Összegyűjtöttük azokat az ismert embereket, akik büszkék ukrán felmenőikre, de talán csak kevesen gondolnák róluk, hogy Kelet-Európából származnak.

Milla Jovovich

A Kaptár-filmek, valamint az Ötödik elem sztárja Kijevben látta meg a napvilágot egy orosz színésznő és egy szerb orvos gyermekeként. Milla ötéves volt, amikor a család elhagyta az akkor még létező Szovjetuniót és először Londonban, majd végül Los Angelesben telepedtek le. A most kirobbant háborút Jovovich nem hagyta szó nélkül, és hosszú, megrendítő bejegyzésben állt ki az erőszak ellen.

Dustin Hoffman

A kétszeres Oscar-díjas színész felmenői Ukrajnából vándoroltak Amerikába. Nagymamáját öt évig tartották fogva egy orosz koncentrációs táborban, miután férjét és fiát is meggyilkolta a titkosrendőrség. Szabadulását követően Argentínába szökött, majd innen vezetett az út először Chicagóba. Dustin Hoffman családfája így egészen Kijevig, valamint a moldvai Jászvásárig vezethető vissza.

Vera Farmiga

A Démonok között tette igazán ismertté Vera Farmigát, akinek az ősei között szintén találunk ukrán születésűeket. A színésznő zárt közösségben nevelkedett, ukrán nyelvű katolikus iskolába járt és egy helyi néptánc-együttessel is turnézott. Ismerve a mai életét, egészen meglepő, hogy hatéves koráig nem beszélt angolul, pedig ő már az Egyesült Államokban, New Jersey államban látta meg a napvilágot.

Mila Kunis

Mila az ukrán-román határhoz közel fekvő Csernyivciben született, nem sokkal a Szovjetunió felbomlása előtt. Hétéves volt, amikor családjával együtt, a szovjet birodalom megszűnésének évében emigráltak, és Los Angelesben találtak új otthonra. Nem volt könnyű új életet kezdeniük, ugyanis pár bőrönddel, kevés költőpénzzel és héttagú családként érkeztek meg Amerikába. Habár nem jött könnyen a siker, ma Kunis az egyik legismertebb amerikai színésznő. Játszott a Fekete hattyúban, a Rossz anyákban és ő a Family Guyban a csetlő-botló lány, Meg Griffin szinkronhangja.

Olga Kurylenko

Viszonylag későn ismerte meg a világ Olga Kurylenko nevét. Pályáját modellként kezdte és csak 26 évesen fordult a színészet felé. A nagy áttörést A Quantum csendje című James Bond-film hozta meg számára és azóta évente két-három új filmben is láthatja őt a közönség. Olga a délkelet-ukrajnai kikötővárosban, Bergyanszkban született, és hároméves volt, amikor szülei elváltak, az édesapja pedig elhagyta a családot.

Halyna Hutchins

Nemcsak a filmes szakmát, hanem az egész világot megrázta a fiatal operatőr tragédiája. Halyna Hutchins egy filmforgatáson vesztette életét, amikor Alec Baldwin kezében elsült a kellékpisztoly, amelybe máig tisztázatlan körülmények között éles lőszert töltöttek. A rendkívül tehetségesnek tartott Halyna a fehérorosz határ mellett fekvő kis faluban, Horodetsben született, ahol a húsz évvel ezelőtti népszámlálás szerint alig 800-an laktak.

A külföldi sztárok mellett az ismert magyar emberek között is találunk olyanokat, akik Ukrajnában születtek.

A Republic ikonikus énekese, a 2013-ban elhunyt Bódi László Cipő az akkor a Szovjetunióhoz tartozó, ma Ukrajnában található Ungváron született. A most háború sújtotta országban látta meg a napvilágot a Vígszínház művésze, Józan László, valamint a szinkronhangként ismert Seder Gábor is. Kárpátaljáról származik a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila, valamint a társulat két vezető színésze, Szűcs Nelli és Trill Zsolt is.