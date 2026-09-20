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„Annyira szerencsés vagy!” – Károly ezt vágta Diana öccsének fejéhez az apja temetésének napján

Charles Spencer halál temetés Diana hercegné Károly király
Nagy Anna
2026.09.20.
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Diana hercegné öccse újabb meghökkentő történetet idézett fel a királyi család múltjából. Károly király állítólag éppen Charles Spencer apjának temetése napján közölte sógorával, mennyire szerencsésnek tartja, amiért ilyen fiatalon örököl, még a lábával is dobbantott hozzá, mint egy kisgyerek.

Charles Spencer készülő memoárjában idézi fel az 1992 áprilisában történteket. Diana hercegné apja, John Spencer halála után a mindössze 27 éves Charles örökölte meg a család hatalmas, 13 ezer holdas birtokát Althorpban. Károly király, aki akkor még walesi herceg volt, a beszámoló szerint meglehetősen furcsa módon reagált erre közvetlenül a temetés után.

III. Károly király szürke öltönyben.
III. Károly király így reagált Diana hercegné apjának halálára.
Forrás: Getty Images Europe

„Annyira szerencsés vagy!” – ezt mondta Károly király

John Spencer temetési szertartását követően Charles Spencer, Diana hercegné és az akkori Károly herceg az Althorp House tölgyfaburkolatú szalonjában gyűlt össze. Spencer arról beszélt, mennyire meghatotta, amikor látta, hogy apja koporsóját hat, régóta a család szolgálatában álló férfi viszi be a templomba.

„Annyira megindított, hogy sírni kezdtem” – idézi fel a gróf.  Ekkor Károly váratlanul közbevágott:

Annyira szerencsés vagy!

Spencer először azt hitte, félrehallotta. „Elnézést, uram?”

Mire Károly megismételte: „Annyira szerencsés vagy – tudod, hogy ilyen fiatalon örökölsz!”

A gróf szerint Károly ezután tovább folytatta: „A húszas éveidben öröklöd meg ezt a helyet. Én pedig..., úgy értem, 43 éves vagyok… 50 embert foglalkoztatok… de a szüleim ragaszkodnak hozzá, hogy úgy kezeljenek, mint… mint egy gyereket!”

Charles Spencer azt állítja, a későbbi uralkodó ezen a ponton még a lábával is dobbantott. „Hangsúlyozásképpen dobbantott a lábával. Meg kell mondanom, úgy, mint egy gyerek; méghozzá egy durcás gyerek.”

A jelenet különösen azért hat megdöbbentően, mert mindez azon a napon történt, amikor a 27 éves Spencer éppen eltemette az apját, és a Spencer-birtok öröklése édesapja elvesztését jelentette számára, nem pedig szerencsét. Charles Spencer az utóbbi időben több történetet is megosztott a családjáról: korábban elmondta, mit mondott Károly király Diana halála után, és azt is, hogy „szédítően boldog„ volt a király, miután gyerekei anyja távozott. 

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, hogyan "örökölte" meg végül a koronát Károly király:

Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Dan Kitwood
Forrás: WireImage/2023 Samir Hussein/Samir Hussein
Forrás: WireImage/2023 Samir Hussein/Samir Hussein
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Dan Kitwood
Forrás: AFP/Jane Barlow
Forrás: AFP/Carlos Jasso
Forrás: AFP/Danny Lawson
Forrás: AFP/Danny Lawson
Forrás: AFP/Jane Barlow
Forrás: Getty Images/Getty Images/Jeff J Mitchell
Forrás: Getty Images/Times Media Ltd/Richard Pohle
Forrás: AFP/Andrew Matthews
Forrás: Getty Images/Getty Images/Jeff J Mitchell
Forrás: AFP/Ben Stansall
Forrás: AFP/Yui Mok
Forrás: AFP/Yui Mok
Forrás: AFP/Jonathan Brady
Forrás: Getty Images/Times Media Ltd/Richard Pohle
Forrás: AFP/Aaron Chown
Forrás: AFP/Jonathan Brady
Forrás: AFP/Richard Pohle
Forrás: AFP/Jonathan Brady
Forrás: AFP/Andy Stenning
Forrás: AFP/Aaron Chown
Forrás: AFP/Richard Pohle
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Jonathan Brady
Forrás: AFP/Richard Pohle
Forrás: Getty Images/Times Media Ltd/Richard Pohle
Forrás: AFP/Aaron Chown
Forrás: AFP/Yui Mok
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Ian Forsyth
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Victoria Jones
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Phil Noble
Forrás: Getty Images/PA/Andrew Matthews
Forrás: Gareth Cattermole/Getty Images/2023 Getty Images/Gareth Cattermole
Forrás: Getty Images/PA/Andrew Matthews
Forrás: AFP/Odd Andersen
Forrás: AFP/Paul Ellis
Forrás: AFP/Phil Noble
Forrás: AFP/Phil Noble
Forrás: Getty Images/BRANDON BELL/Brandon Bell
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Dan Kitwood
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Dan Kitwood
Forrás: WireImage/2023 Samir Hussein/Samir Hussein
Forrás: AFP/Oli Scarff
Forrás: AFP/Odd Andersen
Forrás: AFP/Toby Melville
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III Károly király megkoronázása
Forrás: Getty Images/2023 Getty Images/Dan Kitwood

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