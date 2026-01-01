Újév napja, ami évezredekig vándorolt: így került márciusról januárra

Miután gyomrunk kezd regenerálódni a karácsonyi bejglitől, december utolsó napjaira megint ünnepi díszbe kell öltöztetni a lelkünket, hisz közeleg a szilveszter. Azt hinnénk, hogy mindig is januárban kezdődött az új év, pedig a történelem folyamán eltérő módszereket alkalmaztak, így volt lehetséges, hogy eredetileg márciusban volt az újév napja. Utánajártunk, mi lehetett az oka.

A mezőgazdasági munka miatt volt márciusban újév napja az ókori Rómában.

Forrás: Getty Images

Újév napja márciusban, tavaszi szilveszter A történelmi korok és kultúrák eltérő módon számították a naptárat.

Az ókori Rómában épp ezért márciusra esett újév napja.

Végül a Julián-naptár bevezetése tett rendet a káoszban.

Időszámításunk szerint… Naptárszámítás a történelmi civilizációkban

A modern időszámítás évezredek óta helyezi megfelelő idősíkra életünket, mely alapján el tudjuk helyezni magunkat a történelem idővonalán. Ez azonban jószerivel az európai kultúrkörre jellemző, hisz ha körültekintünk a nagyvilágban, feltűnhet, hogy nem mindenhol esik januárra az újév napja.

A kínai holdújév 2026-ban például február 17-én kezdődik, az iszlám évkezdés pedig június 16-ra esik.

Ennek az az oka, hogy a muszlimok rövidebb holdhónapokkal számolnak, míg a kínaiak a nap és hold fázisait együtt veszik figyelembe már az ókor óta. Azonban az új év kezdetét nem kizárólag csillagászati megfigyelések, hanem a mezőgazdasági munkák, vallások, valamint a politika is befolyásolta.

Ez volt az oka annak , hogy az ókori Rómában évszázadokig márciusra esett az év kezdete.

Újév napja márciusban? Káosz és intrika a római naptárakban

Ahogy a Római Birodalom története, úgy annak naptárszámítása is maga volt a megtestesült fejetlenség. Az első római naptár valószínűleg a babiloni, etruszk, ógörög rendszerekből fejlődött ki, ám kifejezetten pontatlan volt. Az első évet a város 753-as alapításához kötötték, a rendszer pedig a római királyság majd köztársaság alatt több ízben is módosult.

Janus, római istenről nevezték el a január hónapot.

Forrás: Getty Images

Az egyik első verzió 10 hónapos volt és a mezőgazdasági munkálatokhoz, valamint a vallási ünnepekhez igazították. Mivel a mediterrán éghajlatú Rómában a mezőgazdasági munka márciusban vette kezdetét, így újév napja is a Mars istenről elnevezett hónapban volt. Az év vége pedig decemberre, az aratási időszak lezárultára esett; A többi téli hónapot nemes egyszerűséggel nem nevezték el.

Csakhogy ez a korai verzió nem volt fenntartható, így Róma második királya, Numa Pompilius naptárreformot vezetett be: 50 nappal megtoldotta az évet, mely két új hónapot kapott. Az Ianuariust Janus isten tiszteletére, a Februariust a februa nevű római ünnep után.

Azonban ez sem oldotta meg a dátumozási káoszt, mivel a holdciklust vette alapul, ami csak 29,5 napos volt, így továbbra is csúszás volt az évek jelölésében. Ennek orvoslására két-három évente plusz hónapot vezettek be, a mercedoniust. Mivel következetlenül használták, az egyes uralkodók pedig állandóan átnevezték őket, ez csak olaj volt a tűzre.