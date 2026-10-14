Gyorsabban felmelegszik a szoba, és a rezsi is csökken: ezt tedd arrébb a lakásban

Ahogy beköszöntenek a hidegebb hónapok, egyre többen keresik a lehetőségeket, amelyekkel melegebbé tehetik az otthonukat anélkül, hogy az egekbe szökne a rezsi. Sokan a termosztát beállításával, a fűtés időzítésével vagy a nyílászárók szigetelésével próbálják elérni a kívánt hőmérsékletet, pedig olykor egy egészen egyszerű változtatás is segíthet a radiátor környékén.

A radiátor forró, a szoba mégsem meleg? Lehet, hogy a berendezéssel van a probléma.

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Egy hétköznapi lakberendezési szokás miatt a fűtésed kevésbé lehet hatékony, mint gondolnád.

A szakértők szerint néhány centiméter is számíthat.

Nemcsak a rezsi, hanem a lakásod állapota is megsínyli, ha a meleg levegő nem tud szabadon áramolni.

Gyorsabban felmelegszik a szoba: erre figyelj a radiátornál

A Fuse energetikai szakértői szerint a radiátorok körüli tér elrendezése kulcsfontosságú a hatékony fűtés szempontjából. Hiába működik megfelelően a fűtési rendszer, ha valami akadályozza a meleg levegő szabad áramlását. A bútorok ugyanis nemcsak a hő terjedését nehezíthetik meg, hanem azt is befolyásolhatják, mennyi energia szükséges a szoba felmelegítéséhez.

A nappaliban gyakran a helyhiány miatt kerülnek a nagyobb bútorok közvetlenül a radiátor elé. Ez elsőre praktikus megoldásnak tűnhet, különösen kisebb lakásokban, a fűtési szezonban azonban kellemetlen következményekkel járhat. Ha egy nagyobb bútordarab elzárja a radiátor előtti teret, a meleg levegő nem tud megfelelően szétáramlani a szobában. A hő egy része a bútor körül rekedhet, így a helyiség lassabban és egyenetlenebbül melegedhet fel. Emiatt a kívánt hőmérséklet eléréséhez a fűtésnek hosszabb ideig kell működnie, ami növelheti az energiafelhasználást. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a radiátorok környékét tartsuk szabadon. Nem szükséges teljesen átrendezni a lakást, sok esetben már az is segíthet, ha néhány tíz centiméterrel arrébb húzzuk az útban lévő bútort.

A megfelelő légáramlás érdekében érdemes legalább 30 centiméter távolságot hagyni a radiátor és a bútorok között. Így a meleg levegő könnyebben felfelé áramolhat, majd egyenletesebben oszolhat el a helyiségben. A változtatásnak a bútoraink is hasznát láthatják. A tartós hőhatás bizonyos anyagoknál fakulást, kiszáradást, vetemedést vagy a kárpit károsodását okozhatja. Ha pedig a bútor akadályozza a levegő mozgását, a környezetében a nedvesség is könnyebben megrekedhet, ami kedvezhet a penész kialakulásának. A függönyökre szintén érdemes odafigyelni. Ha a hosszú textil eltakarja a radiátort, a meleg levegő egy része az ablak felé terelődhet ahelyett, hogy a szobát fűtené. Ezért a fűtési szezonban célszerű úgy elrendezni a függönyöket, hogy ne lógjanak a fűtőtest elé.