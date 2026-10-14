Alig takarta valami Diana hercegné unokahúgát: Kitty Spencer áttetsző, mélyen dekoltált csipkeruhában keltett feltűnést

Diana hercegné családjában nem unokahúga az egyetlen, akinek stílusérzéke rendszeresen a figyelem középpontjába kerül, ám Lady Kitty Spencer ezúttal különösen emlékezetes összeállítással hívta fel magára a figyelmet. A divathét záróeseményén egy olyan ruhában jelent meg, amely a klasszikus olasz luxust merész, nőies részletekkel ötvözte.

Diana hercegné unokahúga, Lady Kitty Spencer extra dögös volt a milánói divathéten.

Forrás: Northfoto.

Diana hercegné unokahúga egy merész kreáció mellett döntött.

A világhírű olasz divatház ruhája magára vonzotta a tekinteteket.

Lady Kitty Spencer ismét bebizonyította, hogy igazi dögös stílusikon.

Lady Kitty Spencer áttetsző csipkeruhában pózolt

A 35 éves híresség a Dolce&Gabbana kreációját viselte. Kitty Spencer régóta szoros kapcsolatban áll a divatházzal, így nem meglepő, hogy a milánói eseményre is a márka egyik látványos darabját választotta. A megjelenésről a Hello! magazin is beszámolt. A ruha legfeltűnőbb részlete a mély kivágás volt, amely a szettnek kifejezetten érzéki karaktert adott.

A merész szabásvonalak miatt az összeállítás jóval többet engedett sejtetni a megszokottnál, miközben a márka jellegzetes, drámai eleganciája is érvényesült. Kitty Spencer választása jól illeszkedik ahhoz a divatirányzathoz, amelyben a nőies sziluettek, a hangsúlyos dekoltázsok és a látványos részletek ismét központi szerepet kapnak. A hercegné unokahúga ugyanakkor nem csupán egy feltűnő ruhával, hanem magabiztos megjelenésével is felhívta magára a figyelmet.

Lady Kitty Spencer nem kizárólag családi kapcsolatai miatt ismert: a modellként is dolgozó arisztokrata rendszeres vendége a nemzetközi divateseményeknek, és gyakran választ nagy divatházaktól származó, látványos kreációkat. Stílusára egyszerre jellemző a klasszikus elegancia és a merész, modern megoldások iránti nyitottság.

Ezek is érdekelhetnek még: