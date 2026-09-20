Még a 90 évesek is őt hívják életük utolsó óráiban: szívszorító a hospice-ápoló vallomása

A halálról még mindig nehéz beszélni, a hospice-ban dolgozók azonban nap mint nap találkoznak az élet utolsó pillanataival. Neal K. Shah idősekkel, demenciával, daganatos és más súlyos betegséggel élőkkel, illetve hozzátartozóikkal kapcsolatos tapasztalatairól is beszél. Az évek során pedig felfigyelt egy különös visszatérő jelenségre: az utolsó szavak között sok betegnél felbukkan ugyanaz az egy.

A hospice-ápoló elárulta, ez szinte mindig szerepel az utolsó szavak között.

Forrás: 123rf.com/ChatGPT

Az utolsó szavak: ezt hallják újra és újra a hospice-ápolók

„Van egy szó, amelyet a hospice-ápolók újra és újra hallanak az emberek utolsó 24 órájában. És ha egyszer megtudod, mi az, örökre veled marad. Ez a szó az, hogy »anya«” – mondta Shah.A szakember Dr. Christopher Kerr kutatására hivatkozott, amelyben több mint ezer Hospice Buffalo-pácienst vizsgáltak.

Shah szerint közülük sokan édesanyjukat látták vagy őt szólították a halál előtt – még olyan kilencvenes éveikben járó betegek is, akiknek az édesanyja több mint fél évszázaddal korábban meghalt.

Shah úgy véli, ennek az lehet az oka, hogy amikor a szervezet működése fokozatosan leáll, az agy legősibb részei maradhatnak aktívak a legtovább. Az anya emléke pedig rendkívül mélyen rögzülhet: ő lehetett az első arc, amelyet megszerettünk, és az első hang, amely megnyugtatott bennünket. Ezért lehet ő az, akit az utolsó szavaik között emlegetnek.

Mit tehet a család a halálos ágy mellett?

A hospice-ápoló szerint a hozzátartozóknak nem érdemes kijavítaniuk azt, aki édesanyját szólítja vagy egy olyan személy felé nyúl, akit más nem lát. Shah azt tanácsolja, ne emlékeztessék arra, hogy az illető már évtizedekkel korábban meghalt.

Csak mondd azt: »Örülök, hogy itt van veled.« Nem hazudsz, hanem szeretettel kíséred végig ezen

– fogalmazott.

Szerinte annak is hatalmas jelentősége van, ha valaki egyszerűen ott marad szerette mellett a halálos ágy közelében. „Ha te vagy az, aki mellette ül, akkor az egyik legfontosabb dolgot teszed, amit ember egy másik emberért megtehet.”

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