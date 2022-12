1. Arábiai Lawrence létező személy volt, a filmben látott események pedig jórészt valóban megtörténtek. A hivatalosan Thomas Edward Lawrence nevet viselő angol katona és kalandor az első világháború idején játszott fontos szerepet az Arab-félsziget történelmében, és már a maga korában igazi hírességgé vált. Az emlékeit A bölcsesség hét pillére című, magyarul is olvasható könyvében írta meg, ami aztán a film alapjául is szolgált.

2. Nemcsak Arábiai Lawrence, de a könyvének sorsa is meglehetősen kalandosan alakult. Oxfordi ösztöndíja keretében évekig dolgozott rajta, majd a befejezés előtt álló egyetlen kéziratot elvesztette egy vasútállomáson, és az sosem került elő. Megpróbálta újraírni a könyvet, de annyira rossznak találta a végeredményt, hogy elégette a második kéziratot. Egy harmadik próbálkozás jelent meg aztán 1922-ben, de mindössze 8 példányban, és teljes bukásnak bizonyult.

3. Közel nyolc évtizeddel később, 2001-ben ennek a nyolc eredeti példánynak az egyikéért már közel 1 millió dollárt adtak egy árverésen.

4. Javarészt az előző könyv okozta adósságai rendezésének céljából jelentette meg aztán Lawrence a Lázadás a sivatagban című könyvét, ami lényegében A bölcsesség hét pillére rövidített változata. Ez óriási sikert aratott: csak a megjelenés utáni egy évben négy kiadást nyomtattak belőle.

5. Az Arábiai Lawrence főszerepét eredetileg Marlon Brandónak szánta a rendező David Lean és a producer Sam Spiegel. Ő azonban visszadobta azzal, hogy nem hajlandó az életéből két évet arra áldozni, hogy tevén üljön. A végül befutó Peter O'Toole ekkoriban még pályakezdő és ismeretlen színésznek számított a filmvilágban.

6. Peter O'Toole mellé persze számos olyan sztárszínészt szerződtettek, akiknek a neve már önmagában is becsábította a nézőket a moziba. Például a Fejszál herceget játszó Sir Alec Guinnesst, akik aztán később a mozitörténelem egy másik legendás mentorszerepét is alakította: Obi-Wan Kenobit a Star Warsban.

7. A szintén a film egyik sztárjának számító Omar Sharif ebben a filmben kezdett el bajuszt hordani, mert a rendező szerette volna, ha a simára borotvált Peter O'Toole-hoz képest kontrasztot képez a megjelenése. Sharif korábban sima arccal vált sztárrá Egyiptomban, de a bajusz annyira bejött neki, hogy megtartotta a karrierje végéig.

8. Husszein jordán király a film nagy támogatójaként nemcsak a hadseregének egységeit ajánlotta fel statisztának a produkció számára, de személyesen is gyakran meglátogatta a stábot. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy szerelembe esett a filmen dolgozó egyik angol asszisztenssel, Antoinette Gardinerrel, aki aztán a második felesége is lett. Az elsőszülött fiuk, Abdullah jelenleg is Jordánia királya.

9. Peter O'Toole-nak először olyannyira nem ment a tevegelés, hogy véresre horzsolta közben a fenekét. Később azt a módszert találta ki, hogy egy gumiszivacsot tett a nyereg és a hátsója közé, ezt pedig idővel a helyi beduin statiszták is átvették tőle.

10. Egyetlen olyan nő sem szerepel a filmben, aki megszólalna bármelyik jelenetben. Így a maga 3 óra 36 perces játékidejével az Arábiai Lawrence minden idők leghosszabb filmje beszélő női szereplő nélkül.

11. A film mozgásait úgy komponálta a rendező, hogy szinte mindegyik balról jobbra irányuljon. Ezzel azt a benyomást akarta elérni, hogy az egész film egy nagy utazás.

12. Peter O'Toole egyenruháit szándékosan túl szűkre szabták a jelmeztervezők. Így kényelmetlennek tűnnek a számára, és még hatásosabb az a pillanat, amikor arab ruhába öltözve megtalálja a „valódi énjét".

13. A film készítése olyan sok ideig tartott, és annyi utóforgatással is járt, hogy akad olyan jelenet (Lawrence és Edmund Allenby találkozása és beszélgetése egy lépcsőházban), aminek a végén a színészek valójában már egy évvel idősebbek, mint a kezdő snittjeiben.

14. Az Arábiai Lawrence-t 10 Oscarra jelölték, és minden idők egyik legnagyobb nyertese lett a gálán a maga 7 díjával. Peter O'Toole azonban nem nyert a főszereplők között, és ez aztán a karrierje során még hétszer előfordult vele, ami máig rekord (Glenn Close-zal holtversenyben). Végül egy életműdíj formájában kapott Oscart 2002-ben.

A filmhez két magyar szinkron is készült, mindkettő már meglehetősen későn, a kilencvenes években. Az egyikben Kulka János, a másikban Szakácsi Sándor adja Arábiai Lawrence magyar hangját.