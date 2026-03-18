Uralkodói rúzsinspiráció: lesd el a királyi családok kedvenc árnyalatait

Bár a királyi protokoll elsősorban visszafogottságot diktál, az egyéni stílusnak is teret hagy, igaz ez a rúzsokra és azok árnyalataira is. A királyi etikett szerint a feltűnő, túl sötét vagy extravagáns színek, például a piros, a fekete vagy a sötétbordó egyértelműen kerülendők – a cél a klasszikus elegancia és a kifogástalan megjelenés.

Uralkodói rúzsinspiráció A rózsás-nude árnyalatok szinte minden generációnál alapdarabnak számítanak, hiszen időtállók és elegánsak.

A klasszikus elegancia nem egyenlő az unalmassal: egy jól megválasztott terrakotta, mályvás vagy barackos tónusú rúzs finoman karakteressé teheti a megjelenést.

A királyi családok nőtagjai sosem engedik, hogy a smink uralja az összképet. A céljuk, hogy harmonikusan egészítse ki az outfitet.

Milyen rúzsokat viselnek legszívesebben a királyi családok nőtagjai?

Az uralkodói rúzsinspiráció neked szól, ha a visszafogott, elegáns és időtálló szépségideált érzed magadhoz közel, és nem a harsány trendeket, hanem a kifinomultságot keresed. Különösen jól illik hozzád ez a vonal, ha a gardróbodban a letisztult szabású darabok dominálnak, hiszen egy nude, rózsás vagy klasszikus mályva árnyalat természetes kiegészítője lesz a mindennapi outfitednek.

II. Erzsébet királynő számára egyedi rúzst észítettek

II. Erzsébet királynő visszafogottan elegáns sminkje legalább annyira a védjegyévé vált, mint a kalapjai.

Fiatalon az ajkain előszeretettel viselt élénkebb rúzsárnyalatokat, ezek közül a leghíresebb a Clarins külön neki gyártott terrakottás, kissé pirosba hajló rúzsa volt, amelyet a koronázási ceremóniáján viselt büszkén, mosolyogva.

Emellett az Elizabeth Arden Rose Petal árnyalata is a kedvencei közé tartozott.

Katalin walesi hercegné nem a piros árnyalatok híve

II. Erzsébet királynővel ellentétben Katalin hercegnét csak nagyon ritkán vonzzák a terrakotta árnyalatok.

Ő inkább a rózsás-nude tónusokra esküszik.

Korábban a Bobbi Brown egyik lágy rózsaszínes árnyalatát viselte, manapság is hasonló, finoman fényes, krémes textúrákat választ. A cél nála egyértelmű: friss legyen és elegáns, észrevehető legyen észrevétlenül is.