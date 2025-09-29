Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 29., hétfő Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stílus

Bree Van de Kamp bobfrizurája a született stílusikonok kedvence idén ősszel

Northfoto - ABC
stílus Született feleségek frizura
Nagy Kata
2025.09.29.
Ha egyetlen részt is láttál a Született feleségekből, akkor pontosan tudod, hogy Bree Van de Kamp nem csupán egy karakter volt, hanem maga az élő, vörösre festett perfekcionizmus. Egy igazi stílusikon, akinek a tökéletesre fejlesztett frizurája még egy atomtámadást is túlélne és aki a mai napig hatással van a trendekre – amit más nem is mutathatna jobban, minthogy a sztárok legújabb kedvence az a jellegzetes bobfrizura, amit mindannyiunk kedvenc háziasszonya viselt.

A bobfrizura és Bree Van de Kamp neve örökre összefonódott, mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak ezért! 

Hailey Bieber és a bobfrizura
Hailey Bieber és a Bree Van de Kamp-féle bobfrizura.
Forrás:  Getty Images

Ez a bobfrizura a legstílusosabb celebek kedvence

Ha elmúltál már 25, akkor bizonyára benned is megfogalmazódott már a gondolat, hogy egy nap szeretnél Bree Van de Kampre hasonlítani: hiszen ő az, aki már hajnalban kész volt a négyfogásos ebéd előkészületeivel, akinek az otthona mindig olyan, mintha egy rusztikus bemutatóterem lenne és hozta ezt úgy, hogy közben mindig kifogástalanul nézett ki.

Viszont ami megkoronázta a megjelenését, azt nem a gyöngysor és a Chanel kosztüm volt, hanem a legendásan precíz, tökéletesen ívelt bob, amiről mérföldekről felismerhető volt. 

Úgy tűnik, a sztárvilágban is akad néhány Született feleségek rajongó, ugyanis egyre több divatdiktátor kezdi sejteni azt, amit Bree már 20 éve tudott: hogy az ívelt bob minden alkalomra tökéletes és trendi. 

NEW YORK, NY - NOVEMBER 13: Gigi Hadid is seen filming a commercial for 'Maybelline' on November 13, 2024 in New York City. (Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)
Gigi Hadid is a trend nagy követője. 
Forrás:  Getty Images

Ez a sokoldalú frizura szinte mindenkinek jól áll: lehetsz szőke, barna, vörös (!), lehet rövid, vagy hosszú hajad, vékonyszálú, vagy éppen sűrű, teljesen mindegy ezzel a fazonnal egyszerűen képtelenség mellé lőni! Ez a hajstílus pontosan olyan, mint Bree pitéje: mindenhez illik és mindenkit feldob. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 13: Jenna Ortega attends the world premiere of Lionsgate's "Hurry Up Tomorrow" at AMC Lincoln Square on May 13, 2025 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)
Jenna Ortega befelé szárította a tincseit. 
Forrás: FilmMagic

Nem véletlen hát, hogy a legnagyobb sztárok is előszeretettel választják mostanában ezt a fazont: többek között Zendaya és Jenna Ortega is Bree örökségére szavaz, és milyen jól teszik! 

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 23: Zendaya is seen in outside "Good Morning America" on April 23, 2024 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
Zendaya szépségét még jobban kiemeli ez a fazon. 
Forrás: GC Images

Az ívelt bob titka a hajszárításban rejlik: hajmosás után használj rugalmasságot adó hajhabot, majd egy közepes körkefével szárítsd kifelé a tincseid utolsó harmadát. Bár már egyre kevesebbet tupírozunk, ha kevés a hajad, a hajtőemelés kifejezetten fel tudja dobni ezt a fazont. Végül pedig rögzítsd a frizurát egy kis hajlakkal és győzd bezsebelni az elismerő pillantásokat! 

Így öltözködtek a gimisek a '80-as években – Tupír, Walkman és farmer minden mennyiségben

A Stranger Things csak felidézte, amit a 80-as években már minden tini tudott: szoros nadrágok és a hajlakk fojtó szaga. Ilyen volt a '80-as évek gimis divatközönsége.

3 red flag, ami jelzi, hogy azonnal új fodrászt kell keresned

Vannak egyértelmű jelek, hogy ideje fodrászt váltanod.

Nem kell tovább keresgélned: ez a frizura az, ami mindenkinek jól áll

Brit tudósok ( na jó, a nők nagy része) évszázadok óta kutatják azt frizurát, ami ugyanolyan jól mutat vastag és vékonyszálú, rövid, vagy hosszú hajon, könnyű kezelni és még valamennyire divatos is. Imáink most meghallgattattak, ugyanis az új frizuratrend pontosan ezt szervírozza: jéghidegen és ezüsttálcán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu