Team Brooklyn vagy team Victoria? Ez a személyiségteszt felfedi, milyen ember vagy a választásod alapján

Hetek óta a Beckham család körül botránytól hangos a világsajtó. Brooklyn Beckham és Victoria Beckham kapcsolata azután romlott meg, hogy előbbi felesgül vette Nicola Petlz-cet. Ebben a személyiségtesztben most kiderítheted, mit árul el rólad az, hogy melyiküknek adsz igazat.

Személyiségteszt: Cruz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Victoria Beckham és Brooklyn Beckham.

Forrás: Getty Images

A Beckham család belső konfliktusa hetek óta uralja a világsajtót.

Brooklyn és Victoria szembenállása két táborra szakította az embereket.

Egy pszichológus szerint nem véletlen, hogy ösztönösen oldalt választunk.

Team Brooklyn vagy team Victoria?

Ez a személyiségteszt segít megfejteni, mit mond el rólad a választásod.

Személyiségteszt: team Brooklyn vagy team Victoria?

A Beckham család botránya ismét a reflektorfénybe helyezte David Beckham és Victoria Beckham életét, miután Brooklyn Beckham nyíltan kijelentette, hogy a szüleinek mindennél fontosabb a renoméjuk és a Beckham-márka fenntartása. Brooklyn kijelentette, hogy nem áll szándékában kibékülni a szüleivel, miközben a Beckham házaspár egyelőre hallgat a botránnyal kapcsolatban. Te kinek adsz igazat? Ebből a személyiségtesztből kiderítheted, hogy mit árul el rólad a választásod!

„Az, hogy melyik oldalra állunk egy hírességek közti konfliktusban, tükörként működik: megmutatja személyes értékeinket, meggyőződéseinket és előítéleteinket. Feltárja, mit tartunk fontosnak, mit vetünk el, és milyen viselkedést tisztelünk vagy utasítunk el másokban” – mondta Dr. Harra a Daily Mailnek.

Személyiségteszt kérdések

Ez a teszt egyszerűen működik: 12 személyiségteszt kérdésre kell válaszolnod. Amelyik betűjelet a legtöbbször választottad, annak megfelelően kell elolvasnod a kiértékelést, amely felfedi, hogy mit árul el a személyisegdről a választásod. Íme a kérdések!

1. Brooklyn Beckham vs. Victoria Beckham: kinek az oldalára állsz ebben a konfliktusban?

A – Nehéz állást foglalni, mivel Victoria nem szólalt meg közvetlenül.

B – Brooklynéra, mert kiáll az önálló élete és felesége mellett.

C – Victoriáéra, mert több tiszteletet érdemel, miután mindent megadott a fiának.

D – Egyikükére sem: a családnak mindig össze kell tartania.