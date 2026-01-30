Elhunyt Catherine O'Hara: Macaulay Culkin szívszorító sorokkal búcsúzott el filmbeli édesanyjától

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Reszkessetek, betörők sztárja az elsők között búcsúzott el néhai kollégájától és barátjától. Catherine O'Hara halála mélyen lesújtotta Macaulay Culkint.

Korábban lapunk az elsők között osztotta meg a lesújtó hírt, hogy elhunyt Catherine O'hara Emmy-díjas színésznő, aki Kevin édesanyját játszotta a kultikus Reszkessetek, betörők filmszériában. A 71 éves világsztár halála lesújtotta a rajongókat és korábbi pályatársát és jó barátját, Macaulay Culkint is. A filmsorozat főszereplője néhány órával a szomorú hír után azonnal részvétet nyilvánított O'Hara családjának és a közösségi médiában méltóképpen elbúcsúzott a karrierje egyik legfontosabb mecénásától.

Catherine O'Hara és Macaulay Culkin a vásznon és a való életben is nagyon szoros kapcsolatot ápoltak
Meghalt Catherine O'Hara

Catherine O'Hara halála mélyen lesújtotta Macaulay Culkint

Megszakad a szív: Culkin nem csak egy kollégáját veszítette el a színésznő személyében, hanem egy régi barátját is. O'Hara nem csak a pályatársa vagy filmbeli anyja volt Kevinnek, hanem társak voltak jóban-rosszban már 36 éve. A most elhunyt sztár végigkísérte Culkin egész karrierjét és támogatta őt a legnehezebb pillanatokban is. Nem véletlen, hogy a fiatal színészt maga alá temette a gyász és könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el O'Harától.

„Mama. Azt hittem, még van időnk. Többet akartam. Melletted akartam volna ülni egy karosszékben. Hallgatni akartalak. És annyi, de annyi mondanivalóm volt még. Szeretlek, szeretlek. Később még találkozunk" - olvasható a sztár bejegyzésében, amelyhez két 30 év különbséggel készült képet is csatolt magukról.

