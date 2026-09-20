„Annyira szerencsés vagy!” – Károly ezt vágta Diana öccsének fejéhez az apja temetésének napján

Charles Spencer készülő memoárjában idézi fel az 1992 áprilisában történteket. Diana hercegné apja, John Spencer halála után a mindössze 27 éves Charles örökölte meg a család hatalmas, 13 ezer holdas birtokát Althorpban. Károly király, aki akkor még walesi herceg volt, a beszámoló szerint meglehetősen furcsa módon reagált erre közvetlenül a temetés után.

III. Károly király így reagált Diana hercegné apjának halálára.

Forrás: Getty Images Europe

„Annyira szerencsés vagy!” – ezt mondta Károly király

John Spencer temetési szertartását követően Charles Spencer, Diana hercegné és az akkori Károly herceg az Althorp House tölgyfaburkolatú szalonjában gyűlt össze. Spencer arról beszélt, mennyire meghatotta, amikor látta, hogy apja koporsóját hat, régóta a család szolgálatában álló férfi viszi be a templomba.

„Annyira megindított, hogy sírni kezdtem” – idézi fel a gróf. Ekkor Károly váratlanul közbevágott:

Annyira szerencsés vagy!

Spencer először azt hitte, félrehallotta. „Elnézést, uram?”

Mire Károly megismételte: „Annyira szerencsés vagy – tudod, hogy ilyen fiatalon örökölsz!”

A gróf szerint Károly ezután tovább folytatta: „A húszas éveidben öröklöd meg ezt a helyet. Én pedig..., úgy értem, 43 éves vagyok… 50 embert foglalkoztatok… de a szüleim ragaszkodnak hozzá, hogy úgy kezeljenek, mint… mint egy gyereket!”

Charles Spencer azt állítja, a későbbi uralkodó ezen a ponton még a lábával is dobbantott. „Hangsúlyozásképpen dobbantott a lábával. Meg kell mondanom, úgy, mint egy gyerek; méghozzá egy durcás gyerek.”

A jelenet különösen azért hat megdöbbentően, mert mindez azon a napon történt, amikor a 27 éves Spencer éppen eltemette az apját, és a Spencer-birtok öröklése édesapja elvesztését jelentette számára, nem pedig szerencsét. Charles Spencer az utóbbi időben több történetet is megosztott a családjáról: korábban elmondta, mit mondott Károly király Diana halála után, és azt is, hogy „szédítően boldog„ volt a király, miután gyerekei anyja távozott.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, hogyan "örökölte" meg végül a koronát Károly király: