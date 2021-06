Leni Riefenstahl

Nem csak a filmtörténet egyik leghíresebb, de minden bizonnyal leghírhedtebb filmrendezőnője is Leni Riefenstahl, aki lenyűgöző tehetségét a legszörnyűbb náci propaganda szolgálatába állította a harmincas évek Németországában. Az emlékezetes szépségű Riefenstahl színésznőből lett Hitler kedvenc rendezője, és a két leghíresebb alkotása, a náci pártkongresszust filmre vivő Az akarat diadala és a berlini olimpiát megörökítő Olimpia jelentős művek a maguk nemében: lehengerlő látványvilágú, számos újító képi megoldást alkalmazó (propaganda)filmek. Riefenstahlnak a világháború után nem esett bántódása, bár felelősséget soha nem vállalt a filmjei eszmei hatásáért. Fényképezéssel, természetfilmezéssel foglalkozott egészen a 101 éves korában, 2003-ban bekövetkezett haláláig.

Agnés Varda

A modern film megszületésében kulcsfontosságú szerepet betöltő francia új hullám rendezői között mindössze egyetlen nő akadt: a Belgiumban született, fotóművészként induló, később pedig a kísérletezően egyéni, speciális időkezelésre és vágástechnikára építő stílusával híressé vált Agnés Varda. Leghíresebb filmje, a Cléo 5-től 7-ig egy énekesnőt követ abban a két órában, amíg a ráktesztjének eredményére vár. A 2019-ben elhunyt rendezőnő utolsó munkája, az Arcélek és útszélek egy dokumentumfilm és road movie egyszerre, amiben a varázslatos személyisége is a középpontban áll.

Sofia Coppola

Nemrégiben ünnepelte 50. születésnapját Sofia Coppola, aki a nagyszerű rendező, Francis Ford Coppola lányaként színésznői karrierrel kezdett, többek között a Keresztapa-trilógia harmadik részében. Idővel azonban átnyergelt a rendezésre, az pedig gyorsan kiderült róla, hogy van érzéke hozzá: már a bemutatkozó filmje (Öngyilkos szüzek) is kiváló kritikákat kapott, a második rendezése (Elveszett jelentés) Bill Murray-vel és Scarlett Johanssonnal a főszerepben Oscar-jelölésekig is eljutott, sőt Sofia Coppola a legjobb forgatókönyvért járó díjat haza is vihette. Legutóbb a Csábításban mutatta meg, mennyire ért az intim hangulatú érzelmi drámákhoz, de az ismét Bill Murrey-vel forgatott Felkeverve is kiváló szórakozás.

Kathryn Bigelow

Bigelow az első nő, aki elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, méghozzá 2010-ben A bombák földjén című háborús drámáért (ráadásul abban az évben épp az exférjével, James Cameronnal versenyezve). Bigelow eredetileg festőnek tanult, az első nagy sikere a westernt a vámpírfilmekkel keresztező Alkonytájt lett 1987-ben, azóta pedig arról híres, hogy kimondottan akciódús, kemény, majdhogynem macsó mozikat készít (Holtpont, A halál napja, Atomcsapda, Zero Dark Thirty – A bin Láden-hajsza).

Enyedi Ildikó

A magyar filmtörténet más nemzetekhez képest már korábban is gazdagabb volt nőrendezőkben, és ez a legújabb generációkban is jellemző tendencia. Közülük vitán felül a legsikeresebb és nemzetközileg leginkább elismert Enyedi Ildikó, aki már rögtön az első nagyjátékfilmjével (Az én XX. századom) is díjjal tért haza Cannes-ból. Legutolsó rendezése, a Testről és lélekről Oscar-jelölésig jutott, jelenleg pedig bemutatóra vár a nagy nemzetközi koprodukcióban, világsztárokkal, a magyar irodalom egyik remekművéből, Füst Milán A feleségem története című regényéből forgatott filmje.

Greta Gerwig

Az amerikai film egyik új üdvöskéje Greta Gerwig, aki független filmek színésznőjeként vált ismertté, a nemzetközi közönség számára úgy igazán a Frances Ha címszereplőjeként. A forgatókönyvíróként és drámaíróként már korábban is aktív Gerwig aztán a 2017-es Lady Bird című filmjével robbant be rendezőként is, melynek felnövéstörténete tüneményes tehetséget mutatott. Legutóbbi rendezése, a Kisasszonyok pedig már egy érett alkotót, így annál kíváncsibbak vagyunk rá, vajon mit fog kihozni a következő filmjéről, ami Barbie-ról (igen, a babáról) fog szólni.

Chloé Zhao

Június 3-tól játsszák a hazai mozik A nomádok földje című filmet, ami a legutóbbi Oscar-gála legnagyobb nyertese: nem csak a legjobb filmnek és a legjobb női főszereplőnek járó díjat hozta el, de a legjobb rendezőét is. Ezzel a kínai születésű, de tinédzserkora óta az Egyesült Államokban élő Chloé Zhao lett a második nő a történelemben, aki elnyerte ezt a díjat. Az eddig kisebb független filmeket (A rodeós, Songs My Brother Taught Me) készítő, A nomádok földjében Amerika egy új arcát megmutató Zhao igazi sztárrendezővé vált, és a következő filmje már egy szuperhősöket felvonultató szuperprodukció, az Örökkévalók lesz.