Ami sok, az sok! Hudson Williams rajongóit a színész barátnője állította le: VIDEÓ

Hudson Williams rajongói egészen extrém módszert találtak arra, hogy közelebb kerüljenek kedvencükhöz.

Tetkóval kerülnének közelebb Hudson Williamshez a Heated Rivarly rajongói.

Forrás: Canadian Press via ZUMA Press

Hudson Williamsért mindent megtesznek a legnagyobb rajongói

A kanadai színész fanjai meglehetősen érdekes módszert választottak ahhoz, hogy pikáns infókat tudjanak meg kedvencükről. Néhányan ugyanis tetoválási időpontot foglaltak barátnőjéhez, Katelyn Larsonhoz, majd a Heated Rivalry sztárjáról kezdtek kérdezősködni. A tetoválóművész egy ideig tűrte a furcsa helyzetet, ám végül az Instagramon kérte meg a fanokat, hogy most már álljanak le. Mint írta, a dolog már egyre kellemetlenebbé vált.

Nos, úgy tűnik, van, akinek Hudson Williams még egy életre szóló tetkót is megér.

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