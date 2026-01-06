Itt síel Victoria Beckham és a királyi család: európai luxussípályák, ahová a legnagyobb sztárok járnak − FOTÓK

Ha hírességekről és téli vakációról van szó, sokaknak automatikusan Aspen ugrik be, pedig egy exkluzív síélményért nem kell Coloradóig utazni. Kevesen tudják, hogy bizony Európában is bőven akadnak olyan síparadicsomok, ahol a képeslapra kívánkozó tájak és a tökéletes lejtők a luxussal és a hírnévvel találkoznak.

Victoria Beckham is rendszeresen megfordul az európai síparadicsomok egyikében. Itt épp Franciaországban siklik.

Forrás: Profimedia

A sztárok és hírességek legkedveltebb európai síparadicsomai A híresek és gazdagok élete télen a luxussíelésről szól.

Az európai síparadicsomok egyszerre történelmi és modern bájjal várják őket.

Franciaország és Svájc ma már Aspen méltó riválisai.

Nem feltétel, hogy az ide látogatók a téli utazások és sportok szerelmesei legyenek, ezeken a helyeken ugyanis a hírnév és a bankszámla számít igazán. A prémium síterepek exkluzív élményeket, diszkréciót és kifogástalan szolgáltatásokat kínálnak azoknak, akik nem szeretnek kompromisszumot kötni. A sztárok és gazdagok pedig pontosan tudják, hol találják meg mindezt. Számos, igazán kimagasló szolgáltatási körrel rendelkező síparadicsom található hazánktól akár már pár száz kilométerre. Mi most ezek közül hoztuk el azokat, amelyek a legkedveltebbek a hollywoodi sztárok és vagyonos hírességek körében.

Franciaország

Courchevel neve régóta egyet jelent az alpesi luxussal. Az ötcsillagos szállodák, Michelin-csillagos éttermek és privát wellnessélmények évek óta vonzzák a techmilliárdosokat és a világsztárokat. Miért ennyire vonzó? Az itt eltöltött idő bőven túlmutat a síelésen, hiszen egy igazi, történelmi luxusmesevilágba csöppennek a látogatók. Nem véletlen, hogy rendszeresen választják ezt a síparadicsomot a spanyol és brit királyi családok tagjai.

Courchevel a francia síparadicsomok egyik ékkőve.

Forrás: Shutterstock

Val d’Isère más hangulatú, de legalább ennyire vonzza a sztárokat és a vagyonos embereket. Ez egy sportosabb, lendületesebb síüdülő, ám kifinomultsága még a tengerentúl is ismert. A kihívást jelentő pályák, a stílusos rönkházak és a pezsgő esti élet mágnesként vonzzák a hírességeket. Nem meglepő, hogy a Beckham család, Cara Delevingne vagy európai arisztokraták is kedvelik ezt a síparadicsomot.