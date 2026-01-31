Harry Potter: Miért dolgozik jobban a Teszlek Süveg, mint egy multis HR-es?

Van egy szereplő a Harry Potter-univerzumban, aki nélkül Harry nem azt a páját futotta volna be, amit ismerünk: a Teszlek Süveg. Ő a Roxfort HR-ese, akinek kérdéseket sem kell feltennie, mert olvas az emberek gondolataiban. Ha a valóságban is létezne, valószínűleg rengeteget spórolnának a cégek, hiszen csak pár esetben tévedett. Ő a legfontosabb szereplő, hiszen hiába néz ki csak egy rozzant kalapnak, ő dönti el, melyik nebuló melyik házba kerüljön. De mégis mi alapján hozza meg a döntést? Egy 11 éves személyisége még nem elég érett, hogy egyértelműen el lehessen dönteni a jövőjét. Mit vesz figyelembe? Ennek jártunk utána!
Újra dübörög a Harry Potter-láz! Mi derül ki ebből a cikkből?
- Mi alapján dönt a Teszlek Süveg?
- Miért kerültek egyes szereplők pont oda, ahová kerültek?
- Mit tanulhatunk a Teszlek Süvegtől?
Mi alapján dönt a Teszlek Süveg?
Idén júniusban az HBO bejelentette, hogy elkezdik forgatni a Harry Potter rebootját, a premier leghamarabb 2027-ben várható. Addig nekünk is van időnk újragondolni pár dolgot a legendás film- és könyvvilággal kapcsolatban: például a Teszlek Süveg működését. A varázskalap belelát az elméjébe annak, aki a fejére teszi, így tudja megmondani, hogy az adott nebuló melyik házba illik. Ahhoz, hogy megértsük a Teszlek Süveg döntéseit, tudnunk kell, hogy a házak milyen értékeket képviselnek.
- Griffendél: bátorság, vakmerőség, kiállás, lovagiasság
- Mardekár: ambíció, leleményesség, ravaszság, célorientáltság
- Hollóhát: intelligencia, kíváncsiság, bölcsesség, szellemesség
- Hugrabug: hűség, kitartás, tisztesség, türelem
Egy kutatás szerint a házak tanulóit az alábbi személyiségjegyek jellemzik:
- Griffendél: általában magasabb extraverzió – könnyebben felpörögnek társas helyzetekben, gyorsabban vállalnak szerepet, előbb cselekszenek, mint gondolkodnak.
- Mardekár: magasabb pontszámok a sötét triászban (machiavellizmus, nárcizmus, pszichopátia) – stratégiai gondolkodás, céltudatosság, küldetéstudat és hideg fej jellemzi őket.
- Hollóhát: magasabb intellektusúak, akik élvezik a komplex problémák megoldását és kritikus gondolkodók.
- Hugrabug: barátságosság és lelkiismeretesség, alázatosság jellemző rájuk, emiatt megbízható, korrekt csapatjátékosok, akik nem akarnak mindenáron főszereplők lenni.
Ha a kalap pusztán domináns személyiségjegyek alapján döntene, Hermione Hollóhátba került volna, Neville pedig a Hugrabugba. A 2019-es kutatás is felveti, hogy a házakba személyiségjegyek helyett értékválasztás szerint rakja a süveg a boszorkány- és varázslótanoncokat. Ezért lehet, hogy egy félszeg kisfiút, aki épphogy nem sírja el magát (igen, Neville, rád gondolok), a Griffendélbe küld, mert ott tud majd kibontakozni. Azért a Teszlek Süveget lehetett befolyásolni: Harryt például elsőre a Mardekárba akarta rakni, de miután főhősük nagyon sokszor gondolt arra, hogy csak oda ne, a Teszlek Süveg végül engedett: „Ne a Mardekárba, mi? Biztos vagy benne? Jól van, ha így akarod… Akkor legyen: Griffendél!”. Ez az ikonikus jelenet már az első kötetben megmutatta, hogy a választásaink sokszor többet számítanak, mint az adottságaink. Ezért dönthetjük el akár személyiségtesztekkel is, hogy melyik házba illenénk.
Egy 11 éves gyerek elég érett ahhoz, hogy ilyen korán eldőljön a sorsa?
Az, hogy a Teszlek Süveg viszonylag kevésszer téved, valószínűleg annak köszönhető, hogy tisztában van azzal, amivel a modern pszichológia is: egy 11 évesnek még kialakulóban van a személyisége és sokat számít, milyen környezet veszi körül. A gyerekek ekkor kezdik igazán érzékelni a társas szerepeiket, kialakul az önreflexió, és az értékválasztás képessége is.
Ebben a korban a gyerekek indentitása még instabil és törékeny. Ha valaki ekkor kerül be egy közegbe, az évtizedekre meghatározhatja, hogy mit gondol magáról. Ha azt mondják rá, hogy „te bátor vagy”, lehet, hogy elkezd bátrabban viselkedni, akkor is, ha nem így érzi. Ezáltal kifejlődik benne a bátor énje és így az identitása része lesz. A Teszlek Süveg pont olyan, mint egy jó szülő, aki ismeri a gyerekét és nevelni akar: nemcsak azt dönti el, hová fog tartozni, hanem azt is, milyen ember lesz onnantól.
