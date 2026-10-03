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2026. okt. 3., szombat Helga

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Elolvadunk Kate Hudson kislányától – Rani Rose 8 éves lett: VIDEÓ

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A világsztár megható videóval köszöntötte 8. születésnapján legkisebb gyermekét, Rani Rose-t. A színésznő felvételein a közös sütés, táncolás, családi pillanatok és nyaralások is láthatóak. Kate Hudson egy igazán személyes üzenetet is írt lányának.

Kate Hudson számára különleges nap volt október 2.: legkisebb gyermeke, Rani Rose ugyanis ezen a napon töltötte be a nyolcadik életévét. A színésznő a közösségi oldalán egy videóval idézte fel a kislányával közös családi emlékeiket, amelyben több korábban nem látott pillanat is helyet kapott.

Kate Hudson háromgyerekes édesanya.
Kate Hudson háromgyerekes édesanya.
Forrás: Northfoto

Kate Hudson megmutatta a 8 éves Rani Rose-t

 „A születésnapos lányunk! Rani Rose, a mi babánk, 8 éves! A mi kis táncoló, szeretetteljes, olvasó, bőrápoló, lovagló, Harry Potter-rajongó, ölelő, nagyon szeretünk téged” – írta a színésznő. A felvételeken többek között anya és lánya közös sütése, táncolása és családi utazások pillanatai elevenednek meg.

Rani édesapja is ismert zenész

Rani Rose Kate Hudson és Danny Fujikawa gyermeke. A pár 2018-ban jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják, Rani pedig még ugyanabban az évben, október 2-án megszületett. Fujikawa zenész, korábban a Chief nevű együttesben gitározott és énekelt, emellett színészként és filmesként is dolgozik. Hudson és Fujikawa 2021-ben jegyezték el egymást, és azóta is együtt nevelik lányukat.

Rani nem egyke, Kate Hudsonnak összesen három gyermeke van. Legidősebb fia, Ryder Robinson 22 éves, édesapja Chris Robinson, a The Black Crowes frontembere, akivel Hudson korábban házas volt. Második fia, a 15 éves Bingham Bellamy a Muse frontemberétől, Matt Bellamytól született. Rani így a család legfiatalabb tagja, és Hudson egyetlen lánya.

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Rani a Hollywood egyik legismertebb családjába született bele: nagymamája a legendás színésznő, Goldie Hawn, nevelőnagypapája pedig Kurt Russell.

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