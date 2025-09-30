Gótikus őszi körömdizájnok, hogy megünnepeld a sötét oldalad — GALÉRIA

Eljött az idő, hogy a körömtrendek terén is átálljunk az őszi hangulatra. A spooky season a közösségi médiában elterjedt kifejezés, és tulajdonképpen a halloween kísérteties időszakára utal. Ez a stílus már megfertőzte a lakásdekoráció, a divat és most a körömdizájnok világát is. Összegyűjtöttük a legtrendibb gótikus őszi körömötleteket, amelyekkel igazi gót királynő lehetsz!
Az ősz mindig a mélyebb színek, a titokzatos árnyalatok és a kicsit drámaibb hangulat szezonja. Ha unod már a pasztell és vibráló színeket, akkor itt az idő, hogy bevesd magad a gótikus dizájnok világába. A dark, mégis elegáns manikűrök idén nagyon népszerűek lesznek, és garantáltan minden tekintetet magukra vonnak majd.
Kattints a galériára és merülj el a gótikus dizájnokban és őszi köröm ötletekben!
A klasszikus fekete lakk sosem megy majd ki a divatból, de idén érdemes szabadjára engedned a kreativitásodat. Játssz a textúrákkal és a metál színekkel. A vérvörös, burgundi és bordó árnyalatok ősszel kötelezőek, de egy kis fekete ombre-dizájnnal vagy fémelemekkel rögtön gótikus csavart adhatsz nekik. Ezekkel a körömszínekkel igazi femme fatale leszel. A sötét szilvaszínek egyszerre elegánsak és sejtelmesek. Krómozott effekttel kifejezetten futurisztikus, gótikus hangulatot adhatsz a körmeidnek. Minták terén a csipke, a szellem, a kígyók, a koponyák, a rózsák természetesen alapnak számítanak. Ezekkel könnyen halloween tematikát vihetsz a körmeidre, anélkül, hogy túlzásba esnél, ráadásul mindegyik kompatibilis műkörömmel és géllakkal is.
