Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 20., vasárnap Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
halál

Még a 90 évesek is őt hívják életük utolsó óráiban: szívszorító a hospice-ápoló vallomása

halál utolsó szó hospice ház
Nagy Anna
2026.09.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Életük legvégén meglepően sok ember ugyanazt az egy szót mondja ki. Az utolsó szavak között olyan gyakran bukkan fel, hogy szinte nincs olyan hospice-ápoló, aki még ne hallotta volna.

A halálról még mindig nehéz beszélni, a hospice-ban dolgozók azonban nap mint nap találkoznak az élet utolsó pillanataival. Neal K. Shah idősekkel, demenciával, daganatos és más súlyos betegséggel élőkkel, illetve hozzátartozóikkal kapcsolatos tapasztalatairól is beszél. Az évek során pedig felfigyelt egy különös visszatérő jelenségre: az utolsó szavak között sok betegnél felbukkan ugyanaz az egy.

A hospice-ápoló elárulta, ez szinte mindig szerepel az utolsó szavak között.
A hospice-ápoló elárulta, ez szinte mindig szerepel az utolsó szavak között.
Forrás: 123rf.com/ChatGPT

Az utolsó szavak: ezt hallják újra és újra a hospice-ápolók

„Van egy szó, amelyet a hospice-ápolók újra és újra hallanak az emberek utolsó 24 órájában. És ha egyszer megtudod, mi az, örökre veled marad. Ez a szó az, hogy »anya«” – mondta Shah.A szakember Dr. Christopher Kerr kutatására hivatkozott, amelyben több mint ezer Hospice Buffalo-pácienst vizsgáltak. 

Shah szerint közülük sokan édesanyjukat látták vagy őt szólították a halál előtt – még olyan kilencvenes éveikben járó betegek is, akiknek az édesanyja több mint fél évszázaddal korábban meghalt.

Shah úgy véli, ennek az lehet az oka, hogy amikor a szervezet működése fokozatosan leáll, az agy legősibb részei maradhatnak aktívak a legtovább. Az anya emléke pedig rendkívül mélyen rögzülhet: ő lehetett az első arc, amelyet megszerettünk, és az első hang, amely megnyugtatott bennünket. Ezért  lehet ő az, akit az utolsó szavaik között emlegetnek.

Mit tehet a család a halálos ágy mellett?

A hospice-ápoló szerint a hozzátartozóknak nem érdemes kijavítaniuk azt, aki édesanyját szólítja vagy egy olyan személy felé nyúl, akit más nem lát. Shah azt tanácsolja, ne emlékeztessék arra, hogy az illető már évtizedekkel korábban meghalt.

Csak mondd azt: »Örülök, hogy itt van veled.« Nem hazudsz, hanem szeretettel kíséred végig ezen

 – fogalmazott.

Szerinte annak is hatalmas jelentősége van, ha valaki egyszerűen ott marad szerette mellett a halálos ágy közelében. „Ha te vagy az, aki mellette ül, akkor az egyik legfontosabb dolgot teszed, amit ember egy másik emberért megtehet.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Megdöbbentő: ezek voltak Michael Jackson utolsó szavai – Kiderült, miért könyörgött a popkirály

Nemrég mutatták be a mozikban a popkirály életéről szóló filmet. Az is kiderült, miket mondott Michael Jackson a halálos ágyán!

Az utolsó szó: egy hospice nővér elárulja, mit bánnak meg a legtöbben a halálos ágyukon

A kaliforniai hospice nővér, Julie McFadden több száz halált látott már a munkája során. Most elárulja, mi az, ami az emberek a haláluk előtt a legjobban sajnáltak az életükben.

Papot hívott apja Chad Michael Murray halálos ágyához: a sorozatsztár belső vérzéssel került kórházba

A színész 15 évesen életveszélyes belső vérzés miatt két hónapot töltött kórházban. Chad Michael Murray életét a nővére mentette meg: vérátömlesztésre volt szüksége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu