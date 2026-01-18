A legszebb szőke árnyalatok: miért nem áll jól mindenkinek a Barbie-szőke? − Galéria

Beszéljünk őszintén csajok, minden egyes lány életében eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, szőkének kell lennie. Olyan igazi, mesebeli szőkének – mint Aranyhaj vagy Barbie. Fényesnek, légiesnek, „most jöttem a fodrásztól és az életem is rendben van” típusúnak. Aztán jön a csúf valóság: a Barbie-féle alapszőke nem mindenkin mutat jól. Sőt. Néha kifejezetten kegyetlen tud lenni − lásd Katalin hercegné parókahatású haját. Épp ezért szedtük össze a legszebb szőke árnyalatokat a sztárvilágból!

Kristen Bell a Bármit, csak ezt ne színésznője is egy szőke balayage-ra esküszik, ami nálunk is szerepel a legszebb szőke árnyalatok listáján.

Összeválogattuk a legszebb szőke árnyalatokat a következő évi „nagy változáshoz” Te is megtalálhatod a neked való szőke színt

Ha nem akarsz teljes festést, arra is van megoldás: ombre, balayage

A szőke és a vörös árnyalatok fogják uralni a 2026-os hajtrendeket

De mielőtt pánikba esnénk és a szőkítő után nyúlnánk, nézzünk szét kicsit. A szőke haj árnyalatok száma gyakorlatilag végtelen. És a legszebb szőke árnyalatok soha nem azok, amelyek ordítanak, hanem azok, amik passzolnak.

Melyik árnyalat lesz a legtrendibb 2026-ban?

A klasszikus világos szőke helyett egyre többen választják a sötétszőke árnyalatokat, amelyek elegánsak, kevésbé „fodrászbaki érzékenyek”, és sokkal jobban dolgoznak együtt a természetes hajszínnel.

Nem véletlen, hogy az őszi divatlistákon és a hírességek fején is ezeket látjuk viszont. Elég csak Katalin hercegné hajára gondolni, ami tökéletes példája annak, hogy hogyan NE viseljük azt a bizonyos szőke színt. Igen, a mai napig nem tiszta, hogy azon az eseményen mi történt, parókát viselt-e vagy csak egy fodrászbakit láthattunk, de az biztos, hogy ez a szín, nem volt számára jó választás.

Nem akarsz havonta fodrászhoz járni?

Ha nem szeretnél drasztikus változást és nem szeretnél havonta a fodrászszékben ülni, az ombre és a balayage továbbra is a szőke hajszínek árnyalatai közti legbiztosabb menekülőút.

Ezekkel a technikákkal több tónus is megfér egymás mellett, és még akkor is jól néz ki a hajad, ha két hónapja nem jutottál el a szalonig. Luxus, de praktikus – ritka kombó.

Így változik a hajdivat 2026-ban

A 2026-os szőkehaj-divat egyébként határozottan a „nem túl sok” irányba megy. Liptai Claudia friss hajszíne is ezt mutatja: a természetes hatás, a meleg árnyalatok és az egészséges fény fontosabb, mint a vakító világosság. Magyarán nem az a cél, hogy messziről világíts, hanem hogy közelről is jól nézz ki.