Ha nem akarsz műszempillát: 4 természetes megoldás a szemed hangsúlyozására

A szem a lélek tükre, a szempilla pedig szemünk legszebb természetes dekorációja, mely egyfajta kontúrként hat és keretet ad a tekintetnek. A pilláknak a szépség hangsúlyozásán kívül természetesen funkciójuk is van, hiszen megvédik a szemet a portól és egyéb szennyeződésektől. De talán nem véletlen, hogy a szépségápolásban évezredek óta kiemelten fontos szerepet kaptak.

A ricinusolaj elősegítheti a szempilla növekedését

Forrás: Shutterstock

Egy kis szempilla-történelem

Az előkelőségek már az ókori Egyiptomban hangsúlyozták szemhéjukat és szempilláikat, igaz ez akkoriban elsősorban a férfiak kiváltsága volt. Az ókori Rómában viszont a nők is gyakran éltek ezzel a lehetőséggel: szemhéjukat elszenesedett fadarabokkal kontúrozták, pilláikat pedig növényi nedvekkel tették csillogóbbá, látványosabbá. Érdekes, hogy a középkori arcápolásban nem kapott hangsúlyt a szempillák kiemelése, sőt az elegáns hölgyek még a szemöldöküket is világosították. Az 1840-es évektől azonban változott a korabeli trend és a nők újra elkezdték hangsúlyozni a szempilláikat. Az első szempillaspirált az 1850-es években Eugene Rimmel, Viktoria királynő személyes parfümőre alkotta meg szénporból, vazelinből és petróleumzseléből. Mivel a termék nem irritálta a szemet, nagyon hamar népszerűvé vált a hölgyek körében. A szempillaspirál diadalmenete azóta is tart, és bár ma már számtalan mesterséges szempilla-hosszabbító és dúsító eljárás létezik, sokan nem kérnek belőlük - például azért, mert allergiások a ragasztóanyagra.

A többség számára tehát maradnak a régi jól bevált módszerek, lássuk:

1. Kenegessük olajjal

Az argán- és ricinusolajat elsősorban hajerősítőként ismerhetjük, mivel fényesebbé és ellenállóbbá teszik a tincseket. Ám a szempillákra is bevethetjük őket, mivel segítik a szálak növekedését. Akár házilag is készíthetünk egy szuper ápoló hatású szérumot, amelynek például a ricinusolaj a fő alapanyaga, és mindegyik hozzávalót be tudjuk szerezni akár patikából is. Ha kúraszerűen használjuk, akár három hét alatt látványos eredményt érhetünk el.

Hozzávalók:

Ricinusolaj

E-vitamin olaj

Aloe vera gél

Elkészítés: Keverjünk ki egy mixet, aminek ¼-e ricinusolaj, másik ¼-e aloe vera, a többi része pedig E-vitamin olajból áll. Az egészet tegyük egy sötét üvegcsébe és használjuk minden este.