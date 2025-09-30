Gótikus őszi körömdizájnok, hogy megünnepeld a sötét oldalad — GALÉRIA

Eljött az idő, hogy a körömtrendek terén is átálljunk az őszi hangulatra. A spooky season a közösségi médiában elterjedt kifejezés, és tulajdonképpen a halloween kísérteties időszakára utal. Ez a stílus már megfertőzte a lakásdekoráció, a divat és most a körömdizájnok világát is. Összegyűjtöttük a legtrendibb gótikus őszi körömötleteket, amelyekkel igazi gót királynő lehetsz!

Gótikus őszi köröm ötletek, amelyeket imádni fogsz

Forrás: @afreshset/Instagram

Őszi körömötletek

Az ősz mindig a mélyebb színek, a titokzatos árnyalatok és a kicsit drámaibb hangulat szezonja. Ha unod már a pasztell és vibráló színeket, akkor itt az idő, hogy bevesd magad a gótikus dizájnok világába. A dark, mégis elegáns manikűrök idén nagyon népszerűek lesznek, és garantáltan minden tekintetet magukra vonnak majd.