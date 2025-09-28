Ezzel a frizurával éveket fiatalodhatsz − A Teddy Bear-színárnyalatok mindenkinek jól állnak

Ha azt hitted, hogy a fiatalos megjelenés titka egy szérumban lapul, gondold újra. Mert most a hajszíned az, ami visszapörgetheti az idő kerekét, legalábbis a TikTok szerint. A legújabb, vírusként terjedő trend, a Teddy Bear Hair, vagyis a „tedimacihaj” nemcsak cuki hangzású, hanem fiatalító hatású is. És még botox sem kell hozzá.

Ez a hajszín lesz az idei év legnagyobb slágere.

Forrás: Getty Images

A Teddy Bear-hajszínnel éveket tagadhatsz le

Hogyan fiatalít? A válasz egyszerű: a meleg tónusok jobban visszaverik a fényt és puhítják az arcvonásokat. A hideg, hamvas árnyalatok sokszor szürkíthetik a bőrt, míg a „tedimaciszínek” melegebb, egészségesebb összhatást adnak, és hopp, máris kevésbé látszik a fáradtság, a karikák, vagy az a pár pohár bor.

A haj nem csak keretet ad az arcodnak, hanem a legjobb beauty-filtered is lehet, és nem kell hozzá semmit sem letöltened.

Ha megnézzük Hailey Bieber, Gigi Hadid vagy Zendaya hajszínváltozásait, biztosan felfedezünk egy közös pontot: egy idő után mind átváltottak melegebb, természetesebb szőkésbarna árnyalatokra. Nem véletlenül. A „tedimacistílus” már rég ott volt a vörös szőnyegen, de csak most kapott nevet a TikTok-on.

A videókban is látszik, mennyire átalakul az arc karaktere, ha az ember hajszíne nem hideg platina vagy sötét fekete, hanem finoman meleg és élénk. Ráadásul ez az árnyalat könnyen karbantartható, és nem ordít róla, hogy „most jöttem a szalonból”. Inkább azt sugallja: „igen, ilyen természetesen jól nézek ki reggelente”.

Kinek áll jól?

Itt jön a jó hír: szinte mindenkinek. Míg a nagyon hideg vagy extrém árnyalatok sokszor csak egy bizonyos bőrtónushoz passzolnak, addig a melegbarna mindenkinek jól áll.

Világos bőrűeknek extra ragyogást ad, a kreolosabb tónusú arcbőrnek mélységet és fényt. Egy jó fodrász pedig személyre tudja szabni: lehet világosabb, ragyogóbb vagy mélyebb, mogyorós árnyalatú – attól függően, hogy mi passzol hozzád.

És hogy mit mondanak a fodrászok? A szakemberek szerint ez az a hajszín, amit a legtöbben egészségesnek tartanak. Márpedig ez a szó a fizurák világában olyan, mint a bőrápolásban a „ragyogás”. Mindenki erre vágyik.