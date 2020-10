November 1. a mindenszentek ünnepe, november 2. a halottak napja a keresztény világban. A hétköznapokban sokan keverik ezt a két napot, pedig két különböző, ám összekapcsolódó ünnepről beszélünk. A mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a halottak napja pedig fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. A manapság nálunk is egyre inkább ismert és ünnepelt halloween pedig ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amelynek ideje október 31. éjszakája. Ha eddig nem tudtad, melyik nap pontosan mit is jelent, most elolvashatod.