Így fiúztak az '50-es évek Amerikájában: nyakörvvel a bokájukon üzentek a lányok

Getty Images - Camerique
randi 1950-es évek Amerika
Bába Dorottya
2026.03.11.
Az ’50-es évek amerikai fiataljai nem úgy éltek, mintha kolostorba készülnének. Ezt jól érzékelteti egy különös randitrend: a lányok kutyanyakörvet kötöttek a bokájukra. És ez nem egy hoax.

Azt hihetnénk, hogy az 50-es évek konzervatív Amerikájában hasonló randitrend még csak fel sem merülhet, ám nem is tévedhetnénk nagyobbat. Ugyanis a fiatal lányok bokáján kutyanyakörvek jelentek meg, amivel a fiúk figyelmét akarták felkelteni. Ismerd meg azt, ami az 1950-es évek amerikai filmjeiből kimaradt!

Nyakörv a bokára: randitrend az 50-es években
Az 50-es évek Amerikájának randitrendje: a bokán viselt nyakörv.
Forrás: profimedia

Furcsa randitrend a háború utáni Amerikában

  • 1953-ban több amerikai újság is beszámolt a fiatal lányok körében elterjedt bizarr randihóbortól.
  • A lányok bokájukra kötött kutyanyakörvvel jelezték szándékaikat.
  • Jelentése volt a nyakörv színének és annak is, hogy melyik bokán viselték.

Romantika a levegőben, nyakörv a bokán

Ugyan a legkorábbi észlelések 1944-ben történtek, tömeges jelenséggé csak 1953-ban vált. Nem, nem egy X-akták epizód leírását olvashatod, bár igaz, hogy a téma nem kevésbé bizarr. Ugyanis több újság is beszámolt róla, hogy a kamasz lányok nyakörvvel a bokájukon mentek iskolába. Ezzel nem az iskolaundorukat kívánták szimbolizálni, kifejezve csendes ellenállásukat, hanem ismerkedési szándékukat akarták kifejezni.

Ennek az elsőre igencsak bizarr trendnek az volt az oka, hogy a fast fashion márkák megjelenése előtt a tinédzser lányok nehezen tudtak megfizethető trendi kiegészítőket találni.

Ezért esett választásuk a kutyáknak tervezett nyakörvekre, amikkel ráadásul a szigorú öltözködési szabályokat sem hágták át. Tudniillik akkoriban az ifjú hölgyeknek nem illet pőre bokájukat mutogatni, így mindig fehér zoknijuk felett viselték a retró nyakörvet. Amerikaszerte elterjedt ez a különös randitrend, a fiúk folyamatosan a lányok bokáját vizslatták, ám a szabályok régiónként eltértek.

Így működött a furcsa randitrend az ’50-es években

Attól függően, hogy melyik bokán viselték, a nyakörv kifejezhette az adott lány párkapcsolati státuszát, hogy szingli-e vagy sem. Ugyanakkor az, hogy pontosan melyik boka jelezte azt, hogy az illető lány petrezselymet árul, országrészenként eltért: míg Ohio államban a jobb boka, addig Texasban a bal bokán viselt kiegészítő volt az egyedülállók jele.

Furcsa randitrend az 50-es években
Furcsa szokások uralták az 50-es évek Amerikáját.
Forrás: Getty Images

Nem volt mindegy, hogy milyen színű volt a bőrszíj. Például Illinoisban a bal lábon viselt piros öv a szerelmet, párkapcsolatot, fekete a szakítást, zöld szín az ismerkedési szándékot, a barnás árnyalat pedig az érdeklődés teljes hiányát üzente. Olyan esetek is előfordultak, hogy az iskolai bálokon a fiúk saját órájuk láncát erősítették a nyakörvhöz, mintegy megakadályozva, hogy lekérjék táncpartnerüket.

A meghökkentő retró randitrend amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott, így 1954-re jószerivel kikopott a randikultúrából.

Nyakörves randitrend és az 50-es évek társadalma

Érezhető, hogy ez a szokatlan hóbort egy jóval patriarchálisabb, konzervatívabb világ szülötte, hisz a nyakörv inkább a rabságot és kontrollt szimbolizálja. A mai szemmel nézve igencsak megbotránkoztató randitrend azonban remek látlelet arról, hogy miként találja meg a fiatalság a maga lázadását egy leszabályozott társadalomban.

