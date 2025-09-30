Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd

Gótikus őszi körömdizájnok, hogy megünnepeld a sötét oldalad — GALÉRIA

Shutterstock - T.Den_Team
manikűr gótikus ősz köröm
Sötéten sikkes! Elhoztuk a legtrendibb gótikus őszi köröm ötleteket, amelyek tökéletesek műkörömre és géllakkra is. Legyen a kezed érzéki, titokzatos és abszolút dívás!

Eljött az idő, hogy a körömtrendek terén is átálljunk az őszi hangulatra. A spooky season a közösségi médiában elterjedt kifejezés, és tulajdonképpen a halloween kísérteties időszakára utal. Ez a stílus már megfertőzte a lakásdekoráció, a divat és most a körömdizájnok világát is. Összegyűjtöttük a legtrendibb gótikus őszi körömötleteket, amelyekkel igazi gót királynő lehetsz!

gótikus őszi köröm ötletek
Gótikus őszi köröm ötletek, amelyeket imádni fogsz
Forrás:  @afreshset/Instagram

Őszi körömötletek

Az ősz mindig a mélyebb színek, a titokzatos árnyalatok és a kicsit drámaibb hangulat szezonja. Ha unod már a pasztell és vibráló színeket, akkor itt az idő, hogy bevesd magad a gótikus dizájnok világába. A dark, mégis elegáns manikűrök idén nagyon népszerűek lesznek, és garantáltan minden tekintetet magukra vonnak majd. 

Kattints a galériára és merülj el a gótikus dizájnokban és őszi köröm ötletekben!

3D-s, texturált maximalizmus
@afreshset/Instagram

Milyen dizájnok lesznek a legnépszerűbbek?

A klasszikus fekete lakk sosem megy majd ki a divatból, de idén érdemes szabadjára engedned a kreativitásodat. Játssz a textúrákkal és a metál színekkel. A vérvörös, burgundi és bordó árnyalatok ősszel kötelezőek, de egy kis fekete ombre-dizájnnal vagy fémelemekkel rögtön gótikus csavart adhatsz nekik. Ezekkel a körömszínekkel igazi femme fatale leszel. A sötét szilvaszínek egyszerre elegánsak és sejtelmesek. Krómozott effekttel kifejezetten futurisztikus, gótikus hangulatot adhatsz a körmeidnek. Minták terén a csipke, a szellem, a kígyók, a koponyák, a rózsák természetesen alapnak számítanak. Ezekkel könnyen halloween tematikát vihetsz a körmeidre, anélkül, hogy túlzásba esnél, ráadásul mindegyik kompatibilis műkörömmel és géllakkal is.

