„Ocsmány alkotás" – Ezt gondolták a 2000-es évekbeli filmről, ami most az egyik legnézettebb a világon

A karácsony közeledtével a streamingoldalakon átvették a vezetést az ünnepi filmek és a nosztalgia, a nézettségi listákból pontosan látszik, hogy mindenki elkezdett hangolódni. A Netflixen így a legnézettebb filmek közé egy karácsonyi film is bekerült, méghozzá egy olyan 2000-es évekbeli alkotás, amit annak idején nem tartottak sokra a kritikusok. A Jim Carrey főszereplésével készült ünnepi vígjáték azonban a nézők szívét elnyerte.
A legnézettebb filmek közé került a 26 éves karácsonyi vígjáték
A FlixPatrol november 15-i adatai szerint a 2000-es évek egyik emlékezetes karácsonyi alkotása bekerült a Netflix globális TOP 10-es listájára. A siker különösen érdekes annak fényében, hogy
a bemutató idején egy kritikus egyenesen „ocsmány alkotásnak” nevezte.
A Rotten Tomatoes oldalán a film jelenleg mindössze 50 százalékon áll 143 kritika alapján, miközben a közönség értékelése valamivel kedvezőbb: több mint 250 ezer szavazat alapján 60 százalékos.
A nézőket azonban láthatóan nem érdeklik a régi kritikák, és az ünnepi szezon kezdetével ismét tömegek kíváncsiak a különleges történetre.
A Grincs lett a Netflix egyik legnagyobb ünnepi kedvence
A rejtélyes sikerfilm nem más, mint A Grincs, Ron Howard 2000-ben bemutatott alkotása, amely Dr. Seuss klasszikus történetét dolgozza fel.
Jim Carrey filmje egy zöld, karácsonygyűlölő különcről szól, aki Kifalva fölött, a hegyekben él. Miután a város lakói éveken át elutasították, elhatározza, hogy ellopja a karácsonyt: az ajándékokat, a díszeket és még az ünnepi vacsorát is. Terve azonban váratlan fordulatot vesz, amikor találkozik Cindy Lou Who-val, akit Taylor Momsen alakít.
A film egyik legnagyobb különlegessége Carrey átalakulása volt. A színész naponta órákat töltött a sminkszékben, a protézisek és a zöld szőrzet viselése pedig annyira megterhelőnek bizonyult, hogy állítólag a forgatás feladását is fontolgatta.
A látványos munka végül meghozta gyümölcsét: Rick Baker sminkmester Oscar-díjat kapott érte.
A kritikusok lehúzták, a mozikban mégis tarolt
A Grincs 123 millió dolláros gyártási költségvetésből készült, világszerte pedig mintegy 350 millió dolláros bevételt termelt. Ezzel 2000 egyik legnagyobb mozisikere lett.
Bár a kritikusok szerint Jim Carrey kiemelkedő alakítása sem tudta teljesen megmenteni a filmet, a közönség egészen másként döntött. A vígjáték mára az ünnepi időszak visszatérő kedvencévé vált, és 26 évvel a premier után ismét a legnépszerűbb alkotások között szerepel.
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