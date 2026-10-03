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Feszültebb a helyzet, mint valaha: Károly király már fel sem veszi Harrynek a telefont

PA Wire - Yui Mok
királyi család Károly király Harry herceg
Nagy Anna
2026.10.03.
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Harry herceg hiába tért vissza családjával az Egyesült Királyságba, a hírek szerint az apjával továbbra sem sikerült rendeznie a kapcsolatát. Károly király állítólag még a fia telefonhívásait sem fogadja.

Harry herceg a múlt hónapban feleségével, Meghan Markle-lel, valamint két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel visszatért az Egyesült Királyságba. A családi látogatás azonban a beszámolók szerint egy fontos találkozást eddig nem hozott el: Károly király és kisebbik fia állítólag még mindig nem ültek le egymással.

Harry hercegnek Károly király még a telefont sem veszi fel.
Harry hercegnek Károly király még a telefont sem veszi fel.
Forrás: Getty Images

Károly király és Harry találkozása továbbra is várat magára

Bár apa és fia ismét ugyanabban az országban tartózkodik, a Károly király és Harry herceg közötti találkozás a hírek szerint nem történt meg. Sőt, Harry telefonon sem jut el az uralkodóig.

Állítóleg Harry hívásait nem kapcsolják át az apjához, és Károly, valamint Vilmos herceg hasonlóan kezeli a helyzetet, mint korábban, amikor Harry még Montecitóban élt.

„Harry hívásait nem kapcsolják. A király és Vilmos ugyanúgy kezeli ezt a helyzetet, mint amikor Harry Montecitóban élve nemzetközi hisztiket csapott. Nem azért telefonál, hogy beszélgessenek vagy megpróbáljanak találkozni. Azért hívja, hogy panaszkodjon, és megpróbálja rávenni az apját, hogy szerezze vissza számára az adófizetők által finanszírozott védelmet. Ez kimerítő. És meggondolatlan” állította a forrás.

Harry herceget állítólag frusztrálja apja távolságtartása

A beszámoló szerint Harry herceg nincs elragadtatva attól, hogy visszatérése óta sem sikerült találkoznia az apjával. Sussexék és a királyi család közötti távolság így a hírek szerint továbbra is megmaradt.

A herceg és a palota természetesen mélyen hallgatnak arról, hogy a hívások valóban "süket fülekre találtak-e", de így nem lesz egyszerű rendezni a hosszú évek óta fennálló konfliktust.

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