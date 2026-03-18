Félmeztelenül, zavartan és agresszív hangnemben követelt tüzet egy idegentől Shia LaBeouf Rómában − Videó

Shia LaBeouf a Mardi Gras-botránya és letartóztatása után hatósági engedéllyel, apja keresztelőjére utazott Európába. Ismerősei szerint Shia LaBeouf bár súlyos alkoholproblémákkal küzd, nincs betegségtudata, mindenkit manipulál, agresszív és egy időzített bomba.

Shia LaBeouf ezúttal egy római szállodában keltett felfordulást.

Forrás: Getty Images Europe

Shia LaBeouf egy római szállodában okozott felfordulást.

Félmeztelenül, agresszíven kért tüzet egy idegentől.

Apja keresztelője miatt utazott Rómába.

Nem sokkal korábban New Orleansban ittas állapotban letartóztatták.

Shia LaBeouf ismét minősíthetetlenül viselkedett

LaBeouf egy olaszországi hotel előterében okozott feltűnést, miközben láthatóan zavart állapotban próbált cigarettára gyújtani. A TMZ megszerezte a videót, ahol a színész félmeztelenül látható, amint egy idegent szólít meg a hallban. „Gyerünk, tesó… adj már egy kib@szott gyufát! Van nálad?” – hallható.

Bírósági engedéllyel utazott Európában

A színész apja, Jeffrey Craig LaBeouf keresztelőjére utazott Olaszországba, ezt megelőzően LaBeouf hivatalosan is kérvényezte Louisiana állam elhagyását vallási tevékenység miatt. A kérelmet először elutasították, később egy másik bíró engedélyezte az egyhetes európai utat.

Shia LaBeouf időzített bomba

Shia LaBeouf legutóbb azzal került a címlapokra, hogy New Orleansben, a Mardi Gras idején verekedésbe keveredett két férfival. A hatóságok két rendbeli testi sértéssel vádolták meg. A színész elkerülte a börtönbüntetést, miután beleegyezett, hogy elvonókúrán vesz részt, rendszeres drogtesztnek veti alá magát, és 100 000 dolláros óvadékot fizet, ám jogászok szerint ez afféle látszatbüntetés, La Beouf időzített bomba. Barátai és volt párjai szerint sincs betegségtudata, és esze ágában sincs felhagyni az ivással.

