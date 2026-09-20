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Jamie Oliver 30 perces pizzájára szőlő is kerül: a végeredmény sós, édeskés és nagyon ropogós - RECEPT

recept jamie oliver pizza
Life.hu
2026.09.20.
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A sztárséf villámgyors pizzája alig fél óra alatt elkészül el, és jóval izgalmasabb a megszokott változatoknál. A levegős tésztára különleges feltétek kerülnek, amiktől a végeredmény egyszerre sós, édeskés és nagyon ropogós.

A feltéteket kedved szerint variálhatod, ha nem tetszik a szőlő, kerülhet rá helyette vékonyra szelt sütőtök, füge vagy datolyaszilva, amelyek szintén édeskés ízt adnak a pizzának. A mozzarella kecskesajtra is cserélhető, ebben az esetben jól passzol a 30 perces pizzához a dió és néhány levél madársaláta.

30 perces pizza Jamie Olivertől: egyszerre édes és sós
30 perces pizza Jamie Olivertől: egyszerre édes és sós
Forrás: Life.hu / AI

30 perces pizza Jamie Olivertől

Hozzávalók 2 adaghoz:

  • 150 g önkelesztő liszt, és még egy kevés a nyújtáshoz
  • extra szűz olívaolaj
  • 2 jó minőségű friss sütő kolbász vagy vegetáriánus kolbász
  • 1 kisebb lilahagyma
  • 1 ág rozmaring
  • 1 púpozott evőkanál paradicsompüré
  • 100 g mag nélküli piros szőlő
  • 1 gömb mozzarella, 125 g
  • 1 evőkanál fenyőmag
  • tengeri só
  • fekete bors

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 240 fokra.
2. Tedd a lisztet egy tálba egy kis csipet tengeri sóval, adj hozzá 80 ml vizet, majd dolgozd össze tésztává. Lisztezett munkafelületen gyúrd körülbelül 2 percig.
3. Nyújtsd a tésztát nagyjából 15×30 centiméteres ovális formára, majd tedd egy nagy, kiolajozott tepsibe. Takard le tiszta, nedves konyharuhával, és hagyd pihenni.
4. Közben közepesen erős lángon forrósíts fel egy kisebb tapadásmentes serpenyőt. A kolbászhúst nyomkodd ki a bélből, és formázz belőle kis golyókat. Ha vegetáriánus kolbászt használsz, vágd durvára, és egy evőkanál olívaolajon süsd meg. A kolbászgolyókat pirítsd aranybarnára, közben rendszeresen forgasd őket.
5. Hámozd meg a lilahagymát, és szeleteld nagyon vékonyra, lehetőleg mandolinnal. A rozmaring leveleit csipkedd le, majd keverd össze a hagymával, egy csipet tengeri sóval, fekete borssal és egy evőkanál olívaolajjal.
6. Kend meg a pizzatésztát paradicsompürével, oszd el rajta a fűszeres lilahagymát, majd tedd rá a kolbászgolyókat.
7. A szőlőszemeket dobd egy percre ugyanabba a serpenyőbe, majd a kiengedett levükkel együtt kanalazd őket a pizzára. Tépkedd rá a mozzarellát, végül szórd meg fenyőmaggal.
9. A tepsit először tedd a tűzhelyre, és melegítsd addig, amíg sercegni nem kezd. Ezután helyezd a sütő alsó részébe, és süsd körülbelül 10 percig, amíg a pizza aranybarnára sül és a széle ropogós lesz.

 

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