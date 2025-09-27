Hódít a 92i smink, ami mindenkiből latin bombázót csinál

Ha sminkelésről van szó, akkor biztosan nem nyúlunk mellé, ha a TikTok-ot kezdjük el görgetni. Itt ugyanis a trendek úgy jönnek-mennek, mint a menetrendszerinti busz és azonnal képet kapunk a jelenleg futó legmenőbb stílusokról. Most a 92i smink hódít, ami valójában nem is akkora újdonság mint amekkorának tűnik. Valójában a 2010-es évek lágy glam megjelenést éleszti újjá, erős kontúrokkal, bronzos bőrrel, éles szemöldökkel és hatalmas szempillákkal.

A 92i smink lényege a teljes fedésű alapozás, a drámai kontúr, az éles szemöldök és a barna száj. Forrás: Shutterstock

A 92i sminkkel igazi latin bombázókká válhatunk

Igen, ez az a smink, ami valahonnan borzasztóan ismerős mindenkinek, az utóbbi években mégsem olyan népszerű. A mai lágy, természetes és harmatos verziók, mintha épp a 92i-t próbálták volna anno letaszítani a trónról, de úgy tűnik mégsem sikerült.

A TikTok-on ugyanis újra hódít a 2010-es évekből ismert glam megjelenés, de egy plusz csavarral. A 92i ugyanis nem olyan direkt, mint a már jól ismert elődje. Itt az erős kontúrokat összemossa a napcsókolta, csillogó bőrrel, hogy egyszerre legyünk elegánsak és szívdöglesztőek.

Az egész trend alapja a teljes fedésű alapozás, ami üres vásznat csinál az arcunkból, hogy utána kontúrral olyan arccsontokat emeljünk ki, amik még csak nem is léteznek. A korrektor szerepe is fontos, főleg a szem alatt, ami 1-2 árnyalattal legyen világosabb az alapozóénál. Az alapozáson kívül szintén fontos alappillér a hangsúlyos, merész, éles szemöldök, amit korrektorral pluszban emeljünk ki.

És innen kezdődhet is a faragás, azaz a kontúrozás egy sötétebb színnel, amivel irigylésre méltó arccsontokat, orrt és homlokot varázsolhatunk.

A 92i abban különbözik a sima 2010-es években hódító trendektől, hogy itt nem a matt, direkt vonalak uralják a sminket, hanem a csillogás és a bronzos hatás.

Bátran játszhatunk a színekkel, hiszen egy sötétebb árnyalatú alapozóval és jó kontúrozással a legdögösebb latinákká válhatunk. Arra azonban figyeljünk, hogy a bronzosítónk csillogjon, ezzel természetesebb hatást elérve.

Ha megvagyunk az alapokkal, akkor pedig jön az igazi glam:

Tegyünk vakító highlightert az orrunkra és az arcunkra. Melegárnyalatú, lehetőleg barna szemhéjpúdert vigyünk fel a szemhéjunkra, kissé elmosva, nem túl éles vonalakat követve. Egy kis pirosítóval mossuk el a matt hatást, mintha a nap csókolta volna ilyenre az arcunkat. Barna szájfényt vagy rúzst használjunk a szánkra, lehetőleg fényeset. Ezt szájceruzával is feldobhatjuk, nem baj, ha sötétebb az árnyalata, mint a rúzsunk. Majd jöhet a végső döfés: a műszempilla, vagy a brutál szempillaspirál, ha valakinek természetesen is dús és hosszú a szempillája. Ha pedig igazán azt szeretnénk, hogy aki csak ránk néz összeessen a látványtól, dobjuk fel a végeredményt szemhéjtussal, de csak csínján, a lényeg, hogy természetes de hangsúlyos sminkünk legyen.

Az egész 92i technika lényege tehát, hogy elegáns és nagyon nőies legyen, de közben sugározza azt az erőt, amit viselőjében van. Nem véletlen, hiszen egyes elméletek szerint a franciáktól ered a módszer, akik előszeretettel használják.

Sokak szerint a neve is erre utal: A TikTok egyik tábora szerint a 92i smink egy olyan stílus, amelyet a Maghrebi nők viseltek Franciaországban a 2000-es években. A 92i kifejezés annak a területnek a száma, ahol a nők élnek. A másik tábor szerint viszont a trend neve egy Booba nevű francia rappertől származik, aki a 2010-es évek elején népszerűsítette a 92i esztétikát – írja a stylecaster.com.

Akárhogy is, a 92i egy egész popkulturális mozgalomra és esztétikára utal Franciaországban, amit megéri követni, pláne ha sminkről van szó. Hiszen ki ne akarna bronzos latinaként hódítani a nyáron?