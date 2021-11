Tagadhatatlanul jön a hűvös idő, ilyenkor pedig a legtöbben kifejezetten kívánjuk a testet és lelket is átmelegítő forró italokat. Mutatunk is három őszi / téli finomságot.

Hűvös időben nincs is jobb, mint egy gőzölgő ital, ha pedig van benne némi alkohol, hát az sem baj. Jól tudják ezt azok, akik síelni járnak, hiszen milyen klassz a hüttében elkortyolni egy forró grogot, vagy a karácsonyi vásárban a kezünket (is) melengetni egy bögre forralt borral vagy punccsal. De mi is a különbség a sok alkoholos, fűszeres, forró ital között? Mutatjuk, és még receptötleteket is adunk.

Puncs

Puncsnak alapvetően a tea alapú italokat szokták nevezni, és eredetét tekintve egyesek az angoloknak, mások viszont az indiaiaknak mondanak köszönetet érte. Bárki is készített először alkoholos puncsot, az biztos, hogy a frissítő teát felturbózta, nem is akármivel, hanem némi rummal és persze jó sok fűszerrel. A klasszikus puncs öt hozzávalóból áll – a neve is innen ered – méghozzá teából, szeszből, citromból, fűszerekből és cukorból. A fűszer lehet vanília, fahéj, szegfűszeg, kardamom: az ízesítésnek csak a képzeletünk szabhat határt. Mi több, a teát akár el is hagyhatjuk és használhatunk helyette gyümölcsleveket, de a cukrot is kicserélhetjük mézre, aki pedig nem fogyaszt alkoholt – vagy a gyerekeket akarja meglepni az itallal – az a szeszt is kihagyhatja belőle.

Klasszikus puncs hozzávalói

1 liter fekete tea (ne legyen nagyon aromás és erős)

4-5 evőkanál citromlé

4-5 evőkanál cukor (ízlés szerint)

1 rúd vanília

1 rúd fahéj

6-7 szem szegfűszeg

3-5 dl rum (ízlés szerint)

Elkészítés

A teát öntsd egy lábosba, dobd bele a fahéjat, a szegfűszeget, majd gyöngyözve forrald pár percig, hogy a fűszerek kiadják magukból az aromájukat. Öntsd hozzá a citromlevet, kapard ki a vaníliarúd közepét és a cukorral együtt keverd az italba. A rumot a végén, óvatosan add hozzá és utána már ne forrald a puncsot, különben elillan az alkohol. Fogyasztás előtt szűrd le és ügyelj arra, hogy mindig forrón – de nem forralva! – szervírozd.



Grog

A grog abban különbözik a puncstól, hogy alapvetően nincs benne tea. Nem is meglepő, ugyanis a tengerészek készítettek először grogot, ők pedig inkább a rumfogyasztásról, mintsem a teázásról voltak híresek. A rumot kissé felvizezték, majd pár csepp citromlével ízesítették – ez egyébként a skorbut ellen is jól jött -, így készült el a mai grog elődje. Az idő múlásával persze a grog receptje is egyre szofisztikáltabbá vált, így került bele cukor, valamint a különféle fűszerek.

Klasszikus grog hozzávalói

1 liter víz

3-4 dl rum

5 teáskanál citromlé (lime is jó)

6 teáskanál cukor vagy méz

10 szem szegfűszeg

1 rúd fahéj

Opcionális: tiszta vaj

Elkészítés

A vizet öntsd egy lábosba, tedd bele a cukrot, a citrom levét és a fűszereket is, majd az egészet forrald pár percig. Ha már illatos, vedd le a tűzről és add hozzá a rumot. Ezután már ne forrald! Mielőtt poharakba öntöd, szűrd le, és ha igazán különlegessé szeretnéd tenni, akkor minden pohárba tegyél egy kis kocka tiszta vajat is – így igazán krémessé és dússá válik az italod.

Forralt bor

A forralt bor valószínűleg a legismertebb téli ital Magyarországon, s bár itthon nagy kultusza van a bornak, ezt a fűszeres italt már az ókori Rómában is szívesen fogyasztották hidegen és melegen egyaránt. Azóta is töretlen a népszerűsége itthon és a világ egyéb tájain is, így ahány ház, annyiféleképpen készül a tél egyik kedvenc nedűje. Egy dolog azonban nagyon fontos: jó forralt bort csak jó minőségű alapanyagokból lehet készíteni!

Forralt bor hozzávalói (egy variáció)

1 üveg bor

5-7 dl víz

2-3 evőkanál cukor (bortól függ)

8-10 szegfűszeg

2 rúd fahéj

1 rúd vanília (kikaparva)

1 citrom reszelt héja

1 narancs + a díszítéshez

Elkészítés

Öntsd a vizet egy lábosba és add hozzá a fűszereket, valamint a cukrot, majd csavard bele a fél narancs levét. A másik felét karikázd fel és azt is dobd a keverékhez. Lassú tűzön melegítsd az italt addig, amíg gyöngyözni nem kezd, majd hagyd az egészet állni húsz percet. Ezután szűrd le, és a fűszeres léhez öntsd hozzá a bort. Tedd vissza a tűzhelyre és forrósítsd fel – de semmiképpen se forrald! Adagold bögrékbe és díszítsd egy fél karika naranccsal.

Tojáslikőrt pedig így készíthetsz házilag: Felnőtt finomságok az adventi és karácsonyi időszakra