Visszafordíthatatlan károkat okoz, ha így tisztítod a csempét

Tóth Hédi
2026.04.24.
A legtöbben rosszul csinálják, pedig nem mindegy, mivel takarítasz. A csempetisztítás apró hibái is maradandó kárt okozhatnak.

A csempetisztítás elsőre egyszerű rutinnak tűnik, mégis sokan elrontják a fürdőszobai és konyhai felületek ápolását. Nem mindegy ugyanis, milyen szereket és módszereket használunk, mert egy rossz döntés nemcsak a fényt, hanem a csempe élettartamát is csökkentheti.

A csempetisztítás során a rossz szerek maradandó károkat is okozhatnak.
Csempetisztítás – amit sokan elrontanak a fürdőben

A legtöbben azt gondoljuk, hogy a csempe takarítása egyszerű: egy kis tisztítószer, egy gyors dörzsölés, és már kész is. A valóság viszont sokkal árnyaltabb, és egyes házi praktikák akár végleg tönkre is tehetik a burkolatot. A szakemberek szerint ugyanis nem mindegy, mivel nyúlunk neki a fürdőszobai vagy konyhai csempéknek. Sőt, van egy meglepően gyakori hiba, amit sokan elkövetnek, miközben azt hiszik, épp extra hatékony megoldást választanak.

Amit soha ne használj csempén!

Bármennyire is meglepő, a szélvédőmosó folyadék egyáltalán nem való a burkolatokra. Bár elsőre erős zsíroldónak tűnhet, a szakértők szerint maradandó nyomot hagyhat a felületen, sőt hosszú távon károsíthatja a csempe bevonatát és a fugákat is. A probléma az összetételében rejlik: olyan adalékokat tartalmaz, amelyek üvegre és autóipari felületekre készültek, nem pedig otthoni kerámiára vagy mázas csempére. Ettől pedig nemhogy szebb nem lesz a fürdő, hanem fakóbb és foltosabb is lehet.

Mitől lesz igazán ragyogó a csempe?

A jó hír, hogy nincs szükség csodaszerekre. A legtöbb esetben elég egy kíméletes, pH-semleges tisztítószer és egy mikroszálas kendő.
A profi takarítók gyakran hangsúlyozzák:

  • a rendszeresség többet számít, mint az erős vegyszer
  • a túl agresszív szerek hosszú távon mattítják a felületet 
  • a fuga külön figyelmet igényel, mert ott ül meg leginkább a szennyeződés 

A kevesebb néha több

A modern takarítási trendek már nem a „minél erősebb, annál jobb” elvre épülnek. Inkább arra, hogy a felületekhez megfelelő, kímélő módszereket válasszunk, így a csempe nemcsak tiszta lesz, hanem sokáig meg is őrzi eredeti fényét.
Ha pedig valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen – például egy autóápoló szer a fürdőben –, az általában nem véletlen.

