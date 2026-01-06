Itt síel Victoria Beckham és a királyi család: európai luxussípályák, ahová a legnagyobb sztárok járnak − FOTÓK

Ha hírességekről és téli vakációról van szó, sokaknak automatikusan Aspen ugrik be, pedig egy exkluzív síélményért nem kell Coloradóig utazni. Kevesen tudják, hogy bizony Európában is bőven akadnak olyan síparadicsomok, ahol a képeslapra kívánkozó tájak és a tökéletes lejtők a luxussal és a hírnévvel találkoznak.
A sztárok és hírességek legkedveltebb európai síparadicsomai
- A híresek és gazdagok élete télen a luxussíelésről szól.
- Az európai síparadicsomok egyszerre történelmi és modern bájjal várják őket.
- Franciaország és Svájc ma már Aspen méltó riválisai.
Nem feltétel, hogy az ide látogatók a téli utazások és sportok szerelmesei legyenek, ezeken a helyeken ugyanis a hírnév és a bankszámla számít igazán. A prémium síterepek exkluzív élményeket, diszkréciót és kifogástalan szolgáltatásokat kínálnak azoknak, akik nem szeretnek kompromisszumot kötni. A sztárok és gazdagok pedig pontosan tudják, hol találják meg mindezt. Számos, igazán kimagasló szolgáltatási körrel rendelkező síparadicsom található hazánktól akár már pár száz kilométerre. Mi most ezek közül hoztuk el azokat, amelyek a legkedveltebbek a hollywoodi sztárok és vagyonos hírességek körében.
Franciaország
Courchevel neve régóta egyet jelent az alpesi luxussal. Az ötcsillagos szállodák, Michelin-csillagos éttermek és privát wellnessélmények évek óta vonzzák a techmilliárdosokat és a világsztárokat. Miért ennyire vonzó? Az itt eltöltött idő bőven túlmutat a síelésen, hiszen egy igazi, történelmi luxusmesevilágba csöppennek a látogatók. Nem véletlen, hogy rendszeresen választják ezt a síparadicsomot a spanyol és brit királyi családok tagjai.
Val d’Isère más hangulatú, de legalább ennyire vonzza a sztárokat és a vagyonos embereket. Ez egy sportosabb, lendületesebb síüdülő, ám kifinomultsága még a tengerentúl is ismert. A kihívást jelentő pályák, a stílusos rönkházak és a pezsgő esti élet mágnesként vonzzák a hírességeket. Nem meglepő, hogy a Beckham család, Cara Delevingne vagy európai arisztokraták is kedvelik ezt a síparadicsomot.
Svájc
A világhírű svájci Gleccser Expresszel is könnyedén megközelíthető St. Moritz maga a nagybetűs csillogás. Nemzetközi események, elit sportversenyek, ikonikus szállodák, kaszinó és palota, vagyis egy olyan miliő, ahol a legnagyobb fényűzéshez szokott sztárok is otthon érezhetik magukat. Itt a síelés csak egy apró része a megélhető téli élményeknek.
Davos Klosters a diszkrét elegancia mintapéldája. Családbarát, nyugodt környezet, mégis világszínvonalú infrastruktúra várja az ide érkező milliomosokat. Nem véletlen, hogy a brit királyi család egyik kedvenc téli úti célja, III. Károly király például évtizedeken át visszatérő vendég volt. Itt a hírnév nem harsány fényáradat, csupán a mindennapok természetes része.
Zermatt ikonikus síüdülő. A Matterhorn, vagyis az Alpok egyik legmagasabb hegycsúcsának látványa, a teljesen autómentes falu és az egész éves síelési lehetőség mind olyan tényezők, amelyek ellenállhatatlanná teszik a luxust kedvelők körében. A Michelin-csillagos éttermek, a helikopteres megközelíthetőség és az olasz sípályákhoz vezető átjárás igazi presztízsélménnyé teszik az itt töltött napokat. Nem véletlenül, hogy Leonardo DiCaprio és Nicole Kidman neve is gyakran felmerül az ideérkezők között.