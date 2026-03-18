Lepukkant állapotban, toprongyosan kapták lencsevégre Kate Hudsont: a színésznő rosszul viseli az Oscar-veszteséget − Fotó

A színésznőt kedden Los Angelesben fotózták le, miután nem kapott Oscar-díjat a Song Sung Blue című filmben nyújtott alakításáért. Kate Hudsonra a képeken rá se lehet ismerni, ha nem tudnánk, nem mondanánk meg, hogy ez ugyanaz a nő, mint aki mindenkit lenyűgözött a 98. Oscar-gálán gondosan megkomponált, elegáns megjelenésével.

Kate Hudson az Oscar-gálán.

Forrás: Getty Images North America

Smink nélkül, csalódott arccal kapták lencsevégre Kate Hudsont

Kate Hudson egészen biztosan nem számított rá, hogy az otthoni öltözékében, smink nélkül, és nem az Oscar-díjával kerül címlapokra. Az utóbbit végül nem kapta meg, ám a paparazzik nem kímélték, és lepukkant ruhában, kócosan és szemmel láthatóan nem túl jó kedvűen örökítették meg.

Kate Hudson nem is hasonlít önmagára.

Forrás: Profimedia

Kate Hudsont édesanyja és fia kísérte el a díjátadóra

Hudson, édesanyjával, Goldie Hawnnal és fiával érkezett a gálára. Ryder – aki a színésznő és az exférje, Chris Robinson közös gyermeke most először járt az Oscaron és nem kis felhajtást okozott, ugyanis kész férfivá cseperedett és rendkívül jóképű lett. Úgy tudni, Ryder végzős a New York-i Egyetemen és ha minden jól megy, májusban diplomázik színészként.

Jessie Buckley kapta meg a díjat

Kate Hudson a Song Sung Blue című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést a legjobb női főszereplő kategóriában, azonban végül nem ő vihette haza az elismerést. A díjat a 36 éves Jessie Buckley kapta a Hamnet című filmben nyújtott teljesítményéért.

