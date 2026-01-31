Harry Potter: Miért dolgozik jobban a Teszlek Süveg, mint egy multis HR-es?

Van egy szereplő a Harry Potter-univerzumban, aki nélkül Harry nem azt a páját futotta volna be, amit ismerünk: a Teszlek Süveg. Ő a Roxfort HR-ese, akinek kérdéseket sem kell feltennie, mert olvas az emberek gondolataiban. Ha a valóságban is létezne, valószínűleg rengeteget spórolnának a cégek, hiszen csak pár esetben tévedett. Ő a legfontosabb szereplő, hiszen hiába néz ki csak egy rozzant kalapnak, ő dönti el, melyik nebuló melyik házba kerüljön. De mégis mi alapján hozza meg a döntést? Egy 11 éves személyisége még nem elég érett, hogy egyértelműen el lehessen dönteni a jövőjét. Mit vesz figyelembe? Ennek jártunk utána!

A Teszlek Süveg a New York-i Harry Potter múzeumban, aki/ami simán indulhatna a világ legjobb HR-ese címért.

Forrás: Shutterstock

Újra dübörög a Harry Potter-láz! Mi derül ki ebből a cikkből? Mi alapján dönt a Teszlek Süveg?

Miért kerültek egyes szereplők pont oda, ahová kerültek?

Mit tanulhatunk a Teszlek Süvegtől?

Mi alapján dönt a Teszlek Süveg?

Idén júniusban az HBO bejelentette, hogy elkezdik forgatni a Harry Potter rebootját, a premier leghamarabb 2027-ben várható. Addig nekünk is van időnk újragondolni pár dolgot a legendás film- és könyvvilággal kapcsolatban: például a Teszlek Süveg működését. A varázskalap belelát az elméjébe annak, aki a fejére teszi, így tudja megmondani, hogy az adott nebuló melyik házba illik. Ahhoz, hogy megértsük a Teszlek Süveg döntéseit, tudnunk kell, hogy a házak milyen értékeket képviselnek.

Griffendél: bátorság, vakmerőség, kiállás, lovagiasság

Mardekár: ambíció, leleményesség, ravaszság, célorientáltság

Hollóhát: intelligencia, kíváncsiság, bölcsesség, szellemesség

Hugrabug: hűség, kitartás, tisztesség, türelem

Egy kutatás szerint a házak tanulóit az alábbi személyiségjegyek jellemzik:

Griffendél: általában magasabb extraverzió – könnyebben felpörögnek társas helyzetekben, gyorsabban vállalnak szerepet, előbb cselekszenek, mint gondolkodnak.

Mardekár: magasabb pontszámok a sötét triászban (machiavellizmus, nárcizmus, pszichopátia) – stratégiai gondolkodás, céltudatosság, küldetéstudat és hideg fej jellemzi őket.

Hollóhát: magasabb intellektusúak, akik élvezik a komplex problémák megoldását és kritikus gondolkodók.

Hugrabug: barátságosság és lelkiismeretesség, alázatosság jellemző rájuk, emiatt megbízható, korrekt csapatjátékosok, akik nem akarnak mindenáron főszereplők lenni.

Ha a kalap pusztán domináns személyiségjegyek alapján döntene, Hermione Hollóhátba került volna, Neville pedig a Hugrabugba. A 2019-es kutatás is felveti, hogy a házakba személyiségjegyek helyett értékválasztás szerint rakja a süveg a boszorkány- és varázslótanoncokat. Ezért lehet, hogy egy félszeg kisfiút, aki épphogy nem sírja el magát (igen, Neville, rád gondolok), a Griffendélbe küld, mert ott tud majd kibontakozni. Azért a Teszlek Süveget lehetett befolyásolni: Harryt például elsőre a Mardekárba akarta rakni, de miután főhősük nagyon sokszor gondolt arra, hogy csak oda ne, a Teszlek Süveg végül engedett: „Ne a Mardekárba, mi? Biztos vagy benne? Jól van, ha így akarod… Akkor legyen: Griffendél!”. Ez az ikonikus jelenet már az első kötetben megmutatta, hogy a választásaink sokszor többet számítanak, mint az adottságaink. Ezért dönthetjük el akár személyiségtesztekkel is, hogy melyik házba illenénk.