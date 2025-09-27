Hódít a 92i smink, ami mindenkiből latin bombázót csinál

Ha sminkelésről van szó, akkor biztosan nem nyúlunk mellé, ha a TikTok-ot kezdjük el görgetni. Itt ugyanis a trendek úgy jönnek-mennek, mint a menetrendszerinti busz és azonnal képet kapunk a jelenleg futó legmenőbb stílusokról. Most a 92i smink hódít, ami valójában nem is akkora újdonság mint amekkorának tűnik. Valójában a 2010-es évek lágy glam megjelenést éleszti újjá, erős kontúrokkal, bronzos bőrrel, éles szemöldökkel és hatalmas szempillákkal.
Igen, ez az a smink, ami valahonnan borzasztóan ismerős mindenkinek, az utóbbi években mégsem olyan népszerű. A mai lágy, természetes és harmatos verziók, mintha épp a 92i-t próbálták volna anno letaszítani a trónról, de úgy tűnik mégsem sikerült.
A TikTok-on ugyanis újra hódít a 2010-es évekből ismert glam megjelenés, de egy plusz csavarral. A 92i ugyanis nem olyan direkt, mint a már jól ismert elődje. Itt az erős kontúrokat összemossa a napcsókolta, csillogó bőrrel, hogy egyszerre legyünk elegánsak és szívdöglesztőek.
Az egész trend alapja a teljes fedésű alapozás, ami üres vásznat csinál az arcunkból, hogy utána kontúrral olyan arccsontokat emeljünk ki, amik még csak nem is léteznek. A korrektor szerepe is fontos, főleg a szem alatt, ami 1-2 árnyalattal legyen világosabb az alapozóénál. Az alapozáson kívül szintén fontos alappillér a hangsúlyos, merész, éles szemöldök, amit korrektorral pluszban emeljünk ki.
És innen kezdődhet is a faragás, azaz a kontúrozás egy sötétebb színnel, amivel irigylésre méltó arccsontokat, orrt és homlokot varázsolhatunk.
A 92i abban különbözik a sima 2010-es években hódító trendektől, hogy itt nem a matt, direkt vonalak uralják a sminket, hanem a csillogás és a bronzos hatás.
Bátran játszhatunk a színekkel, hiszen egy sötétebb árnyalatú alapozóval és jó kontúrozással a legdögösebb latinákká válhatunk. Arra azonban figyeljünk, hogy a bronzosítónk csillogjon, ezzel természetesebb hatást elérve.
Ha megvagyunk az alapokkal, akkor pedig jön az igazi glam:
Az egész 92i technika lényege tehát, hogy elegáns és nagyon nőies legyen, de közben sugározza azt az erőt, amit viselőjében van. Nem véletlen, hiszen egyes elméletek szerint a franciáktól ered a módszer, akik előszeretettel használják.
Sokak szerint a neve is erre utal: A TikTok egyik tábora szerint a 92i smink egy olyan stílus, amelyet a Maghrebi nők viseltek Franciaországban a 2000-es években. A 92i kifejezés annak a területnek a száma, ahol a nők élnek. A másik tábor szerint viszont a trend neve egy Booba nevű francia rappertől származik, aki a 2010-es évek elején népszerűsítette a 92i esztétikát – írja a stylecaster.com.
Akárhogy is, a 92i egy egész popkulturális mozgalomra és esztétikára utal Franciaországban, amit megéri követni, pláne ha sminkről van szó. Hiszen ki ne akarna bronzos latinaként hódítani a nyáron?
