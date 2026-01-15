Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stabilizálás

A hajformázó, amit a II. világháborúnak köszönhetünk: így lett egy katonai találmány a nők „fegyvere"

Moderr és haj stylist a tükör előtt
Getty Images Europe - Christian Vierig
stabilizálás találmány hajlakk hajformázó történet világháború
Jónás Ágnes
2026.01.15.
Van, aki minden nap használja, van, aki nem tud nélküle élni, ha szeles az idő. A te fürdőszobád polcán is ott a hajlakk? És azt tudtad, hogy nem a szépségiparnak, hanem a haditechnikának köszönheted? Olvass tovább, hogy megtudd, milyen utat járt be kedvenc hajfixálód, mielőtt elnyerte modern formáját.

A terméket az 1940-es évek végén az Allied Laboratories és a Chase Products Company fejlesztették ki az Egyesült Államokban. A hajlakk használata számos előnnyel jár, különösen akkor, ha szeretnénk, hogy frizuránk tartós és rendezett maradjon egész nap. Amellett, hogy fényt ad a hajnak, rögzíti a frizurát, megőrzi a formázás során kialakított stílust, legyen az lokni, curl wave vagy épp esküvői konty.

hajlakk
Kifutóra hajlakk nélkül a 21. században? Na, ne! 
Forrás: Getty Images North America

A találmány alapját a második világháborúban kifejlesztett aeroszol-technológia adta. A „fújós” flakonokat és azok tartalmát katonai célokra használtak: így juttatták a levegőbe a rovarirtó szereket, például a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, valamint fertőtlenítő anyagokat és festékeket is ezzel a módszerrel permeteztek. Amikor a háború véget ért, a tudósok és iparosok rájöttek, hogy ez a technológia még jó lehet valamire. 

És megszületett a hajlakk!

Az első hajlakkot 1948-ban dobták piacra, néhány évvel később pedig már aligha lehetett olyan fürdőszobát találni, ahol nem volt a polcon. A mindennapok nélkülözhetetlen kelléke lett. Jó szolgálatot tett nőknek és férfiaknak, táncosoknak és énekeseknek egyaránt, különösen az 1950-es évektől, amikor a tartós, tökéletesen beállított frizura jött divatba. Ekkoriban szinte minden nő Marilyn Monroe-ra szeretett volna hasonlítani, és gyakorlatilag bármilyen beautytrükköt bevetettek volna azért, hogy olyan ragyogó és fixált loknijaik legyenek, mint neki. A hajlakkot Grace Kelly is imádta: sima, elegáns kontyát hajlakkal biztosította, mert így még a fárasztó forgatási napok végén is rendezett maradt a frizurája. 

hajlakk
Grace Kelly frizurája mindig tökéletes volt. Naná, hogy hajlakkal fixálta! 
Forrás: Gamma-Rapho

1960-as évek: a hajlakk a popkultúra ikonikus kelléke lett

Az 1960-as évektől a hajlakkra már úgy tekintettek, mint a popkultúra ikonikus kellékére. A bouffant (erősen tupírozott) és a beehive (a '60-as évek méhkasra emlékeztető konty) frizurái, majd a 1980-as évek vad rocktupírjai egyaránt elképzelhetetlenek lettek volna nélküle. Tina Turnernek sem tudták volna elkészíteni a szép, oroszlánsörényre emlékeztető, tupírozott frizuráját – állítólag napi több flakon hajlakkot használt el a turnéi során, de a glam rock királyai, David Bowie és Bon Jovi sem bántak éppen spórolósan a hajlakkal. 

Tina Turner haját is hajlakkal állították be.
Tina Turner ikonikus frizurája
Forrás: Sygma

A hajlakk hatásmechanizmusa egyszerű, de zseniális:

  • Polimerek vékony filmréteget képeznek a hajszálakon, ezáltal lesz a hajszál rögzíthető, „tapadós”.
  • Oldószer gondoskodik a gyors száradásról és az egyenletes eloszlásról.
  • Hajtógáz löki ki a keveréket a flakonból. Az 1970-es években már illatanyagot és UV-szűrőt is tartalmaznak a hajlakkok.

A hajfixálók és hajformázók piacán ma már természetesen nem csak hajlakkokat találunk: a hajzselétől, a waxon át a hajmosás utáni hajhabokig és a hajtőemelő spray-ig van minden, ami a hajnak tartást és volument, neked pedig önbizalmat adhat. Ügyelj arra, hogy 20–30 centiméter távolságból permetezd, így elkerülöd a ragacsos hatást. Beszerezhetsz alkoholmentes vagy kímélő összetételű bio hajlakkot is – ezek a modern kor vívmányai, és kevésbé szárítják a hajat. 

A hajlakk története

Amikor hajlakkot használsz, jusson eszedbe: nem csupán egy flakon a polcodon, hanem korszakokat átívelő találmány, nők és férfiak barátja, melyet bár a háború inspirált, a tökéletes frizura és a popkultúra egyik szimbólumává vált.

További hajformázási tippekért kattints:

A legjobb termékek és tippek, ha te is vékony szálú és lapos hajjal küzdesz

Termékek, amelyek megmentik a lapos, kevésnek tűnő hajadat!

Otthoni dauerolás lépésről lépésre: így ne tedd tönkre a hajad!

Újra divat a göndör haj, ami nem mindenkinek adatott meg természetesen. Ha neked is a haj dauerolása maradt megoldásként, figyelj, mutatjuk, hogyan készítheted el otthon ezt a frizurát úgy, hogy egészségesebb és szebb végeredményt kapj.

Ne keféld, inkább bonts fel egy sört! − Bizarr, de hatékony hajápolási rutin, amire neked is át kell térned

Bizarr, de hatékony hajpolási rutinról beszélnek a szakemberek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu