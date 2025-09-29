Bree Van de Kamp bobfrizurája a született stílusikonok kedvence idén ősszel

A bobfrizura és Bree Van de Kamp neve örökre összefonódott, mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak ezért!
Ha elmúltál már 25, akkor bizonyára benned is megfogalmazódott már a gondolat, hogy egy nap szeretnél Bree Van de Kampre hasonlítani: hiszen ő az, aki már hajnalban kész volt a négyfogásos ebéd előkészületeivel, akinek az otthona mindig olyan, mintha egy rusztikus bemutatóterem lenne és hozta ezt úgy, hogy közben mindig kifogástalanul nézett ki.
Viszont ami megkoronázta a megjelenését, azt nem a gyöngysor és a Chanel kosztüm volt, hanem a legendásan precíz, tökéletesen ívelt bob, amiről mérföldekről felismerhető volt.
Úgy tűnik, a sztárvilágban is akad néhány Született feleségek rajongó, ugyanis egyre több divatdiktátor kezdi sejteni azt, amit Bree már 20 éve tudott: hogy az ívelt bob minden alkalomra tökéletes és trendi.
Ez a sokoldalú frizura szinte mindenkinek jól áll: lehetsz szőke, barna, vörös (!), lehet rövid, vagy hosszú hajad, vékonyszálú, vagy éppen sűrű, teljesen mindegy ezzel a fazonnal egyszerűen képtelenség mellé lőni! Ez a hajstílus pontosan olyan, mint Bree pitéje: mindenhez illik és mindenkit feldob.
Nem véletlen hát, hogy a legnagyobb sztárok is előszeretettel választják mostanában ezt a fazont: többek között Zendaya és Jenna Ortega is Bree örökségére szavaz, és milyen jól teszik!
Az ívelt bob titka a hajszárításban rejlik: hajmosás után használj rugalmasságot adó hajhabot, majd egy közepes körkefével szárítsd kifelé a tincseid utolsó harmadát. Bár már egyre kevesebbet tupírozunk, ha kevés a hajad, a hajtőemelés kifejezetten fel tudja dobni ezt a fazont. Végül pedig rögzítsd a frizurát egy kis hajlakkal és győzd bezsebelni az elismerő pillantásokat!
