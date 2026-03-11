Így fiúztak az '50-es évek Amerikájában: nyakörvvel a bokájukon üzentek a lányok

Azt hihetnénk, hogy az 50-es évek konzervatív Amerikájában hasonló randitrend még csak fel sem merülhet, ám nem is tévedhetnénk nagyobbat. Ugyanis a fiatal lányok bokáján kutyanyakörvek jelentek meg, amivel a fiúk figyelmét akarták felkelteni. Ismerd meg azt, ami az 1950-es évek amerikai filmjeiből kimaradt!

Az 50-es évek Amerikájának randitrendje: a bokán viselt nyakörv.

Forrás: profimedia

Furcsa randitrend a háború utáni Amerikában 1953-ban több amerikai újság is beszámolt a fiatal lányok körében elterjedt bizarr randihóbortól.

A lányok bokájukra kötött kutyanyakörvvel jelezték szándékaikat.

Jelentése volt a nyakörv színének és annak is, hogy melyik bokán viselték.

Romantika a levegőben, nyakörv a bokán

Ugyan a legkorábbi észlelések 1944-ben történtek, tömeges jelenséggé csak 1953-ban vált. Nem, nem egy X-akták epizód leírását olvashatod, bár igaz, hogy a téma nem kevésbé bizarr. Ugyanis több újság is beszámolt róla, hogy a kamasz lányok nyakörvvel a bokájukon mentek iskolába. Ezzel nem az iskolaundorukat kívánták szimbolizálni, kifejezve csendes ellenállásukat, hanem ismerkedési szándékukat akarták kifejezni.

Ennek az elsőre igencsak bizarr trendnek az volt az oka, hogy a fast fashion márkák megjelenése előtt a tinédzser lányok nehezen tudtak megfizethető trendi kiegészítőket találni.

Ezért esett választásuk a kutyáknak tervezett nyakörvekre, amikkel ráadásul a szigorú öltözködési szabályokat sem hágták át. Tudniillik akkoriban az ifjú hölgyeknek nem illet pőre bokájukat mutogatni, így mindig fehér zoknijuk felett viselték a retró nyakörvet. Amerikaszerte elterjedt ez a különös randitrend, a fiúk folyamatosan a lányok bokáját vizslatták, ám a szabályok régiónként eltértek.

Így működött a furcsa randitrend az ’50-es években

Attól függően, hogy melyik bokán viselték, a nyakörv kifejezhette az adott lány párkapcsolati státuszát, hogy szingli-e vagy sem. Ugyanakkor az, hogy pontosan melyik boka jelezte azt, hogy az illető lány petrezselymet árul, országrészenként eltért: míg Ohio államban a jobb boka, addig Texasban a bal bokán viselt kiegészítő volt az egyedülállók jele.