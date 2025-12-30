Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Partikirálynők figyelem! Itt az utánafordulós kiss curl, az 1920-as évek hajstílusa

Dua Lipa a 2025-ös Met-gálán
Getty Images - Theo Wargo
hullámok 1920-as évek stílus
Jónás Ágnes
2025.12.30.
Nem harsány, mégis minden tekintetet magára vonz − igen, ez a kiss curl! Az 1920-as évek hajstílusa visszatért, és remekül kombinálható lófarokkal, fonattal vagy konttyal. Készítsd el pár egyszerű lépésben, hogy te lehess a szezon titokzatos partikirálynője!

A kiss curl lényege, hogy egy-egy tincset finoman göndörítünk, majd lesimítunk a homlokra, a halántékra vagy az arc egyik oldalára. Az 1920-as évek hajstílusa tökéletesen megfér a modern frizuratrendekkel, ráadásul te is percek alatt elkészítheted magadnak. 

1920-as évek hajstílusa
Az 1920-as évek hajstílusa visszatért, hogy a legnagyobb partikirálynővé varázsoljon 
Forrás: Getty Images North America

Kinek köszönhető az 1920-as évek hajstílusa, a kiss curl?

A kiss curl története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza. 

A flapper lányok, azaz a független, szórakozást kedvelő hölgyek előszeretettel simították tincseiket a homlokukra vagy az arcukra, így jött létre ez a különleges hajstílus, amely tökéletesen kiegészítette a kor divatos bubifrizuráját és a hullámokban formált hajviseletet. 

Josephine Baker, a legendás előadóművész ikonikus megjelenésének részeként viselte, és bár elsősorban a flapper lányok kedvence volt ez a játékos hajstílus, előszeretettel viselték hollywoodi dívák is, sőt, Superman homlokán is ott díszelgett az a bizonyos kunkori tincs. Az ’50-es évek rockabilly korszakában a pin-up lányok sajátították ki, a '90-es években és a korai 2000-es években pedig R&B körökben hódított. 

Játékos kunkor, avagy az 1920-as évek hajstílusa a modern korban

Ma egyszerre retró és modern, merész és feltűnő (ha több tincset formázol), de maradhat diszkrét kis részlet is, ha csak egy finom hullámot „rajzolsz” a homlokodra. Nem tévesztendő össze a baby hairrel, ami a homlok, a halánték és a hajvonal környékén növő tincsek formázási stílusát jelenti.  

A kiss curllel egy pixie frizurát is feldobhatsz, ha beszerzel egy jó minőségű póttincset. 

 

1920-as évek hajstílusa
Sydney Sweeney a 2025-ös Met-gálán jelent meg kiss curllel, de így tett Dua Lipa, Simone Biles és Coco Jones is. A 1920-as évek hajstílusa megállíthatatlanul terjed 
Forrás: Getty Images

A kiss curl elkészítése sokkal könnyebb, mint gondolnád

Elég hozzá egy kis hajzselé vagy fixáló hab, türelem és némi játékosság. Válassz ki egy vékony tincset az arcod közelében, formáld az ujjaddal egy kis hullámmá a videón látható módon, majd simítsd rá a bőrödre. Hagyd megszáradni, és máris kész. Egyszerre nosztalgikus és ultratrendi, elegáns és egyedi. Kezdődhet a parti!

@looksxslh Replying to @aurasireen how to recreate Sydney Sweeneys ‘Kiss Curls’ from the Met Gala using @L’Oréal Professionnel Tecni Art Fix Max Shaping Gel! 🤩✨ #makeupcontentcreator #beautycontentcreator #BeautyTok #hairtok #haircare #hairinspo #metgalahair #sydneysweeney #sydneysweeneymetgala #metgalahairstyles #kisscurl #hairstyle #smallcontentcreator #smallcontentcreators #smallcreator #girlssupportgirls #girlssupportinggirls ♬ snooze sped up - astrycuh

 

„Megdöbbentem, elkeseredtem és undorodtam” - Diana egykori fodrásza véleményezte a Katalin új frizuráját minősítő kommenteket

Sam McKnight elkeserítőnek tartja, ahogy a nők bánnak egymással. A sztárfodrásznál az verte ki a biztosítékot, hogy sokan nagyon otromba megjegzéseket tettek Katalin hercegné új frizurájára.

Tudjuk, mi hiányzott! Visszatér a Nick Carter-féle függönyfrizura, és még a nők körében is divat lesz

Még előttünk van, ahogy a Cardigans Lovefool című klipjében Leonardo DiCaprio egy hatalmas akváriumon keresztül igézően néz a kamerába kétoldalra fésült tincseivel. Ugyanezzel a frizurával mosolygott ránk Nick Carter is a poszterekről, és bizony, ez a hajviselet most visszatér...

Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

Ha azt hitted, a királyi frizura csupán fodrász kérdése, nagyot tévedsz! Katalin hercegné hajviseleti szabályai szigorúbbak, mint egy bentlakásos iskola öltözködési kódexe. De most valami mégis változott!



 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
