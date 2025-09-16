Jennifer Lopez platinaszője frizurát villanott: az énekesnő felismerhetetlen - FOTÓ

Az 56 éves énekesnő és színésznő döbbenetes fotót posztolt. A képet Aurora ihlette, aki a Bill Condon rendezésében készülő, A pókasszony csókja című musical thriller karaktere. Jennifer Lopez a fotókon göndör, platinaszőke parókában látható, sminkje és manikűrje is a klasszikus hollywoodi glamourt idézi – pont úgy néz ki, mint Gwen Stefani.

Jennifer Lopez úgy néz ki, mint Gwen Stefani

Forrás: Instagram

„Aurora szerepébe bújni olyan volt, mintha visszautaztam volna a mozi aranykorába – ragyogás, csillogás és rengeteg tánc” – írta a képek mellé Jennifer Lopez. „Még soha nem volt ilyen szórakoztató időutazásban részem.”

A poszthoz özönlöttek a kommentek: sokan azt hitték, Gwen Stefani néz vissza rájuk a fotókról. „Először azt hittem, hogy ez Gwen Stefani!” – írta egy rajongó, amit többen is megerősítettek. Natasha Bedingfield énekesnő sem állta meg szó nélkül: „Istenem, úgy nézel ki, mint @gwenstefani. Imádlak, nővérkém.”

Jennifer Lopez Diego Luna mellett játssza a A pókasszony csókja című film főszerepetét, az alkotást október 10-én mutatják be a mozik.