Face taping: a TikTok-trükk, amellyel szupermodellarcot formázhatsz magadnak, és még ránctalanít is

A világ beauty influencerei most mind egyetlen technikát alkalmaznak a feszesebb arcért. A kineziológiai tapasz nem újdonság, azonban a nemrégiben felfutó face taping TikTok-trendben, nők ezrei használják éjszakai rutinként arcformázásra. Nézd meg, hogy alakíthatod természetes adottságaidat műtétek nélkül!

Face taping ránctalanítás

Forrás: Shutterstock

Face taping kineziológiai tapasszal

A kineziológiai tapaszt az 1970-es években találták fel, a tapasz egy rendkívül rugalmas szalag, ami az izmok, az inak vagy az ízületek sérülése és gyulladása esetében nyújt segítséget. Miután felhelyezik a bőrre a szalagot, eltolódnak az alatta lévő szövetek, és ennek a folytonos ingernek hála az izomfeszültség szabályozása beindul. A tapasznak köszönhetően enyhülhet a fájdalom és javulhat a terület vérkeringése is. Ezt a csodakelléket ma már nemcsak a sportban, hanem a szépségiparban is használják. Tiktokon nagyon hamar elterjedt és több milliós nézettségű videókat generált a face taping ránctalanító technika.

Mi az a face taping?

A face taping vagy magyarul arctapasz használata során enyhén meghúzzák az arcbőrt, és kineziológiai szalaggal leragasztják az arc kritikus pontjait. Ezt a folyamatot éjszaka, lefekvés előtt szokták alkalmazni, a tapaszt csak reggel veszik le. Alvás közben, rengeteget gyűrődik az arcunk, ami befolyásolja a ráncok kialakulását is. Ezt akarja megakadályozni a face taping módszere. Dr. Anetta Reszko New York-i bőrgyógyász a követezőket mondta „Ez egy ideiglenes megoldás, amely azonnali simítást és lifting hatást biztosít, ami pusztán kozmetikai jellegű” – mondja Reszko. Bár nem tünteti el a már meglévő ráncokat, eszközként használható az új ráncok kialakulásának megelőzésére. „Az arc éjszakai ragasztása csökkentheti az alvás közben keletkező ráncokat, de nem építi újjá a kollagént” – mondja Reszko.

Használható arra is, hogy napközben korlátozzon bizonyos arcmozgásokat, megpróbálva az arcizmokat arra tanítani, hogy kevésbé erőteljesen összehúzódjanak, végső soron csökkentve a ismétlődő arckifejezések által okozott mély ráncok kialakulását.

Így alkalmazd a face taping módszerét

Ha azonnali liftinget szeretnél, pusztán ideiglenes, esztétikai okokból, akkor az arcformázást a liftingre szoruló területeken kell alkalmaznod, leggyakrabban az állkapocs vonalán vagy a halántékon. Használhatsz orvosi szilikon szalagot is, ha érzékenyebb a bőröd. Először vágj vékonyabb csíkokat a szalagból és az emelés irányába kezdd el felhelyezni. Vigyázz, hogy ne húzd meg túlságosan a bőrödet, hiszen az irritációhoz vezethet. Ha a cél a ráncok súlyosbodásának megelőzése és az izmok átalakítása, akkor a ragasztószalagot közvetlenül a ráncos területekre helyezd, hogy kisimítsd a bőrt és kissé korlátozd a mozgást a leginkább ráncosodásra hajlamos területeken– mondja Reszko. Ezek a területek lehetnek a száj környéke (a beszéd közbeni túlzott ajakösszehúzás megelőzése érdekében), a szarkalábak (a túlzott hunyorítás korlátozása érdekében) és a homlok (a szemöldök emelésének/ráncolásának korlátozása érdekében) — tette hozzá a bőrgyógyász. A TikTok-trend beautygurui gyakran az orr formázására is használják, sokan már egy hónap után változást véltek felfedezni az arcukon, de ez bőrgyógyászatilag nem igazolt.