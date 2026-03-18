Későn reggelizel? Ha sokáig szeretnél élni, ideje ezen változtatni

Sokáig csak egy jól ismert, de talán túlhasznált tanácsnak tűnt, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Az utóbbi évek kutatásai azonban egyre több bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az első étkezés nemcsak az energiaszintünkre, hanem hosszú távon az egészségünkre is hatással lehet. Nemcsak az számít, mit eszünk reggel, hanem az is, hogy mikor.
- A reggeli időpontja hatással lehet a testsúlyra: a nap elején elfogyasztott kalóriák kedvezőbben befolyásolják az anyagcserét.
- Egy kutatás szerint az életkor előrehaladtával az emberek egyre későbbre tolják a reggelit, az étkezések közötti időablak pedig rövidül.
- A későn reggelizők körében gyakoribb a depresszió, a szorongás, a krónikus fáradtság és több betegség egyidejű fennállása.
- Minden egyes órával későbbi reggeli akár 11%-kal növelheti a halálozás kockázatát.
- Genetikai tényezők befolyásolják, hogy ki mikor kel és kezd enni, de az étkezések időtartamát is meghatározhatják.
- A rendszeres, korai reggeli segíthet stabilizálni a belső órát, javítani az energiaszintet, és jelezheti az egészségi állapot változásait.
Így függ össze a reggeli elfogyasztásának időpontja az egészségünkkel
Egy 2026 februárjában a British Journal of Nutrition folyóiratban megjelent kutatás például azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a napi kalóriabevitel időzítése a testsúlyt.
A tanulmány szerint azok a túlsúlyos és elhízott résztvevők, akik napi kalóriájuk 45 százalékát reggelire fogyasztották el, míg vacsorára csak 20 százalékot, átlagosan négy kilogrammot fogytak.
Az eredmény arra utal, hogy a nap elején bevitt energia kedvezőbben hat az anyagcserére, mint ha a kalóriák nagy része estére koncentrálódik.
A reggeli időpontja azonban nemcsak a fogyás szempontjából lehet fontos. Egy 2025-ben publikált kutatás azt találta, hogy az első étkezés egyre későbbre tolódása összefüggésbe hozható az egészségi állapot romlásával és a magasabb halálozási kockázattal is.
Évről-évre később reggelizünk
A vizsgálat 2945, 42 és 94 év közötti ember adatait követte nyomon. A résztvevők 34 éven keresztül rendszeresen beszámoltak életmódjukról – többek között étkezési szokásaikról, alvásukról és egészségi állapotuk alakulásáról.
Az adatok elemzése egyértelmű tendenciát mutatott: az életkor előrehaladtával az emberek reggelijének időpontja fokozatosan egyre későbbre tolódik.
A kutatók szerint minden egyes évtized körülbelül három perccel tolja ki a reggeli időpontját. Öt évtized alatt ez már több mint 45 perces eltolódást jelenthet. A vacsora ideje is későbbre kerül ugyan, de jóval kisebb mértékben. Emiatt az étkezések közötti időablak – vagyis a reggeli és a vacsora közötti idő – az évek során fokozatosan rövidül.
A kutatás arra is rámutatott, hogy a későn reggelizők körében gyakrabban fordulnak elő különféle egészségügyi problémák. Gyakoribb a depresszió, a szorongás, a tartós fáradtság, valamint a fogászati betegségek. Emellett nagyobb eséllyel jelentkezik úgynevezett multimorbiditás, vagyis több krónikus betegség egyidejű fennállása.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kutatók szerint a késői reggeli nem feltétlenül okozza ezeket a problémákat. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy az egészségi állapot romlása és az életmódbeli változások együtt járnak a későbbi étkezési ritmussal. Azok például, akik alvászavarokkal küzdenek, krónikusan fáradtak vagy nehezebben boldogulnak a mindennapi feladatokkal, gyakran később kezdik a napot.
Így hat a késői reggeli a várható élettartamra
A kutatás egyik legfigyelemreméltóbb megállapítása a reggeli időpontja és a várható élettartam közötti kapcsolat volt.
Az adatok szerint minden egyes órával későbbi reggeli akár 11 százalékkal is növelheti a halálozás kockázatát a vizsgált időszakban.
Azok közül, akik korán reggeliztek, a résztvevők 89,5 százaléka élt még tíz évvel később. A későn reggeliző csoportban ez az arány 86,7 százalék volt. A különbség akkor is megmaradt, amikor a kutatók figyelembe vették az olyan tényezőket is, mint az alvás minősége, az alkoholfogyasztás, a dohányzás vagy a társadalmi-gazdasági háttér.
Mégsem a reggeli a nap legfontosabb étkezése?
A kutatás vezetője, Hassan Dashti, a Massachusetts General Hospital munkatársa szerint az eredmények új megvilágításba helyezik a jól ismert mondást, miszerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Különösen az idősebb korosztály esetében lehet jelentősége annak, hogy mikor esedékes a nap első étkezése. Az elemzés során a kutatók két jellegzetes csoportot különítettek el:
- Az úgynevezett korán evők éveken át viszonylag állandó időpontban reggeliztek.
- A későn evők viszont fokozatosan egyre későbbre tolták az első étkezést, és náluk általában több egészségügyi probléma is megjelent.
Mit árul el az étkezés időpontja az egészségedről?
A kutatás genetikai tényezőket is vizsgált. Kiderült, hogy az úgynevezett esti kronotípushoz – vagyis a későn kelő, bagoly típusú emberekhez – köthető genetikai hajlam valóban befolyásolja a reggeli időpontját. Az ilyen emberek átlagosan több mint hét perccel később kezdik az első étkezést, és a nap további étkezései is kissé eltolódnak. Az elhízással összefüggő gének nem azt határozzák meg, mikor eszünk, hanem azt, hogy mennyi ideig tart a napi étkezéseink időszaka.
A kutatók szerint a reggeli időpontja egyfajta korai jelzésként is szolgálhat az egészségi állapotról.
Ha valaki egyre később kezd enni, az utalhat arra, hogy az alvás minősége romlik, az energiaszint csökken, vagy más egészségi problémák jelentkeznek.
A rendszeres, viszonylag korai reggeli segíthet abban, hogy a szervezet belső órája stabil maradjon, ami különösen idősebb korban lehet fontos. Bár a kutatók hangsúlyozzák, hogy az összefüggések hátterében több tényező is állhat, az eredmények arra utalnak: a nap kezdete többet elárul az egészségünkről, mint azt korábban gondoltuk.
