Későn reggelizel? Ha sokáig szeretnél élni, ideje ezen változtatni

Sokáig csak egy jól ismert, de talán túlhasznált tanácsnak tűnt, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Az utóbbi évek kutatásai azonban egyre több bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az első étkezés nemcsak az energiaszintünkre, hanem hosszú távon az egészségünkre is hatással lehet. Nemcsak az számít, mit eszünk reggel, hanem az is, hogy mikor.

Egy új kutatás szerint a reggeli időpontja arra is hatással lehet, meddig élünk.

Forrás: Moment RF

A reggeli időpontja hatással lehet a testsúlyra: a nap elején elfogyasztott kalóriák kedvezőbben befolyásolják az anyagcserét.

Egy kutatás szerint az életkor előrehaladtával az emberek egyre későbbre tolják a reggelit, az étkezések közötti időablak pedig rövidül.

A későn reggelizők körében gyakoribb a depresszió, a szorongás, a krónikus fáradtság és több betegség egyidejű fennállása.

Minden egyes órával későbbi reggeli akár 11%-kal növelheti a halálozás kockázatát.

Genetikai tényezők befolyásolják, hogy ki mikor kel és kezd enni, de az étkezések időtartamát is meghatározhatják.

A rendszeres, korai reggeli segíthet stabilizálni a belső órát, javítani az energiaszintet, és jelezheti az egészségi állapot változásait.

Így függ össze a reggeli elfogyasztásának időpontja az egészségünkkel

Egy 2026 februárjában a British Journal of Nutrition folyóiratban megjelent kutatás például azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a napi kalóriabevitel időzítése a testsúlyt.

A tanulmány szerint azok a túlsúlyos és elhízott résztvevők, akik napi kalóriájuk 45 százalékát reggelire fogyasztották el, míg vacsorára csak 20 százalékot, átlagosan négy kilogrammot fogytak.

Az eredmény arra utal, hogy a nap elején bevitt energia kedvezőbben hat az anyagcserére, mint ha a kalóriák nagy része estére koncentrálódik.

A reggeli időpontja azonban nemcsak a fogyás szempontjából lehet fontos. Egy 2025-ben publikált kutatás azt találta, hogy az első étkezés egyre későbbre tolódása összefüggésbe hozható az egészségi állapot romlásával és a magasabb halálozási kockázattal is.

Évről-évre később reggelizünk

A vizsgálat 2945, 42 és 94 év közötti ember adatait követte nyomon. A résztvevők 34 éven keresztül rendszeresen beszámoltak életmódjukról – többek között étkezési szokásaikról, alvásukról és egészségi állapotuk alakulásáról.

Az adatok elemzése egyértelmű tendenciát mutatott: az életkor előrehaladtával az emberek reggelijének időpontja fokozatosan egyre későbbre tolódik.

A kutatók szerint minden egyes évtized körülbelül három perccel tolja ki a reggeli időpontját. Öt évtized alatt ez már több mint 45 perces eltolódást jelenthet. A vacsora ideje is későbbre kerül ugyan, de jóval kisebb mértékben. Emiatt az étkezések közötti időablak – vagyis a reggeli és a vacsora közötti idő – az évek során fokozatosan rövidül.