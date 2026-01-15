A hajformázó, amit a II. világháborúnak köszönhetünk: így lett egy katonai találmány a nők „fegyvere"

A terméket az 1940-es évek végén az Allied Laboratories és a Chase Products Company fejlesztették ki az Egyesült Államokban. A hajlakk használata számos előnnyel jár, különösen akkor, ha szeretnénk, hogy frizuránk tartós és rendezett maradjon egész nap. Amellett, hogy fényt ad a hajnak, rögzíti a frizurát, megőrzi a formázás során kialakított stílust, legyen az lokni, curl wave vagy épp esküvői konty.

Kifutóra hajlakk nélkül a 21. században? Na, ne!

Forrás: Getty Images North America

A találmány alapját a második világháborúban kifejlesztett aeroszol-technológia adta. A „fújós” flakonokat és azok tartalmát katonai célokra használtak: így juttatták a levegőbe a rovarirtó szereket, például a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, valamint fertőtlenítő anyagokat és festékeket is ezzel a módszerrel permeteztek. Amikor a háború véget ért, a tudósok és iparosok rájöttek, hogy ez a technológia még jó lehet valamire.

És megszületett a hajlakk!

Az első hajlakkot 1948-ban dobták piacra, néhány évvel később pedig már aligha lehetett olyan fürdőszobát találni, ahol nem volt a polcon. A mindennapok nélkülözhetetlen kelléke lett. Jó szolgálatot tett nőknek és férfiaknak, táncosoknak és énekeseknek egyaránt, különösen az 1950-es évektől, amikor a tartós, tökéletesen beállított frizura jött divatba. Ekkoriban szinte minden nő Marilyn Monroe-ra szeretett volna hasonlítani, és gyakorlatilag bármilyen beautytrükköt bevetettek volna azért, hogy olyan ragyogó és fixált loknijaik legyenek, mint neki. A hajlakkot Grace Kelly is imádta: sima, elegáns kontyát hajlakkal biztosította, mert így még a fárasztó forgatási napok végén is rendezett maradt a frizurája.

Grace Kelly frizurája mindig tökéletes volt. Naná, hogy hajlakkal fixálta!

Forrás: Gamma-Rapho

1960-as évek: a hajlakk a popkultúra ikonikus kelléke lett

Az 1960-as évektől a hajlakkra már úgy tekintettek, mint a popkultúra ikonikus kellékére. A bouffant (erősen tupírozott) és a beehive (a '60-as évek méhkasra emlékeztető konty) frizurái, majd a 1980-as évek vad rocktupírjai egyaránt elképzelhetetlenek lettek volna nélküle. Tina Turnernek sem tudták volna elkészíteni a szép, oroszlánsörényre emlékeztető, tupírozott frizuráját – állítólag napi több flakon hajlakkot használt el a turnéi során, de a glam rock királyai, David Bowie és Bon Jovi sem bántak éppen spórolósan a hajlakkal.