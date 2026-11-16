„Ocsmány alkotás" – Ezt gondolták a 2000-es évekbeli filmről, ami most az egyik legnézettebb a világon

A karácsony közeledtével a streamingoldalakon átvették a vezetést az ünnepi filmek és a nosztalgia, a nézettségi listákból pontosan látszik, hogy mindenki elkezdett hangolódni. A Netflixen így a legnézettebb filmek közé egy karácsonyi film is bekerült, méghozzá egy olyan 2000-es évekbeli alkotás, amit annak idején nem tartottak sokra a kritikusok. A Jim Carrey főszereplésével készült ünnepi vígjáték azonban a nézők szívét elnyerte.

Egy karácsonyi klasszikus a világ legnézettebb filmje a Netflixen.

Forrás: 123rf.com

A legnézettebb filmek közé került a 26 éves karácsonyi vígjáték

A FlixPatrol november 15-i adatai szerint a 2000-es évek egyik emlékezetes karácsonyi alkotása bekerült a Netflix globális TOP 10-es listájára. A siker különösen érdekes annak fényében, hogy

a bemutató idején egy kritikus egyenesen „ocsmány alkotásnak” nevezte.

A Rotten Tomatoes oldalán a film jelenleg mindössze 50 százalékon áll 143 kritika alapján, miközben a közönség értékelése valamivel kedvezőbb: több mint 250 ezer szavazat alapján 60 százalékos.

A nézőket azonban láthatóan nem érdeklik a régi kritikák, és az ünnepi szezon kezdetével ismét tömegek kíváncsiak a különleges történetre.

A Grincs lett a Netflix egyik legnagyobb ünnepi kedvence

A rejtélyes sikerfilm nem más, mint A Grincs, Ron Howard 2000-ben bemutatott alkotása, amely Dr. Seuss klasszikus történetét dolgozza fel.

Jim Carrey filmje egy zöld, karácsonygyűlölő különcről szól, aki Kifalva fölött, a hegyekben él. Miután a város lakói éveken át elutasították, elhatározza, hogy ellopja a karácsonyt: az ajándékokat, a díszeket és még az ünnepi vacsorát is. Terve azonban váratlan fordulatot vesz, amikor találkozik Cindy Lou Who-val, akit Taylor Momsen alakít.

A Grincs Jim Carrey és Taylor Momsen szereplésével.

Forrás: Universal Pictures / Imagine Ent / Collection ChristopheL via AFP

A film egyik legnagyobb különlegessége Carrey átalakulása volt. A színész naponta órákat töltött a sminkszékben, a protézisek és a zöld szőrzet viselése pedig annyira megterhelőnek bizonyult, hogy állítólag a forgatás feladását is fontolgatta.

A látványos munka végül meghozta gyümölcsét: Rick Baker sminkmester Oscar-díjat kapott érte.

A kritikusok lehúzták, a mozikban mégis tarolt

A Grincs 123 millió dolláros gyártási költségvetésből készült, világszerte pedig mintegy 350 millió dolláros bevételt termelt. Ezzel 2000 egyik legnagyobb mozisikere lett.