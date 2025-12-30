Partikirálynők figyelem! Itt az utánafordulós kiss curl, az 1920-as évek hajstílusa

A kiss curl lényege, hogy egy-egy tincset finoman göndörítünk, majd lesimítunk a homlokra, a halántékra vagy az arc egyik oldalára. Az 1920-as évek hajstílusa tökéletesen megfér a modern frizuratrendekkel, ráadásul te is percek alatt elkészítheted magadnak.

Az 1920-as évek hajstílusa visszatért, hogy a legnagyobb partikirálynővé varázsoljon

Forrás: Getty Images North America

Kinek köszönhető az 1920-as évek hajstílusa, a kiss curl?

A kiss curl története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza.

A flapper lányok, azaz a független, szórakozást kedvelő hölgyek előszeretettel simították tincseiket a homlokukra vagy az arcukra, így jött létre ez a különleges hajstílus, amely tökéletesen kiegészítette a kor divatos bubifrizuráját és a hullámokban formált hajviseletet.

Josephine Baker, a legendás előadóművész ikonikus megjelenésének részeként viselte, és bár elsősorban a flapper lányok kedvence volt ez a játékos hajstílus, előszeretettel viselték hollywoodi dívák is, sőt, Superman homlokán is ott díszelgett az a bizonyos kunkori tincs. Az ’50-es évek rockabilly korszakában a pin-up lányok sajátították ki, a '90-es években és a korai 2000-es években pedig R&B körökben hódított.

Játékos kunkor, avagy az 1920-as évek hajstílusa a modern korban

Ma egyszerre retró és modern, merész és feltűnő (ha több tincset formázol), de maradhat diszkrét kis részlet is, ha csak egy finom hullámot „rajzolsz” a homlokodra. Nem tévesztendő össze a baby hairrel, ami a homlok, a halánték és a hajvonal környékén növő tincsek formázási stílusát jelenti.

A kiss curllel egy pixie frizurát is feldobhatsz, ha beszerzel egy jó minőségű póttincset.

Sydney Sweeney a 2025-ös Met-gálán jelent meg kiss curllel, de így tett Dua Lipa, Simone Biles és Coco Jones is. A 1920-as évek hajstílusa megállíthatatlanul terjed

Forrás: Getty Images

A kiss curl elkészítése sokkal könnyebb, mint gondolnád

Elég hozzá egy kis hajzselé vagy fixáló hab, türelem és némi játékosság. Válassz ki egy vékony tincset az arcod közelében, formáld az ujjaddal egy kis hullámmá a videón látható módon, majd simítsd rá a bőrödre. Hagyd megszáradni, és máris kész. Egyszerre nosztalgikus és ultratrendi, elegáns és egyedi. Kezdődhet a parti!