A Sztárban Sztár koncepciója egyszerű: a hazai előadók hétről hétre egy-egy újabb ismert énekes bőrébe bújva próbálják elkápráztatni, szórakoztatni a közönséget. A recept pedig működik: ezt bizonyítja, hogy már a nyolcadik évadát tapossa a TV2 műsora. Nem beszélve arról, hogy péntek estéről nagyon hamar hétvégére, a legnézettebb idősávba került, és a bemutatója óta elkészült két olyan változata, amelyben gyerekek és amatőr énekesek lépnek színpadra.

A Sztárban Sztárban kilenc év alatt énekesek százait láthatták a nézők, volt, akit csak egyszer, míg másokat többször is életre keltettek a műsorban. Az alapváltozatból jelenleg a nyolcadik évadot sugározza a TV2, mi pedig összeszedtük, hogy kik azok az énekesek, akiket eddig a legtöbbször kellett utánozniuk a versenyzőknek.

Michael Jackson

A legemlékezetesebb Jackson-alakítást minden bizonnyal Bereczki Zoltán nyújtotta. A műsor első évadának nyertese, és későbbi zsűritagja tűpontosan lemásolta és hitelesen visszaadta a legendás énekes mozdulatait. Michael Jackson a mostani, nyolcadik évadban még nem került sorra, de az eddigi hétben kilencszer is leutánozták. Két szezonban is előfordult, hogy két különböző énekes is Jacko bőrébe bújt.

Bereczki után Keresztes Ildikó, Gáspár Laci, Csobot Adél, Radics Gigi, Horváth Tamás, Cserpes Laura, Burai Krisztián és Optiz Barbi is megkapta feladatul egy-egy dalát.

Tina Turner

Tina épp nemrég, a nyolcadik évad harmadik adásában került terítékre. Marics Petinek kellett elénekelnie a híres GoldenEye című filmbetétdalt. A műsor történetében nem ő volt az első férfi, akinek Tina bőrébe kellett bújnia. Rögtön az első évadban Puskás Peti, majd Peter Srámek és Freddie is Turner egyik dalával lépett színpadra. A nők közül a rajongók szerint Tóth Andi énekelte a legjobban a Proud Maryt.

Freddie Mercury

Harminc éve nincs már közöttünk a Queen legendás énekese, a Sztárban Sztár színpadára viszont eddig minden évadban visszatért. A készítők háromszor osztották énekesnőre Freddie szerepét, Nyári Aliznak, Király Lindának és Hiennek kellett megküzdenie a feladattal. A férfi mezőnyből Puskás Peti, Kökény Attila, valamint két későbbi győztes, Horváth Tamás és Szabó Ádám is előadott egy-egy Queen slágert.

Cher

A cseroki indián és örmény származású énekesnőt többször utánozták férfiak, mint nők. Vastag Tamás, Gáspár Laci, Kocsis Tibor és Horváth Boldi is Cherként állt színpadra, míg a női versenyzők közül Soma, Csézy és Völgyesi Gabi énekelte a 75 éves popdíva slágereit. Cher végül csak Gáspár Lacinak hozott szerencsét, ő az egyedüli ebből a felsorolásból, aki megnyerte a Sztárban Sztárt.

Lady Gaga

Egykoron botrányhősnő volt, ma már viszont szinte mindenki elismert színésznőként tekint Lady Gagára. A Sztárban Sztár eddigi hét évadában mindig kiosztották feladatul valamelyik dalát, de csak háromszor kapta azt férfi versenyző. Varga Viktor, Horváth Tamás és Vastag Csaba mellett Pásztor Anna, Wolf Kati, Nagy Adri és Sári Évi állt színpadra Lady Gagaként.

A gyakran utánzott énekesek közt találjuk még Britney Spearst, Beyoncét, Rihannát, Madonnát. Bruno Marsot, valamint George Michaelt, Pinket, Amy Winehouse-t és mások mellett még Adele-t is. A műsor készítői azonban nem csak a külföldi hírességek közül válogatnak. Öt évadban is kiosztották Cserháti Zsuzsa, Presser Gábor, Szandi vagy Zoltán Erika egy-egy dalát, de Pápai Joci, Tóth Gabi, Kozso és Bangó Margit sincs lemaradva a négy "fellépésükkel".