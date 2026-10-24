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2026. okt. 24., szombat Salamon

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Igazi csodaszer: nem csak ételekhez jó a só − Mutatjuk, hogyan használhatod még fel

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Régóta tudjuk, hogy a só kiveszi a vörösborfoltot, ha azonnal rászórjuk. De ennél még sokkal többre is képes.

A só nemcsak az ételek ízesítésére használható, hanem a vörösborfoltok eltávolításában is segíthet. Ha bor ömlik a szőnyegre, érdemes minél hamarabb cselekedni: a foltra szórt só magába szívhatja a nedvesség egy részét, így megkönnyítheti a tisztítást. A módszer más textíliáknál is bevethető, de a siker a folt méretétől, a szövet anyagától és attól is függ, milyen gyorsan kezdjük el kezelni.

A só nem csak ételekhez használható.
A só nem csak ételekhez használható. 
Forrás: 123.rf.com

Nézzük, mi mindenre lehet jó még a só!

  • Az eldugult lefolyót is kitisztítja

Ha úgy látod, lassabban folyik le a mosogatóvíz a konyhában, vagy a szappanos lé a fürdőszobában, ne ijedj meg, van megoldás. Éjszakára szórj egy marék sót a lefolyóba, összekeverheted a szintén sokoldalú szódabikarbónával is, és hagyd úgy éjszakára. Reggel egy kis ecetet is önthetsz még bele. 

  • Kedvenc teásbögrédet is újjá varázsolja

A tea, főleg a fekete tea elszínezi a csészét, a bögrét. Ezt a szürkés-barnás elszíneződést gyakran még a mosogatógép sem tudja eltüntetni. Ám van egy jó hírünk, a só ebben is segít. Dörzsöld át a bögrét egy benedvesített szivaccsal, amit előtte a sóba nyomkodtál, és láss csodát. Ezután már csak el kell mosni a bögrét a szokásos módon. 

  • Ragacsos a vasaló talpa? Dörzsöld be sóval!

A vasaló talpa a sok használat után elszíneződhet. A lerakódásokat azonban a só segítségével könnyel el lehet tüntetni. Melegítsd fel a vasalót és kend be étolajjal. A vasalódeszkára teríts egy olyan törölközőt, amit nem sajnálsz, szórj rá vastagon sót, majd a vasaló olajos, meleg talpát dörzsöld a sóval megszórt törölközőhöz néhány percig. Teflon bevonatú vasalónál ne használd ezt a praktikát, mert felsértheti a talpát.

További konyhai és takarítási praktikákat itt olvashatsz.

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