, tűzz ki apró, könnyen teljesíthető célokat. Egy húszperces séta, napi tíz oldal olvasása vagy egy egészséges reggeli is sikerélményt adhat.

2. Frissítsd fel a napi rutinodat

A nyári napirend ősszel már csak részben, majd egyáltalán nem működik. Korábban sötétedik, és ehhez, ha akarod, ha nem, muszáj alkalmazkodnod. Kelj fel minden nap nagyjából ugyanabban az időben, alakíts ki esti levezető rutint, és próbálj elegendő időt hagyni a pihenésre.

3. Használd ki a természetes fényt

A nappali világosság fontos szerepet játszik a szervezet biológiai órájának működésében. Ha teheted, délelőtt vagy kora délután tölts legalább 20–30 percet a szabadban, borús időben is.

4. Mozogj akkor is, ha nincs hozzá kedved

Nem kell maratont futni ahhoz, hogy jobban érezd magad. Egy tempós séta, egy rövid otthoni torna vagy egy kis biciklizés felfrissíti a testet és a gondolatokat. A rendszeres mozgás bizonyítottan hozzájárul a jobb közérzethez.

hirdetés

5. Adj magadnak valamit, amit várhatsz

Az ősz könnyen egyhangúvá válhat, ha csak a kötelezettségekre koncentrálsz. Tervezz be kisebb örömöket: egy hétvégi kirándulást, egy új könyvet, mozit vagy egy baráti vacsorát. A várakozás önmagában is javíthatja a hangulatot.

6. Engedd meg magadnak a lassabb tempót

Nem baj, ha ősszel kevésbé vagy pörgős, mint nyáron. A természet ritmusa is lelassul, nekünk sem kell minden nap maximális teljesítményt nyújtanunk. A pihenés nem lustaság, hanem az egészséges egyensúly része.

7. Kapcsolódj másokhoz

Egy rövid telefonhívás, közös kávézás vagy családi program sokkal többet számíthat, mint gondolnánk. A társas kapcsolatok fontos védőfaktort jelenthetnek a borongósabb időszakokban is.